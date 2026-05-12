JR大阪站前都市森林誕生，大阪梅北之森預計2026/11/20開園，生態系再生人與自然共生新據點。

繁華熱鬧的大阪車站附近將迎來一個全新的生態空間，開發單位選擇不再蓋大樓，而是選擇將森林、生態帶進這座城市。

大阪的城市景觀即將迎來重大變革，位於 JR 大阪車站北側、備受矚目的超大型開發計畫「Grand Green Osaka」，將於2026年11月20日，搶先開放園區內的重量級核心區域——「梅北之森」。在這個繁忙的都市中心，這座佔地約 0.9 公頃的森林，不僅僅是一個公園，更是一場「都市再生」的實驗，要把消失已久的自然生態重新帶回大阪的中心地帶。

從車站出口走入百年的綠色記憶

這片土地在 85 年前曾是繁華的「梅田貨物車站」。隨著城市轉型，開發團隊決定不僅是蓋大樓，更要讓土地「重生」。梅北之森利用土壤與水的記憶，重建了大阪原生地的植被系統。這裡規劃了全長 350 公尺的「靈感之道」，連接南北街區，讓遊客能穿梭在都市與自然之間，體驗前所未有的漫步感受。

▲隨著城市轉型，開發團隊決定不僅是蓋大樓，更要讓土地重生。

「梅北之森」的三大亮點

#01 重現自然：打造都會中的生物多樣性天堂

在大阪最繁華的心臟地帶，規劃了約1,400平方公尺的壯麗水景，包含寬10公尺、落差3公尺的震撼瀑布。植栽計畫更是細膩，不僅有賞心悅目的櫻花、紅葉樹種，還引進了上町台地的原生植被，打造出一個生物願意棲息、充滿生命力的「水岸森林，未來將成為大阪市區最重要的生態跳島。

▲規劃了約1,400平方公尺的壯麗水景，包含寬10公尺、落差3公尺的震撼瀑布。





#02 都市療癒：讓你找回「原本的自己」

被約3公尺高的石牆與自然地形包圍，這座森林就像是一道天然的隔音牆。當你走進這裡，都市的車水馬龍聲會被鳥鳴與流水聲取代。這是一個讓現代人拋開壓力、讓心靈與身體同步「重置」的療癒聖地，是真正屬於大阪市民的都會綠洲。

▲當你走進這裡，都市的車水馬龍聲會被鳥鳴與流水聲取代。





#03 創新平台：共創未來的「實證基地」

這裡不只是觀光，更是創新交流的基地。透過「梅北 PUBLIC SCOOP」等參與式計畫，市民與企業、研究機構能共同參與園區的綠意培育。如果你也想成為這裡的一份子，園區還將啟動 「MIDORI CLUB」，支援市民發起各項與環境、Well-being（身心健康）相關的挑戰活動，讓公園成為城市進化的引擎。

▲透過「梅北 PUBLIC SCOOP」等參與式計畫，市民與企業、研究機構能共同參與園區的綠意培育。





四季流轉的視覺饗宴

除此之外，「梅北之森」的種植規劃也是極具巧思！種植 23 棵不同品種的櫻花外，還搭配了花菖蒲、杜鵑等日本傳統花卉。無論你是在春櫻綻放時造訪，或是秋季漫步在楓葉與桂花木之間，四季更迭的美景在這裡都被精準捕捉。

▲種植 23 棵不同品種的櫻花外，還搭配了花菖蒲、杜鵑等日本傳統花卉。



預備規劃下半年前來大阪的旅人們不妨將「梅北之森」規劃進行程吧！無論是想在旅途中安靜地喝杯咖啡，還是單純想感受大阪將「自然與創新」完美融合的現代都會美學，這裡都將是你的最佳選擇。





梅北之森（うめきたの森）設施資訊

開園日：2026年11月20日

地址：大阪府大阪市北区大深町6 JR大阪駅前「グラングリーン大阪」内 うめきた公園ノースパーク後行工区



