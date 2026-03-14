▲東京必吃甜點店！PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE 草莓千層酥酥脆爆層，代代木法式甜點名店。

東京甜點店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」招牌「草莓千層酥」以金黃酥脆層次聞名，是甜點控必吃的隱藏版幸福滋味。內用建議預約，冬天來東京可別錯過。

在東京甜點競爭激烈的市場中，位於代代木上原的法式甜點店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」一直是甜點愛好者心中的隱藏版名單。品牌中的「BIEN-ÊTRE」法文意為「幸福感」，店家以細膩手法打造盤式甜點與季節甜點，在甜點迷之間擁有極高評價。其中最具代表性的招牌甜點，正是外型俐落、層次分明的草莓千層酥，成為許多旅客到東京必吃的甜點之一。



▲東京甜點名店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」位於代代木上原，是人氣法式甜點與盤式甜點專門店（攝影：蕭芷琳）



▲東京咖啡廳推薦「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」草莓千層酥以方形層次造型聞名，是東京甜點控必吃的代表甜點（攝影：蕭芷琳）

東京甜點推薦「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」代代木法式甜點名店！

從代代木上原站步行約三分鐘，就能找到低調藏身巷內的「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」。一到店面，映入眼簾的是以純白與木質調打造的極簡空間。充足採光與安靜氛圍，讓整體環境更像是一間精緻的甜點工作室。不過店內座位數不多，建議平日時段人潮較少，可以在舒適的節奏中享受甜點。

▲東京代代木上原甜點店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」採純白與木質設計，營造極簡質感用餐空間（攝影：蕭芷琳）

東京甜點店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」推薦菜單：草莓千層酥必點

來到「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」，多數甜點控都是為了每月更換的季節甜點而來，而店內冬季人氣甜點「草莓千層酥」更是不少人推薦。這款千層酥以完美方形呈現，派皮透出金黃焦糖色澤，每一層酥皮都是手工反覆摺疊與低溫烘烤完成。入口時酥皮如紙般薄脆，層層碎裂，內層夾入香草卡士達醬，口感滑順細膩。搭配當季日本草莓切片，讓奶香與果香形成完美平衡，層次清爽而不膩口。

▲東京甜點店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」草莓千層酥以酥脆派皮與香草卡士達堆疊出精緻層次（攝影：蕭芷琳）



品牌本店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」不只可以內用，同時也有外帶蛋糕與甜點可以選擇。不過如果是希望單純內用，品嚐季節聖代套餐或盤式甜點套餐的話，建議可以預約內用專門店「BIEN-ÊTRE MAISON」店家目前主要透過TableCheck系統開放訂位，一般可預約未來一個月內的用餐時段。下次來東京可別錯過這間，與眾不同的法式甜點美學囉。



▲東京甜點控熱門朝聖店「BIEN-ÊTRE MAISON」需透過TableCheck系統預約（攝影：蕭芷琳）



▲品牌本店「PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE」不只內用更提供外帶蛋糕（攝影：蕭芷琳）

東京甜點店 東京咖啡廳 PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE

地址：東京都渋谷区上原1-21-10 上原坂の上21番館 1F

營業時間：11:00–19:00；週三公休

更多日本草莓甜點必買伴手禮一次看

推薦閱讀：日本草莓吃到飽！名古屋希爾頓酒店 超過14種草莓甜點、新鮮草莓無限暢吃。

推薦閱讀：草莓可麗餅必吃！日本 gelato pique cafe 聖誕節新品來了，草莓聖誕熊可麗餅超可愛。

推薦閱讀：博多車站售完沒關係！福岡必買伴手禮 AMANBERRY 機場也能買到，草莓奶油夾心餅乾必買。