北海道居然可以這樣玩！定期觀光巴士19條路線一次搞定，一個人也能報名，獨旅救星在這裡。

過去北海道旅遊最傷腦筋就在交通，現在就算自由行也不用擔心了，定期觀光巴士升級啦！19條路線超方便獨旅者。

北海道自由行不會開車也不怕！北海道的定期觀光巴士全面升級，共19條路線，從札幌站出發，涵蓋富良野美瑛、小樽運河、支笏湖等北海道人氣景點，一人即可成行，絕對是你的獨旅首選！

北海道中央巴士定期觀光巴士是什麼

北海道中央巴士的定期觀光巴士是預約制的觀光路線巴士。出發地點統一為札幌站北口。最大特色是一人即可成行，不需要湊滿團體人數。半日行程、一日行程皆有，可依據個人時間與喜好自由選擇。車上配有專業巴士導覽員隨行解說。部分路線還提供英語、中文、韓語的多語言導覽系統哦！





北海道19條路線涵蓋哪些區域

2026年度的運行期間為4月至11月。19條路線涵蓋範圍相當廣泛。札幌市區、小樽、積丹、富良野、美瑛、旭川、二世古、支笏湖、洞爺湖等北海道代表性觀光區域，通通包含在內。今年度的亮點不只是新路線的加入。過去曾因疫情而停駛的人氣路線，也在本季回歸。甚至還有秋季的賞楓路線！

▲19條路線涵蓋範圍相當廣泛，札幌市區、小樽、富良野、美瑛、旭川、支笏湖、洞爺湖等北海道代表性觀光區域通通包含在內。





北海道人氣路線①：積丹神威岬・小樽運河・白色戀人公園

這是2026年度新登場的路線，一天之內串聯積丹、小樽、札幌三大區域的精華景點。觀光巴士會首先前往積丹半島的神威岬，你可以遠眺號稱「積丹藍」的壯闊海景。接著會到充滿浪漫氛圍的小樽運河。最後則會繞回札幌的經典地標——白色戀人公園。

運行期間為6月1日至9月13日（6月4日停駛）。行程約9小時51分鐘，早上8點10分從札幌站出發，傍晚18點01分左右返回。費用為大人6,500日圓、兒童3,300日圓。

▲2026年度新登場的路線，一天之內串聯積丹、小樽、札幌三大區域的精華景點。





北海道人氣路線②：支笏湖・二世古・羊蹄山兜風行程

這條路線主打北海道的湖光山色。行程中將造訪二世古安努普利區域，以及擁有清澈湖水的支笏湖。途中還可欣賞有「蝦夷富士」之稱的羊蹄山，並前往羊蹄山雪融水湧出的京極噴水公園。運行期間為6月20日至9月25日。行程約9小時56分鐘，早上8點20分從札幌站出發，傍晚18點16分左右返回。費用為大人9,100日圓、兒童6,100日圓。

▲主打北海道的湖光山色，行程中將造訪二世古安努普利區域及擁有清澈湖水的支笏湖。





北海道定期觀光巴士實用資訊

今年度配合春夏秋季路線的運行，北海道中央巴士也發行了全新設計的導覽手冊，共12頁。手冊以跨頁方式分區介紹——札幌區域、小樽與積丹區域、富良野與美瑛區域、旭川與支笏湖與洞爺湖區域，以及秋季限定路線。紙本手冊可在北海道中央巴士札幌總站，以及札幌站北口的「北海道札幌觀光案內所」等地索取。想輕鬆玩遍北海道，又不想自駕的話，不妨考慮定期觀光巴士！



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