▲名古屋伴手禮新開幕！PATISSIER eS KOYAMA 不用飛神戶也吃得到，經典沙布列餅乾必吃。

名古屋伴手禮首選！神戶甜點名店「PATISSIER eS KOYAMA」進駐名古屋高島屋，必買限定「胡桃與麩皮奶油沙布列」，不用飛神戶也能一站式體驗小山進的甜點世界。

日本甜點圈再添話題焦點。來自兵庫縣三田市、被譽為「甜點主題樂園」的名店「PATISSIER eS KOYAMA (エスコヤマ)」，正式宣布將於2026年2月25日，在 JR名古屋高島屋地下1樓洋菓子賣場開設全國首間衛星店。大家現在不用跑到神戶本店，也有機會在名古屋近距離品嚐小山進的代表作，同時為名古屋甜點市場投下一顆震撼彈。



▲名古屋伴手禮推薦「PATISSIER eS KOYAMA」全國首間衛星店進駐 JR 名古屋高島屋，開幕前即引發高度關注（株式会社パティシエ エス コヤマ 提供）



▲來自兵庫縣三田市的「PATISSIER eS KOYAMA」以世界級甜點實力聞名日本（株式会社パティシエ エス コヤマ 提供）

名古屋甜點版圖再升級！PATISSIER eS KOYAMA 首間衛星店亮相

「PATISSIER eS KOYAMA」這次的店面並非複製本店，而是作為一座「橋樑」，讓更多人能理解品牌，一年約千款甜點背後的故事與世界觀。店面最大亮點，莫過於限定商品 「胡桃鉗人形 胡桃與麩皮奶油沙布列」，將胡桃與麩皮的自然滋味融入奶油餅乾中，口感酥脆、香氣層層堆疊。除了限定甜點，店內也匯集多款代表作，包括小山布丁、小山起司蛋糕、小山流年輪蛋糕等，讓顧客自由搭配、細細品味。



▲名古屋伴手禮首選「PATISSIER eS KOYAMA」限定商品 「胡桃鉗人形 胡桃與麩皮奶油沙布列」必買（株式会社パティシエ エス コヤマ 提供）



▲「PATISSIER eS KOYAMA」集結布丁、年輪蛋糕、巧克力與燒菓子，完整呈現經典陣容（株式会社パティシエ エス コヤマ 提供）

名古屋伴手禮新開幕「PATISSIER eS KOYAMA」不用飛神戶也吃得到！

名古屋衛星店的空間設計，以「金色食譜書」為核心概念，透過焦糖色調、烘焙質地與層次光影，呈現出小山進多年創作經驗的累積。隨著 PATISSIER eS KOYAMA 正式進駐名古屋高島屋，不僅為名古屋甜點地圖新增重量級座標，也讓更多人能透過衛星店，踏入這座由甜點構築而成的世界。



▲名古屋伴手禮「PATISSIER eS KOYAMA」以「金色食譜書」為設計主軸，呈現小山進的甜點哲學（株式会社パティシエ エス コヤマ 提供）



▲名古屋伴手禮「PATISSIER eS KOYAMA」透過衛星店，將品牌世界觀帶進名古屋。

名古屋伴手禮 名古屋美食推薦 PATISSIER eS KOYAMA

地點： JR 名古屋高島屋 地下1樓 洋菓子賣場

開幕日期： 2026年2月25日

營業時間： 10:00～20:00（以 JR 名古屋高島屋的營業時間為準）

名古屋還有這些伴手禮美食

推薦閱讀：名古屋伴手禮必買！和·麻糬 日式麻糬專賣店新開幕，5款經典品項一次看。

推薦閱讀：玩具總動員30週年咖啡廳！熊抱哥焗烤超Q，東京、名古屋、大阪都有、預約方式一次看。

推薦閱讀：沒預約也能買！日本名古屋「吉伊卡哇拉麵店」夏季菜單這天登場，隱藏版「吉伊卡哇販賣機」不用抽入場券。