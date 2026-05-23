東京出發1小時抵達30,000株繡球花秘境，純白雪山超夢幻，附交通方式與溫泉套票資訊。

把握繡球花最美的季節！東京近郊每年都會舉辦繡球花祭，滿山遍佈三萬株球球花。除了美景外還有多種繡球花球手工工作坊及溫泉體驗，更有繡球花口味霜淇淋、手工啤酒、花茶可以品嚐。

位於東京近郊的Akiru野市每年初夏都會舉辦「秋川溪谷繡球花祭」，預估將有超過3萬株繡球花同時盛開。只要從東京搭電車出發，約1小時即可抵達，活動期間為2026年6月6日至7月5日。本文替你整理了完整的交通方式、入場費及溫泉套票資訊！

秋川溪谷繡球花祭是什麼

秋川溪谷有兩座繡球花山，第一座是「南澤繡球花山」。開山者為南澤忠一先生，堅持種植繡球花50年，只為了讓前往父母墓地的山路開滿繡球花。如今山上已有15,000株以上的繡球花，品種超過50種，其中不乏日本罕見的珍稀品種。6月期間，藍、紫、白各色繡球花將在高聳樹林間同時綻放，景色夢幻迷人。

■南澤繡球花山活動資訊

入場費：大人（國中生以上）600圓 / 小學生400圓 / 未就學兒童免費

地址：東京都あきる野市深沢368

交通：從JR武藏五日市站步行、搭計程車，或乘坐期間限定付費接駁巴士前往。現場無停車場，需使用武藏五日市站附近的收費停車場。



第二座是「Wonderful Nature Village 繡球花山」。位於東京Summer Land旁，面積約3萬平方公尺，設有約60種、15,000株繡球花。最受矚目的，是純白Annabelle群生的「Annabelle雪山」，景色壯觀震撼。只要沿著山徑行走，抵達山頂以後還可以眺望奧多摩山脈，以及清流秋川。

■Wonderful Nature Village 繡球花山活動資訊

入場費：大人（國中生以上）850圓 / 小學生以下免費。停車費：普通車700圓 / 機車300圓

地址：東京都あきる野市上代継600

交通：從JR秋川站搭計程車或路線巴士至東京Summer Land，再乘免費接駁巴士前往。

▲秋川溪谷繡球花祭預估將有超過3萬株繡球花同時盛開。





秋川溪谷繡球花祭期間有哪些活動可以參加

2026年還有「2日Tour」日期為6月20日～21日，費用為16,500圓／人（含稅），每天限20名。行程包含兩座繡球花山的專人導覽、繡球花球手工工作坊，以及午餐與溫泉體驗。集合地點為JR武藏五日市站，15點30分於原地解散。

■導覽報名

▲行程包含兩座繡球花山的專人導覽、繡球花球手工工作坊，以及午餐與溫泉體驗。





秋川溪谷繡球花祭有哪些限定美食

兩座花山均設有限定美食攤位，包括繡球花義式冰淇淋、繡球花霜淇淋、繡球花刨冰、繡球花茶、繡球花手工啤酒。除此之外，南澤繡球花山設有「自然人村BBQ」套票。原價7,100圓，但只要購買套票，戶外BBQ（含食材）加上入場費只要合計6,500圓，並附繡球花汽水或繡球花牛奶冰。自然人村距南澤山步行只要約15分鐘，非常方便。

■自然人村BBQ官方網站

▲兩座花山均設有限定美食攤位，包括繡球花義式冰淇淋、繡球花霜淇淋、繡球花刨冰、繡球花茶、繡球花手工啤酒。



■秋川溪谷繡球花祭官方網站





日本季節性活動

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