日本超狂企劃！路面電車變身雷神巧克力，情人節限定電車，巧克力吃到飽只要3800日圓。

雷神巧克力第一台彩繪電車現身愛知縣豐橋市！2月14、15日限定，雷神巧克力吃到飽只在豐橋鐵道市內線。雷神巧克力迷必看！所有活動資訊都在這一篇。

雷神巧克力與豐橋市：在地連結

雷神巧克力的主要生產據點就設在愛知縣豐橋市，於是豐橋鐵道特地推出特別企劃，指派雷神巧克力為「豐橋觀光宣傳大使」，並推出雷神巧克力彩繪電車。豐橋鐵道市內線的802號電車將包裝為雷神巧克力彩繪版，於東田本線（市內線／路面電車）運行，你可以搭乘這輛路面電車往返豐橋的市區。

▲豐橋鐵道指派雷神巧克力為豐橋觀光宣傳大使，並推出雷神巧克力彩繪電車。





雷神巧克力特別企劃電車：情人節限定體驗

2月14日與15日兩天，802號彩繪電車將變身「情人節限定電車」。電車內將舉辦雷神巧克力吃到飽，你可以盡情品嚐各種口味。電車預計從豐橋市中心的站前停留場出發，前往運動公園前停留場後返回。來回路程約9.4公里，全程約需90分鐘。至於該如何抵達豐橋市呢？你可以從名古屋市搭乘JR東海道本線或名鐵名古屋本線，約50分鐘即可抵達豐橋站。豐橋鐵道市內線的起點「站前」停留場，就在JR豐橋站與名鐵豐橋站附近。從車站步行即可抵達。





運行時刻與路線

運行日期：2月14日、15日

班次：各日2班，共計4班

運行區間：市內線「站前」停留場 ～ 「運動公園前」停留場

發車時刻：站前停留場 12:51發車、14:51發車

集合時間：發車時刻前20分鐘

往返距離：約9.4公里

所需時間：約1小時30分鐘

雷神巧克力電車預約資訊：名額與費用

特別企劃電車採預約制。有名額限制。





參加條件

名額：每班30名（最少成行人數20名）

參加費用：每人3,800日圓（含稅）

將採抽籤方式決定。未達最少成行人數20名時，該班次可能取消。

費用包含電車車資、車內活動、雷神巧克力吃到飽等所有體驗內容。不論年齡，統一收費3,800日圓。

