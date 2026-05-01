便當部門推薦TOP10便當大公開，JR東京車站GranSta Tokyo 101位店長票選，黃金週東京車站限定便當一次看。

日本便當也是一種特色，JR東京車站經過101位店長參加票選出前10大便當，有機會一定要常常看，想知道究竟有多好吃～

JR東京車站內的購物聖地「Gransta 東京」近期揭曉了一份重量級名單。這份名單可不是普通票選，而是由101位 Gransta 店長親自參與、針對「東京車站限定便當」進行的真心推文投票。

這些店長每日在第一線觀察旅客喜好，甚至自己也常光顧這些店舖，以下整理出獲得店長們一致認可的「激推便當 BEST 10」文章懶人包，無論是肉食系還是精緻海鮮派，絕對有一款能成為你的旅途良伴！



▲獲得店長們一致認可的「激推便當 BEST 10」，絕對有一款能成為你的旅途良伴。





前五名：排隊名店與跨界聯名的終極對決

第1名：Aubergine－三拼肉類咖哩

榮獲冠軍的就是演藝圈著名的「攝影棚錄影便當」常客 Aubergine！這款東京車站限定款豪邁地加入三種肉類：耗時10小時燉煮的牛腩、軟嫩的豬里肌，以及用橄欖油煎香的嫩雞腿肉。濃郁果香與肉質精華溶解在醬汁中，是咖哩控絕不能錯過的頂級體驗。



▲榮獲冠軍的就是演藝圈著名的「攝影棚錄影便當」常客 Aubergine。





第2名：伊達牛舌本舖－柚子胡椒味牛舌便當

來自仙台的正宗滋味，厚達 1 公分的厚切牛舌極具嚼勁，搭配清爽開胃的柚子胡椒，咬下的每一口都是滿滿肉汁。隨餐附上的宮城名物如紫蘇捲、南蠻味噌漬，讓你一出站就彷彿瞬移到東北。



▲仙台的正宗滋味，厚達 1 公分的厚切牛舌極具嚼勁。





第3名：驛弁燕子花樂園－燕子風漢堡排便當

連鎖老店將最受歡迎的漢堡排裝進便當盒。堅持從絞肉開始就在店內廚房手工製作，並與自家製紅酒燉牛肉醬一起包進鋁箔紙烤製，鎖住所有香氣。搭配當日炊煮的新潟越光米，簡直是白飯殺手。



▲從絞肉開始就在店內廚房手工製作，並與自家製紅酒燉牛肉醬一起包進鋁箔紙烤製。





第4名：淺草今半－Gransta 東京壽喜燒便當

傳承百年的「淺草今半」選用嚴選銘柄牛，以秘傳醬汁細火燉煮。這款便當深受各世代喜愛，被譽為「最正宗的東京味」，是想要體面用餐或致贈長輩的首選。



▲選用嚴選銘柄牛，以秘傳醬汁細火燉煮。





第5名：豆狸－Gransta 限定 5 種豆皮壽司組合

職人手包的豆皮壽司名店，特別在便當內加入印有「東京車站紅磚牆」圖案的穴子口味，以及限定的鮪魚時雨煮口味。小巧的尺寸非常適合搭車途中優雅享用。



▲特別在便當內加入印有東京車站紅磚牆圖案的穴子口味及限定的鮪魚時雨煮口味。





六到十名：從輕食沙拉到五千日圓的豪奢饗宴

第6名：炸豬排 Maisen－東京丸之內站舍三層便當

經典的腰內肉三明治搭配腰內肉丼飯及碎肉拌飯，三層疊起的包裝非常有旅行氛圍。



▲腰內肉三明治搭配腰內肉丼飯及碎肉拌飯，包裝非常有旅行氛圍。





第7名：三明治之家 Merhen－Gransta 限定組合

嚴選四種人氣口味（火腿番茄、雞蛋、蝦排、鮮奶油水果），配色繽紛且清爽美味。



▲嚴選火腿番茄、雞蛋、蝦排、鮮奶油水果四種人氣口味。





第8名：ubuka－蟹飯便當

甲殼類愛好者的天堂！用蝦與蟹熬出的湯頭炊飯，鋪滿蟹肉碎與整塊蟹肉，鮮味十足。



▲鋪滿蟹肉碎與整塊蟹肉，鮮味十足。





第9名：伊藤和四五郎商店－特上燒鳥重

使用頂級名古屋軍雞，碳烤香氣十足，內含四串人氣烤雞肉串與高湯蛋捲，也是晚酌的最佳下酒餐點。



▲內含四串人氣烤雞肉串與高湯蛋捲。





第10名：肉卸小島－山形尾花澤雪降和牛牛排重

便當界的「愛馬仕」！選用耐過嚴寒的高級和牛沙朗與肋眼，油脂如粉雪般入口即化，單價高達5,250日圓，適合作為旅程最高犒賞的人。

