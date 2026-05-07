3000朵紫藤花從天而降！東京表參道HAUTE COUTURE CAFE推出賞花下午茶，甜點鹹食美味超值得品嚐。

東京表參道這間超美咖啡廳會依四季變換店內裝潢，這一季最美的紫藤花現身店內，除了裝潢外，餐點也推出相當應景的午茶。

你有聽過紫藤花咖啡廳嗎？東京表參道的HAUTE COUTURE CAFE以3000朵紫藤花打造夢幻下午茶，5道甜點＋5道鹹食，一套6,800日圓，讓你拍照也不會餓到！

紫藤花咖啡廳在哪裡

店名為HAUTE COUTURE CAFE表參道店。這間咖啡廳以日本四季為主題、每季同步更換菜單與店內裝潢。從表參道站A1出口步行約2分鐘，距離表參道站僅262公尺！安排行程的時候可以和逛街排在一一起哦！

▲這間咖啡廳以日本四季為主題、每季同步更換菜單與店內裝潢。





紫藤花咖啡廳空間裝潢有什麼巧思

HAUTE COUTURE CAFE 頭頂是大型藤花架，牆面則是拱形花牆。天花板和牆面總共有約3000朵藤花，規模非常龐大。咖啡廳本身也有大片落地窗，自然光會灑入、穿透花朵，創造出唯美的光影效果。建議白天到訪！

▲天花板和牆面總共有約3000朵藤花，規模非常龐大。





紫藤花咖啡廳有什麼餐點

此次推出的主題下午茶名為「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」，由曾任職於東京知名飯店的甜點師傅操刀，共有5道甜點。第一道是2026年限定的招牌甜品「藤色葡萄和聲芭菲」，採用玻璃杯盛裝。由上而下分別是白巧克力、蛋白霜、花穗、新鮮葡萄、葡萄雪寶、榖麥片、白乳酪慕斯，最底層是葡萄果凍。芳醇的葡萄香氣與白乳酪的清爽感相互融合，層次豐富。甜點架上還有另外4道：莓果蛋白霜香緹、葡萄奶凍、蝴蝶黑醋栗慕斯、紫芋塔。另有藍莓司康。鹹食也有5道，包含北海道產馬鈴薯與紫芋的冷湯（Vichyssoise）、柴魚塔塔甜菜根配香草沙拉、炸蝦排迷你漢堡、雞肉捲配初夏蔬菜莎莎醬，以及當季茄子與莫札瑞拉起司千層麵。其中，炸蝦排漢堡使用淡藤紫色的麵包製作，連麵包也是藤色系。

▲此次推出的主題下午茶由曾任職於東京知名飯店的甜點師傅操刀。





紫藤花咖啡廳有什麼飲料

飲品方面，提供德國不來梅高級茶葉品牌ALTHAUS的紅茶共5種，可選熱飲或冷飲，並享有免費續杯。5種口味分別為：野莓（Wild Berry）、南非國寶茶香草（Rooibos Vanilla）、麥芽阿薩姆（Malty Assam）、伯爵茶經典款（Earl Grey Classic），以及大吉嶺高地（Darjeeling Highland）。此外也提供咖啡。最棒的是，店內設有免費拍照服務，員工會主動到各桌協助拍攝並備有自拍棒與補光燈。

▲店內設有免費拍照服務，員工會主動到各桌協助拍攝並備有自拍棒與補光燈。





紫藤花咖啡廳怎麼預約

通常方案售價為6,800日圓（含稅）。店內採4輪制，時段分別為11：00～13：00、13：30～15：30、16：00～18：00、18：30～20：30。營業時間為11：00～20：30（最後點餐時間20：00）。

可透過Tabelog網站預約。





咖啡廳資訊

店名：HAUTE COUTURE CAFE 表參道店

地址：東京都港區北青山3-9-19 2F

交通：表參道站A1出口步行約2分鐘

營業時間：11：00～20:30（最後點餐20:00）

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