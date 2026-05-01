便當部門推薦TOP10便當大公開，JR東京車站GranSta Tokyo 101位店長票選，黃金週東京車站限定便當一次看。

日本便當也是一種特色，JR東京車站經過101位店長參加票選出前10大便當，有機會一定要常常看，想知道究竟有多好吃～
JR東京車站內的購物聖地「Gransta 東京」近期揭曉了一份重量級名單。這份名單可不是普通票選，而是由101位 Gransta 店長親自參與、針對「東京車站限定便當」進行的真心推文投票。
這些店長每日在第一線觀察旅客喜好，甚至自己也常光顧這些店舖，以下整理出獲得店長們一致認可的「激推便當 BEST 10」文章懶人包，無論是肉食系還是精緻海鮮派，絕對有一款能成為你的旅途良伴！
前五名：排隊名店與跨界聯名的終極對決
第1名：Aubergine－三拼肉類咖哩
榮獲冠軍的就是演藝圈著名的「攝影棚錄影便當」常客 Aubergine！這款東京車站限定款豪邁地加入三種肉類：耗時10小時燉煮的牛腩、軟嫩的豬里肌，以及用橄欖油煎香的嫩雞腿肉。濃郁果香與肉質精華溶解在醬汁中，是咖哩控絕不能錯過的頂級體驗。
第2名：伊達牛舌本舖－柚子胡椒味牛舌便當
來自仙台的正宗滋味，厚達 1 公分的厚切牛舌極具嚼勁，搭配清爽開胃的柚子胡椒，咬下的每一口都是滿滿肉汁。隨餐附上的宮城名物如紫蘇捲、南蠻味噌漬，讓你一出站就彷彿瞬移到東北。
第3名：驛弁燕子花樂園－燕子風漢堡排便當
連鎖老店將最受歡迎的漢堡排裝進便當盒。堅持從絞肉開始就在店內廚房手工製作，並與自家製紅酒燉牛肉醬一起包進鋁箔紙烤製，鎖住所有香氣。搭配當日炊煮的新潟越光米，簡直是白飯殺手。
第4名：淺草今半－Gransta 東京壽喜燒便當
傳承百年的「淺草今半」選用嚴選銘柄牛，以秘傳醬汁細火燉煮。這款便當深受各世代喜愛，被譽為「最正宗的東京味」，是想要體面用餐或致贈長輩的首選。
第5名：豆狸－Gransta 限定 5 種豆皮壽司組合
職人手包的豆皮壽司名店，特別在便當內加入印有「東京車站紅磚牆」圖案的穴子口味，以及限定的鮪魚時雨煮口味。小巧的尺寸非常適合搭車途中優雅享用。
六到十名：從輕食沙拉到五千日圓的豪奢饗宴
第6名：炸豬排 Maisen－東京丸之內站舍三層便當
經典的腰內肉三明治搭配腰內肉丼飯及碎肉拌飯，三層疊起的包裝非常有旅行氛圍。
第7名：三明治之家 Merhen－Gransta 限定組合
嚴選四種人氣口味（火腿番茄、雞蛋、蝦排、鮮奶油水果），配色繽紛且清爽美味。
第8名：ubuka－蟹飯便當
甲殼類愛好者的天堂！用蝦與蟹熬出的湯頭炊飯，鋪滿蟹肉碎與整塊蟹肉，鮮味十足。
第9名：伊藤和四五郎商店－特上燒鳥重
使用頂級名古屋軍雞，碳烤香氣十足，內含四串人氣烤雞肉串與高湯蛋捲，也是晚酌的最佳下酒餐點。
第10名：肉卸小島－山形尾花澤雪降和牛牛排重
便當界的「愛馬仕」！選用耐過嚴寒的高級和牛沙朗與肋眼，油脂如粉雪般入口即化，單價高達5,250日圓，適合作為旅程最高犒賞的人。