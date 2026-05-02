日本首座都市型Spa路面電車桑拿盛大開幕，桑拿、休息、自我照護、工作兼顧的高質感都市空間。

在溫泉、三溫暖、桑拿這個領域實在沒人能贏過日本人，東京出現「路面電車桑拿」，更標榜「桑拿後即刻工作」的生活態度。

結合鄰近車輛基地的地理特性，這裡誕生日本首座「路面電車桑拿」。內部空間完美重現了木製電車車廂的復古美感，使用者只要按下座位旁的按鈕，隨著蒸氣升騰，便能體驗宛如列車緩緩啟動的劇場感。空間內奢侈地使用了被譽為「生命之樹」的西部紅雪松，辛香的木質芬芳能瞬間隔絕外界喧囂，讓你在車窗飄散的旅情氛圍中，找回自我軌道。 ▲鄰近車輛基地地利之便，誕生了日本首座路面電車桑拿，成為在地一大特色。





幻之木材 Kelo 與編織桑拿

木之寶石Kelo桑拿選用來自俄羅斯神祕聖域、樹齡 200 年且枯立百年的「幻之木材」Kelo。這種木材不僅耐熱性極佳，更帶有獨特的原始森林芬芳，透過「Woyly」水流噴淋，輻射熱與木香交疊，讓人進入深度冥想。

▲木之寶石Kelo桑拿選用來自俄羅斯神祕聖域、樹齡 200 年且枯立百年的幻之木材Kelo。女性專屬 Woven 編織桑拿是一個充滿植物生命力的空間。天花板懸掛著盛滿新鮮藥草與花卉的網籃，隨蒸氣散發出多層次的自然香氣，宛如漫步在森林中，溫柔化解日常累積的緊繃。▲女性專屬 Woven 編織桑拿是一個充滿植物生命力的空間。

三種交替浴

為了讓旅客在短時間內找回最佳狀態，設施提出了「三種交替浴」策略：

溫溫交替： 適合新手，透過不同水溫的溫泉平穩調整身體。

溫冷交替： 體驗關西盛行的冷熱刺激，享受極限爽快。

冷冷交替（男性限定）： 連續挑戰兩種溫度的冷水池，體驗身心輕飄飄的「極致整頓」境界。

▲溫溫交替： 適合新手，透過不同水溫的溫泉平穩調整身體。▲溫冷交替： 體驗關西盛行的冷熱刺激，享受極限爽快。▲冷冷交替（男性限定）： 連續挑戰兩種溫度的冷水池。

從桑拿房直達辦公桌

誰說桑拿後只能睡覺？這裡提案了一種「桑拿後即刻工作」的新生活風格。共同工作空間採用汽車級吸音技術「悠閒之葉」，提供 11 席配備免費Wi-Fi與電源的個人座。在桑拿後大腦最清晰的時刻，這裡就是你效率最高的創意基地。 ▲這裡提案了一種「桑拿後即刻工作」的新生活風格。





聯名餐飲與高規備品

館內提供聯名原創調酒「OYTO」，特別推薦加入高知生薑與野草「頸木」的薑汁燒酎沙瓦，為來客的「整頓」畫下完美句點。

▲館內提供聯名原創調酒「OYTO」為來客的「整頓」畫下完美句點。還與運動科技品牌 TENTIAL 合作，提供極致輕量彈性的蜂巢針織斗篷，化妝間更配備 ReFa 最新款吹風機與蓮蓬頭，從頭到腳給予最細膩的呵護。▲與運動科技品牌 TENTIAL 合作，提供極致輕量彈性的蜂巢針織斗篷。「Sauna Metsä 大井町 Tracks」 不僅是一個洗浴場所，它是現代人日常軌道上的重要轉向架，讓你在繁忙的城市節奏中，隨時都能優雅地完成身心重啟。

店舖資訊

店舖名稱： Sauna Metsä 大井町 Tracks（サウナメッツァ大井町トラックス）

地址：東京都品川区広町2丁目1番3号 OIMACHI TRACKS HOTEL & RESIDENCE TOWER 4階

營業時間：06：00～凌晨02:00（最終入館01：00）

休館日：不定



