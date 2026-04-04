JR東京車站GRANSTA布丁TOP5推薦，想犒賞自己或當伴手禮都是完美的「至福布丁」。

布丁愛好者票選出來的人氣布丁當然要吃吃看，有懷舊的昭和味、也有嚴選食材製出的風味，就在東京車站喔。

JR東京車站站內商業設施GRANSTA東京、GRANSTA丸之內、GRANSTA八重北三館共同舉辦的「GRANSTA布丁總選舉2026」，2月17日～3月3日開放投票，從全14款商品中選出「大家想吃、最喜愛的布丁BEST5」！這次票選前5名包含懷舊喫茶店風格的紮實布丁、繽紛布丁聖代等各具特色的品項，吃貨們快筆記。



▲JR東京車站站內GRANSTA東京、GRANSTA丸之內、GRANSTA八重北共同舉辦GRANSTA布丁總選舉。





第一名：DEPOT「懷舊微苦布丁」

榮獲第一名的是充滿昭和復古氛圍的喫茶酒吧「DEPOT」。內用商品懷舊微苦布丁質地紮實Q彈，令人聯想到昔日喫茶店風格，甜度適中。焦糖中加入自家烘焙咖啡的義式濃縮，調和成適合搭配酒類享用的成熟風味。

售價：700日圓，僅限內用。

地點：GRANSTA東京改札外B1 Square Zero



▲懷舊微苦布丁質地紮實Q彈，令人聯想到昔日喫茶店風格，甜度適中。





第二名：WK2「咖啡布丁」

氣氛時尚的咖啡廳「WK2」的「咖啡布丁」獲得第二名。封存微苦咖啡香氣的滑順濃郁布丁，搭配溫和甜味焦糖，上層點綴奶香十足的香草冰淇淋與研磨咖啡豆。份量較大，滿足感十足。

售價：990日圓，僅限內用。

地點：GRANSTA丸之內



▲封存微苦咖啡香氣的布丁搭配焦糖，上層點綴奶香十足的香草冰淇淋與研磨咖啡豆。





第三名：船橋屋 こよみ「葛餅布丁」

第三名船橋屋こよみ的「葛餅布丁」，是葛餅職人與甜點師聯手開發的和風布丁，很適合當返鄉伴手禮。使用熟成450天的葛餅原料「發酵小麥澱粉」，呈現獨特Q彈口感。搭配黑糖蜜與香濃黃豆粉，享受風味變化。

售價：430日圓

地點：GRANSTA東京改札內B1銀之鈴

第四名：CITY SHOP「布丁聖代」

▲葛餅職人與甜點師聯手開發的和風布丁，很適合當返鄉伴手禮。

第四名是CITYSHOP的懷舊華麗「布丁聖代」。溫和甜味的自製布丁旁，擺放香草冰淇淋與草莓、蘋果、柳橙、香蕉、奇異果、莓果等繽紛水果。

售價：1080日圓，僅限內用

地點：GRANSTA東京改札內1樓北通路



▲溫和甜味的自製布丁旁擺放香草冰淇淋與多種水果。





第五名：Colombin「原宿蜂蜜布丁」

第五名「原宿蜂蜜布丁」使用澀谷Colombin大樓屋頂養蜂場採集的「原宿蜂蜜」製作卡士達布丁。濃郁風味來自放養雞蛋與澤西牛乳，滑順質地搭配蜂蜜優雅甜味與香氣。瓶身印有「原宿」字樣，也很適合當東京伴手禮。

售價：1188日圓

地點：GRANSTA東京改札內B1銀之鈴



▲使用澀谷Colombin大樓屋頂養蜂場採集的原宿蜂蜜製作卡士達布丁，吃完回味無窮。



這五款各具特色的布丁，從懷舊風格到華麗聖代、和風創意應有盡有，無論犒賞自己或當伴手禮都很適合。下次經過東京車站，不妨來趟布丁巡禮，品嚐這些票選冠軍的甜蜜滋味。





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