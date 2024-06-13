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沒預約也能買！日本名古屋「吉伊卡哇拉麵店」夏季菜單這天登場，隱藏版「吉伊卡哇販賣機」不用抽入場券。

2024-06-13 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 圖片：ちいかわラーメン豚 人氣：453
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

超難預約！日本名古屋「吉伊卡哇拉麵店」夏季菜單6/24登場，至9/30前推出期間限定「冷やし中華（柿の種トッピング）」新菜單，並同步發售冷やし中華專用的小桃鼠餐盤。沒預約到的朋友也能買！同樣於名古屋PARCO西館，店外加碼設置「吉伊卡哇販賣機」，來這不用事前預約，排隊就能買到限定店中的黑烏龍茶。
日本名古屋「吉伊卡哇拉麵店」夏季菜單！加碼「吉伊卡哇販賣機」免排隊即可買​​​​​​​/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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▲圖片來源／ちいかわラーメン 豚

日本首家吉伊卡哇拉麵店「ちいかわラーメン 豚」位於名古屋PARCO西館7樓，於3/19登場以來，吸引了國內外大批粉絲前來打卡，至今就算平日也滿是人潮。該店以漫畫中的人氣角色和情節為靈感，推出多款獨特的拉麵及飲品；包含三種尺寸的拉麵，即「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」和「大（うさぎ）」，並依序配有吉伊卡哇、小八貓與兔兔點綴；而飲品方面，點餐再送隨機特典。
日本名古屋「吉伊卡哇拉麵店」夏季菜單！加碼「吉伊卡哇販賣機」免排隊即可買​​​​​​​/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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▲圖片來源／ちいかわラーメン 豚

而本次夏季新菜單將於6/24登場！至9/30前，店內推出期間限定的「冷やし中華（柿の種トッピング）」新菜單，加碼販售劇中小桃鼠專用的角色餐盤。

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▲圖片來源／ちいかわラーメン 豚

如果各位粉絲等不及想預約的話，那可要拼手氣囉！為了應對人流，該店採取了事前預約制度，顧客可通過LivePocket網站預訂入場整理券。預約分為抽選和限量預約兩種方式，預訂成功後需按指定時間到場排隊入場。
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▲圖片來源／ちいかわラーメン 豚



沒預約到的朋友也別氣餒！於名古屋PARCO西館8樓電梯旁，加碼設置「ちいかわラーメン豚」黑烏龍茶自動販賣機，於每日10:00至21:00期間，不用預約也能購買。不過要注意，這邊每瓶含稅500日圓，僅接受現金支付千元紙鈔，並且每人限購5瓶，同時並不會附上店內的特典。
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▲圖片來源／ちいかわラーメン 豚

 

名古屋PARCO西館 日本吉伊卡哇拉麵店

地址：名古屋PARCO西館7F 愛知県名古屋市中区栄3-29-1
營業時間：11:00－21:00（最後入店時間為20:30）

名古屋PARCO西館 日本吉伊卡哇販賣機

地址：名古屋PARCO西館8F 愛知県名古屋市中区栄3-29-1
營業時間：10:00－21:00

名古屋PARCO西館 日本吉伊卡哇拉麵店 限定菜單

限定菜單：冷やし中華（柿の種トッピング）售價1,760円(税込)（6/24至9/30期間販售）

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