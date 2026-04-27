GRAN 天空觀光列車首航，從大阪到高野山的商務車，有寬景車廂可以看山景，比新幹線更值得坐的日本小眾鐵道旅行。

從大阪到高野山有全新觀光列車，「GRAN 天空」已經正式啟航，起點大阪難波，終點極樂橋站，就能輕鬆抵達高野山喔。

日本鐵道旅行又有新選擇了。大阪的南海電鐵推出全新觀光列車「GRAN 天空」。2026年4月24日（五）正式首航。從大阪難波出發，終點是極楽橋站。搭配纜車，即可抵達世界遺產高野山！

觀光列車「GRAN 天空」是什麼

「GRAN 天空」由南海電鐵運行。路線沿途途經新今宮、天下茶屋、堺東、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、九度山，終達極楽橋站。高野山站則需在極楽橋站轉乘纜車前往。高野山於2004年列入世界遺產。然而，沿途的高野山麓地區（橋本市、九度山町一帶）長期以來被旅客忽略。這班觀光列車的出現，正是為了帶動沿途山麓的人潮。





觀光列車四種車廂哪種最值得坐

「GRAN 天空」共有四節車廂。各節功能不同。

1號車：放鬆個人座位。共24個座位。舒適一般座位。

2號車：寬景個人座位。共30個座位。大型車窗設計。山景、沿線風光一覽無遺。

3號車：大廳休息區。是旅客交流與休憩的空間。

4號車：高級沙發座位。共16個座位。整體座位為寬敞沙發，可安心享用餐點。

▲GRAN 天空觀光列車共有四節車廂，各節功能各不相同。





觀光列車4號車方案與費用

4號車提供兩大類方案，分別是附餐飲．無限暢飲方案和單杯飲料方案。附餐飲．無限暢飲方案將根據搭乘班次的運行時間，提供早餐、午餐和晚餐等對應餐點。不含餐食的單杯飲料方案讓你可以享受一杯飲料。





從大阪出發的觀光列車班次時刻表

每天共有4班。去程（往高野山方向）2班，回程（往大阪難波方向）2班。



去程（難波→極楽橋）

● GRAN 天空1號：難波 09：00 發 → 極楽橋 10：30 抵

● GRAN 天空3號：難波 12：45 發 → 極楽橋 14：20 抵





回程（極楽橋→難波）

● GRAN 天空2號：極楽橋 10：46 發 → 難波 12：13 抵

● GRAN 天空4號：極楽橋 14：58 發 → 難波 16：26 抵（平日）/ 16：26 抵（假日）



平日與假日的中途各站時刻略有不同，以官方網站公告為準。票價參考的部分，以1號車，並乘坐新今宮站～高野山站為例：運費1,430日圓+特急料金1,700日圓，合計3,130日圓。其實不便宜，但重點是體驗非常特別。

▲平日與假日的中途各站時刻略有不同，以官方網站公告為準。





觀光列車「GRAN 天空」如何購票

發售開始日： 2026年4月1日10：00

購票管道：「GRAN 天空」官方特設網站

購票期限：

● 1・2號車特急券：列車發車前3分鐘內有效

● 4號車（附餐飲方案）：搭乘日4天前23：59前

● 4號車（單杯飲料方案）：搭乘日前一天23：59前

預售時間：

●1・2號車及4號車各方案：搭乘日起算30天前開始預售

●4號車2個座位合購：搭乘日起算40天前開始預售

●當日購票（1・2號車限定）：可至難波站2樓服務中心、極楽橋站、高野山站辦理當日預約，於車內完成付款（當日預約不加收費用）。若未預約直接於車內購票，則需加收300日圓。

以上都幫大家統整好票價資訊囉！如果你想來場布一樣的鐵道旅行，就去體驗GRAN 天空觀光列車吧！





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