日本青森冬天搭列車也能喝地酒、吃12道鄉土料理！星野集團青森屋雪見列車2027年限定8天登場。窩客島資深編輯李維唐認為，將賞雪、地方美食與祭典文化結合，正是這趟列車值得關注的特色。

日本東北冬天不只可以泡溫泉、賞雪，還能坐在列車裡喝日本酒、吃青森鄉土料理，沿途欣賞銀白雪原與陸奧灣海景！星野集團旗下溫泉旅宿「青森屋（青森屋 by 星野リゾート）」宣布，冬季人氣企劃「酒餚雪見列車（酒のあで雪見列車）」將於2027年1月23日至2月14日的週末限定登場，總共只有8個運行日。每班列車提供12道青森地方料理與下酒菜、精選在地日本酒，還有青森睡魔祭傳統祭典音樂現場演奏。最特別的是，列車經過雪原與陸奧灣景觀路段時還會刻意放慢速度，讓旅客不必趕行程，就能好好欣賞日本東北的冬日風景。

▲大雪紛飛的北國鐵道真的太有電影感，藍色列車頂著車頭積雪穿越一望無際的銀白雪原，不用自己辛苦在雪地開車，只要舒舒服服坐在暖氣車廂裡就能享受冬季限定浪漫。圖／星野集團提供；窩客島整理



青森雪見列車2027年限定8天，星野集團打造冬季鐵道旅行

對喜歡日本東北自由行的旅客來說，冬季青森有著截然不同的旅行節奏。大片積雪、海灣景色與地方溫泉，都是冬天才有的特色，但遇上降雪時，交通安排往往比其他季節更加麻煩。尤其部分地區冬季巴士與計程車班次減少，加上雪地自駕需要一定經驗，想在有限時間內走訪多個景點並不容易。星野集團青森屋自2016年起與青森鐵道公司「青森鐵道（青い森鉄道）」合作，推出酒餚雪見列車，將原本單純的移動時間變成可以吃美食、喝地酒、聽故事的觀光行程。根據業者公布的資料，活動至今累計吸引超過1,000名國內外旅客搭乘，最近2年的平均座位使用率約80％。2027年冬季再度回歸，每個運行日僅開放30個名額，想安排青森冬季旅行的旅客，可以提前將這段鐵道體驗排進行程。

青森12道鄉土料理上車，南部津輕下北美食一次吃

搭上雪見列車，餐桌上的主角就是特別準備的「酒餚套餐（酒のあでセット）」。在青森方言裡，「あで」指的就是下酒菜，這次將青森縣南部、津輕與下北3個地區的特色料理集結成12道餐點，讓旅客不必特地跑遍青森，也能透過味道認識不同地方的飲食文化。其中，下北地區的「味噌烤貝（味噌貝焼き）」帶有地方海鮮料理特色，南部地區的「醬油漬牛蒡（ごぼうの醤油漬け）」以牛蒡與醬油調味呈現家常風味，津輕地區則有「燉煮馬肉（馬肉の煮込み）」。搭配來自青森各地的精選地酒，從海味、醃漬小菜到燉煮料理，一份套餐就能吃到青森不同地區的代表性滋味。

▲打開木盒直接被這12宮格鄉土下酒菜美哭，從下北鮮甜味噌烤貝、南部爽脆醬油牛蒡到津輕軟嫩燉馬肉通通有，每一格都是職人手作的北國家庭味，旁邊再配上一杯在地嚴選清酒，這微醺開箱未免太奢華。圖／星野集團提供；窩客島整理

青森在地人陪聊，邊喝日本酒邊認識地方文化

這趟列車有趣的地方，還包括每週輪流登車的青森在地居民。他們會使用帶有地方特色的青森方言，與旅客分享料理的吃法、製作講究，以及各個地區的生活故事。對第一次到青森旅行的人來說，這種交流方式比單純閱讀觀光手冊更有臨場感，也讓每一道料理多了一層地方記憶。青森的飲食文化與當地氣候、地理環境密不可分。津輕、南部與下北各有不同的飲食特色，這次列車將3個地區的料理放在同一份餐點中，讓旅客在品嚐日本酒與下酒菜的同時，也能找到下次造訪青森其他地區的旅行靈感。

青森睡魔祭搬上列車，冬天也能聽到夏季祭典音樂

提到青森，許多人會想到夏季熱鬧的「青森睡魔祭（青森ねぶた祭）」。這場日本東北代表性的祭典，以大型燈籠花車與充滿節奏感的傳統伴奏聞名。這次雪見列車特別邀請實際參與青森睡魔祭的當地伴奏團體，在車廂內帶來「祭典伴奏（お囃子）」現場演出，讓旅客即使冬天造訪，也有機會感受青森夏季祭典的熱鬧氣氛。想像一下，窗外是白雪覆蓋的田野，車內卻響起節奏鮮明的祭典鼓樂，一邊享用青森地酒與地方料理，一邊聆聽傳統音樂。這種冬季雪景與夏日祭典交錯的體驗，正是酒餚雪見列車與一般觀光列車不同的地方，也讓冬季青森旅行多了一個值得安排的文化行程。

▲這氣氛根本嗨到最高點，車廂裡直接把青森睡魔祭的囃子樂團搬上車現場演奏，高亢笛聲配上震撼太鼓聲，就算外面下著大雪，身體裡夏祭的熱血靈魂也瞬間被點燃，邊喝小酒邊跟著節奏拍手超過癮。圖／星野集團提供；窩客島整理



青森鐵道雪景慢行，陸奧灣海景與銀白雪原一次收藏

雪見列車從青森縣三澤站（三沢駅）出發，一路行駛至青森站（青森駅），並與青森鐵道合作安排特別運行時刻。與一般列車按照固定速度行駛不同，這趟列車會依照沿線景觀調整速度與停靠安排，經過適合欣賞雪景的路段時，特別放慢行車速度。沿途最值得期待的景色，包括覆蓋白雪的廣闊原野，以及冬季海浪拍打岸邊的「陸奧灣（陸奥湾）」。旅客可以坐在車廂裡，手邊放著青森地酒與下酒菜，慢慢看著窗外從雪原轉換成海灣風景。不必為了拍照急著趕往下一個景點，列車本身就是這段冬季旅行最重要的觀光體驗。

▲貼心放慢車速的絕景路段絕對要手機先拍，一邊品嚐桌上的精緻料理與地酒，抬頭就是一整片無敵的陸奧灣雪白海岸線，每一秒窗外風景都像明信片一樣美到讓人捨不得眨眼。圖／星野集團提供；窩客島整理

青森雪見列車票價15,000日圓，住宿與非住宿旅客都能預約

2027年酒餚雪見列車預計於1月23日、24日、30日、31日，以及2月6日、7日、13日、14日運行，共計8天。活動行程預計上午11點30分左右從青森屋出發，下午1點05分左右抵達青森站，抵達後可自由活動。實際列車時刻將在確認後公布於官方網站，安排後續行程時，建議以最新公告為準。每人費用為15,000日圓，已包含三澤站至青森站的單程車票、青森地酒、12道料理組成的酒餚套餐，以及車內祭典音樂演奏。活動不限青森屋住宿旅客，沒有入住飯店的旅客也可以報名，但必須於搭乘日7天前完成預約。由於費用不包含回程車票，如果當天還需要返回三澤或其他地區，記得另外安排交通。

星野集團青森屋住宿攻略，溫泉與冬季文化體驗一起安排

如果想把雪見列車與青森溫泉旅行排在一起，可以考慮入住「青森屋（青森屋 by 星野リゾート）」。這間位於青森縣三澤市的溫泉旅宿，以青森祭典、方言及地方文化為主題，約22萬坪的園區擁有自然景觀，館內也依照不同季節安排文化體驗活動，讓旅客在住宿期間感受青森的生活特色。

青森屋共有236間客房，入住時間為下午3點，退房時間為中午12點。住宿價格每人每晚24,800日圓起，適用於2人入住同一間客房，包含早晚餐及稅金。交通方面，從青森鐵道三澤站步行約15分鐘可抵達，從三澤機場開車約20分鐘。對想安排溫泉住宿、雪見列車與青森市區觀光的旅客而言，可以將青森屋作為行程起點，搭乘列車抵達青森站後，再依自己的旅行計畫安排接下來的活動。

▲入住星野集團青森屋晚上還有超夢幻的冬季限定點燈，氣勢磅礴的睡魔燈籠直接漂浮在熱氣氤氳的露天湯池上，搭配漫天飄落的雪花與暖黃燈火，把冰冷冬夜變得既奇幻又浪漫。圖／星野集團提供；窩客島整理







酒のあで雪見列車（酒之Ade賞雪列車）

主辦與協力單位：青森屋 by 星野リゾート（星野集團青森屋）主辦、青い森鉄道株式会社（青森鐵道）協力

運行日期：2027年1月23日、1月24日、1月30日、1月31日、2月6日、2月7日、2月13日、2月14日（期間週末限定，共8日）

運行時間與路線：11:30左右自「星野集團青森屋」出發，搭乘電車由「三澤站」前往「青森站」，約13:05抵達青森站（抵達後即為自由活動時間，詳細時刻表將公布於官網）

體驗費用：每人15,000日圓（含稅）



注意事項：視天氣或實際營運狀況，活動可能會有停駛或部分內容調整之情形

還想知道日本有哪些冬季限定觀光列車、特色旅宿與地方美食，值得安排一趟深度旅行嗎？

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