日本7-11新茶季節限定抹茶甜點開賣，超人氣蛋白霜銅鑼燒、抹茶奶油Q彈蕨餅等多重抹茶重磅登場。

日本小七推出抹茶控會失控的抹茶甜點，銅鑼燒、蕨餅、泡芙都有，傳統日式與西式甜點保證能滿足你愛抹茶系甜點的你。

隨著新茶採收季的到來，日本7-11宣佈在全日本門市同步推出三款結合「宇治抹茶」與「極致食感」的全新甜點。這系列以「幸福食感」為核心，將抹茶的醇厚苦甜與「雲朵般的蓬鬆」、「Q彈的驚喜」完美結合，搶要在5月22日「抹茶新茶之日」前，為全日本的抹茶控帶來一場感官饗宴。



雲朵銅鑼燒 顆粒紅豆餡&抹茶慕斯

本次最吸睛的焦點，莫過於話題系列「雲朵銅鑼燒」的第二彈新作！這款銅鑼燒捨棄了傳統厚實的餅皮，改以蛋白霜製作出如雲朵般空氣感十足的蓬鬆外殼。內餡則夾入香氣十足的宇治抹茶鮮奶油與北海道十勝產的小豆餡，宇治抹茶優雅的微苦與紅豆乾脆利落的甜度在口中瞬間化開，輕盈得讓人驚艷。

■販售資訊

售價：288日圓（未稅）

販售地點：日本全國7-11(沖繩除外）

▲捨棄了傳統厚實的餅皮，改以蛋白霜製作出如雲朵般空氣感十足的蓬鬆外殼。





Q彈黃豆粉蕨餅 抹茶鮮奶油內餡

口感控絕對不能錯過這款「Q彈」系甜點，這款蕨餅擁有半透明、軟Q且極具彈性的外皮，內層包裹著濃郁的抹茶鮮奶油與黑糖蜜，形成完美的「三層構造」。外層均勻沾滿了香噴噴的黃豆粉，入口時黃豆的焙香、黑糖的香醇與抹茶的苦韻交織，每嚼一口都是驚喜。

■販售資訊

售價：170日圓（未稅）

販售地點：日本全國7-11(沖繩除外）

▲這款蕨餅擁有半透明、軟Q且極具彈性的外皮，內層包裹著濃郁的抹茶鮮奶油與黑糖蜜。





抹茶奶油泡芙

深受粉絲喜愛的「泡芙」系列也換上了鮮綠新裝。這款人氣甜點與一般泡芙不同，使用的是帶有獨特Q勁、厚實且帶有嚼勁的外皮。內餡填滿了融合深邃苦韻抹茶與濃郁乳香的特製奶油，咬下的瞬間，滿滿的抹茶奶香在口中爆發，讓人感受到滿滿的幸福能量。

■販售資訊

售價：230日圓（未稅）

販售地點：日本全國7-11(沖繩除外）



▲使用帶有獨特Q勁、厚實且帶有嚼勁的外皮。





日本便利商店美味

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