東京超動感展覽！動起來的妖怪展TOKYO刺激妖怪繪卷動態沉浸式數位藝術體驗登場。

對日本妖怪傳奇感興趣的絕對要體驗東京的妖怪展，擺脫傳統繪卷的傳統模式，加入沈浸式體驗讓妖怪動起來，更有具象感。

如果你對日本妖怪的印象還停留在古老的繪卷，那今年春天，東京天王洲將徹底刷新你的感官，，寺田倉庫 G1 大樓將化身為沈浸式藝術空間「躍動妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～」，讓沉睡百年的妖怪美術在現代重啟。

▲躍動妖怪展TOKYO一場虛實交錯的妖怪盛宴已拉開序幕。





不只看展，更直接走進「妖怪的世界觀」

這次展覽最迷人的地方，在於它將江戶、明治時代繪師筆下的靈魂，利用科技「實體化」。展區依據妖怪出現的場景精心策劃，每一區都像是一個獨立的異世界：

妖怪之里

▲感受山雨欲來的詭譎前奏。





妖怪裏小路

▲窺見那些徘徊在巷弄陰影處的奇異身影。





妖怪藤回廊

▲在華麗綻放的藤花與妖怪之間，體驗如夢似幻的視覺張力。





妖怪大亂舞

▲展覽的高潮之作，整座場域將被躍動的影像包圍，見證百鬼齊聚的震撼張力。



除了震撼的視覺效果，展覽也提供了深度學習妖怪文化的視角。透過對妖怪畫、戲畫與美術背景的解說，旅人能從「文化起源」理解日本獨有的想像力。





週末限定：捕獲「野生妖怪」的最佳時機

展覽期間的週末與黃金週，館內將舉行「妖怪巡遊」。天狗、河童、雪女等經典角色將現身與觀眾互動拍照。若想追求更高層次的官能刺激，週六傍晚 16:00 起的「恐懼加乘模式」，則會有如榮螺鬼、女郎蜘蛛等造型更為驚悚的妖怪出沒，營造出唯有入夜後才有的神祕氛圍。

▲「妖怪巡遊」展現天狗、河童、雪女等經典角色將現身與觀眾互動拍照。





從文化解說到搞怪周邊：美學與趣味並存

展覽尾聲的周邊選物店同樣充滿巧思。從可愛化的河童布偶、印有百鬼夜行圖騰的摺扇，到衝擊力十足的妖怪圖案蝦餅，這些創意單品將傳統文化轉化為可觸摸、可品嚐的旅行記憶。

▲周邊選物店同樣充滿巧思。



這不僅是一場數位藝術展，更是一次對日本想像力原點的致敬。快來在天王洲的運河畔，穿越時空的百鬼盛會。





躍動妖怪展 TOKYO 〜Imagination of Japan〜

展出日期：即日起～6月28日

地點：東京天王洲 寺田倉庫 G1大樓

特別活動：週末及特定假日設有妖怪巡遊、週六 16：00 後為「恐懼加乘」場次。





盤點日本人氣展覽

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