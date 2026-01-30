櫻花Ｘ雲海的夢幻共演！東京椿山莊飯店夜櫻雲海2月6日開幕，20種櫻花和粉紅霧氣打造仙境。

東京春季賞櫻活動陸續推出了，東京都知名賞櫻飯店今年春天推出櫻花盛宴，從白天到夜晚都能欣賞美麗的景致，還有期間限定的野餐活動。

東京都內首屈一指的賞櫻名所「椿山莊東京飯店」，將於2026年2月6日至4月12日舉辦春季限定庭園演出「夜櫻雲海」。這座擁有百年歷史的日本庭園，種植約20種、100棵櫻花樹，從2月的河津櫻到4月的染井吉野櫻陸續綻放，整整兩個月都能欣賞不同品種的櫻花。當夜幕低垂，庭園招牌的霧氣演出「東京雲海」與打燈的櫻花交織，營造出如夢似幻的粉紅仙境！

椿山莊的櫻花盛宴！20種櫻花接力綻放

椿山莊擁有佔地廣闊的日式庭園，種植約20種共100棵櫻花樹，從2月上旬的早開河津櫻開始，接著是寒緋櫻、雅櫻，最後到4月中旬的染井吉野櫻，整整兩個半月都能欣賞到不同品種的櫻花。這種「接力賞櫻」的設計讓遊客不用擔心錯過花期，任何時候來都能看到盛開的櫻花，而且每種櫻花顏色深淺和花型都不一樣，每次造訪都有新發現。

▲從2月上旬的早開河津櫻開始，接著是寒緋櫻、雅櫻，最後到4月中旬的染井吉野櫻，整整兩個半月都能欣賞到不同品種的櫻花。





從白天花景到夜櫻雲海的魔幻時刻

椿山莊最著名的就是「東京雲海」霧氣演出，利用特殊裝置在庭園中製造出雲霧繚繞的效果，讓人彷彿置身山中仙境。櫻花季期間，這個霧氣演出與打燈的櫻花結合，就成了夢幻的「夜櫻雲海」。

▲利用特殊裝置在庭園中製造出雲霧繚繞的效果，讓人彷彿置身山中仙境。



夜晚降臨後，庭園亮起燈光，櫻花樹被柔和的燈光照亮，呈現出與白天截然不同的神秘美感。這時霧氣開始在庭園中蔓延，粉紅色的櫻花在白色霧氣中若隱若現，整個畫面如夢似幻。霧氣會隨著微風流動，櫻花時而清晰時而朦朧，這種動態的美感是靜態照片無法完全捕捉的，一定要親眼目睹才能感受那份震撼。

▲夜晚庭園亮起燈光，櫻花樹被柔和的燈光照亮，呈現出與白天截然不同的神秘美感。





香檳暢飲Ｘ春季野餐籃美食

從3月2日起，東京椿山莊飯店還推出春季限定的「Twilight Sakura Terrace黃昏櫻花露台」豪華野餐體驗。在庭園中的特設露台上，一邊欣賞櫻花一邊享用香檳和精緻餐點，這種奢華的賞櫻方式只有在椿山莊才體驗得到。飲料部分提供兩款香檳和一款粉紅氣泡酒無限暢飲；如果不喝酒也沒關係，飯店貼心準備了無酒精方案，一樣能享受這份奢華體驗。

▲3月2日起推出春季限定的「Twilight Sakura Terrace黃昏櫻花露台」豪華野餐體驗。



餐點採用野餐籃呈現，裡面裝著10種使用春季食材製作的精緻料理。「炸鯛魚漢堡」用明太子醬調味的麵包夾著炸鯛魚和塔塔醬，海鮮的鮮美和醬料的濃郁完美結合。「貝殼麵蒜香橄欖油」塞滿大蒜炒過的春季高麗菜和蘆筍，清爽又有層次。每道料理都份量適中、精緻可口，非常適合搭配香檳享用。

▲野餐籃裝著10種使用春季食材製作的精緻料理。



餐後甜點是「草莓慕斯櫻花」，輕盈綿密的慕斯裡包著草莓的酸甜和櫻花的香氣，吃進嘴裡滿口春天的味道，為這場奢華野餐畫下完美句點。





椿山莊東京 夜櫻雲海活動資訊

期間：2026年2月6日～4月12日

地點：東京都文京區 椿山莊東京飯店日本庭園

官方網站





Twilight Sakura Terrace

期間：2026年3月2日～4月12日※採預約制（前一日18:00前預約）

用餐時間：18：00～20：00或18：30～20：30

地點：椿山莊東京飯店3樓

費用：週日～週四15，500日圓、週五週六國定假日16，500日圓

官方網站







日本春季賞櫻筆記

