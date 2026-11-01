東京冬天最浪漫400公尺！六本木97萬顆藍白燈海免費拍，紅色東京鐵塔同框、德國聖誕市集接力登場

東京冬季最經典的免費夜景回來了！六本木97萬顆藍白燈海與東京鐵塔同框。窩客島資深編輯李維唐推薦，想一次收藏東京聖誕夜景，櫸坂大道與周邊燈飾值得安排同晚順遊。

東京聖誕自由行必收這一站！2026年「六本木之丘聖誕點燈」已於11月5日登場，最受歡迎的櫸坂大道再度換上夢幻冬裝，長達400公尺的街道點亮約97萬顆藍白色LED燈，遠方還能看見紅色東京鐵塔，隨手拍都是東京冬季最具代表性的聖誕夜景。更讓旅人心動的是，六本木之丘戶外聖誕燈飾通通免費參觀，從藍白燈海、香檳金色燈飾到日式庭園聖誕樹，還有11月21日開逛的德國風聖誕市集，想在東京安排一場充滿節慶氣氛的夜間散步，這裡絕對值得排進行程。

▲東京聖誕夜景最經典的畫面就在這裡。六本木櫸坂大道整排樹木被藍白色燈海包圍，遠方紅色東京鐵塔剛好落在街道中央，冷暖色調交織出超浪漫的冬季街景，來東京過聖誕一定要收藏這個拍照角度。圖／窩客島提供；窩客島整理



六本木櫸坂大道97萬顆燈海

說到東京冬季最經典的聖誕畫面，六本木櫸坂大道絕對榜上有名。每年冬天，原本充滿都會時尚氣息的街道，到了傍晚便會換上另一種模樣。2026年延續經典「SNOW & BLUE」主題，約97萬顆藍白色LED燈沿著400公尺長的櫸坂大道一路延伸，整排櫸樹被細密燈光包圍，彷彿整條街都覆蓋上一層閃閃發亮的白雪。

最迷人的畫面，就藏在街道盡頭。當冷色調的藍白燈海遇上遠方散發紅色光芒的東京鐵塔，兩種截然不同的色彩形成強烈對比，讓原本熟悉的東京街景瞬間多了聖誕電影般的浪漫感。櫸坂大道每天17：00準時點燈，持續至22：00，活動一路舉辦至12月25日，不需要購買門票，就能親眼欣賞這片東京冬季限定的燈海。

東京鐵塔同框拍照攻略

來到六本木賞燈，最不能錯過的就是把東京鐵塔與藍白燈海一起拍進畫面。想拍出經典的東京聖誕夜景，可以先鎖定櫸坂大道天橋。這裡連接六本木之丘與櫸坂複合大樓，站在較高的位置往街道望去，兩側發光的櫸樹形成自然的視覺延伸，東京鐵塔則落在街道遠方，整個畫面層次分明，也是許多旅人特別想收藏的東京夜景角度。

不過，這個拍攝位置在聖誕季相當熱門，現場可能出現排隊人潮與警衛動線管制。想提高拍到理想畫面的機會，建議17：00點燈前就先抵達，並依照現場指示等候。另一個熱門角度則位於TSUTAYA BOOKSTORE前方、靠近LV專賣店一帶的斑馬線附近，能以接近街道水平的視角捕捉燈海與東京鐵塔。拍攝時務必站在安全區域，遵守交通號誌，不能為了取景停留在斑馬線上。

六本木66廣場香檳金燈飾

看完櫸坂大道的藍白燈海，走回六本木之丘入口，還能遇見另一種截然不同的聖誕氣氛。66廣場從11月13日起換上香檳金色燈飾，相較於櫸坂大道帶有冬日雪景感的冷色調，這裡以溫暖金色光芒呈現節慶氛圍，讓六本木的聖誕夜晚多了一份柔和質感。

66廣場點燈期間持續至12月27日，比櫸坂大道晚2天結束，每天17：00亮燈至24：00，只有12月25日提前於23：00結束。對於喜歡晚餐後慢慢散步、欣賞夜景的旅人來說，這裡也是相當適合順路停留的賞燈區域。

毛利庭園Tiffany聖誕樹

想在東京繁華街區裡找一處稍微安靜的聖誕角落，六本木之丘的毛利庭園也值得走一趟。與櫸坂大道充滿現代都市感的燈海不同，毛利庭園保留日式庭園原有的景觀特色，冬季燈飾融入庭園環境，讓夜晚散步多了一份不同於熱鬧街頭的氣氛。

2026年毛利庭園聖誕點燈自11月5日至12月25日舉行，每天17：00至23：00開放欣賞，現場還有Tiffany聖誕樹，為傳統日式庭園增添時尚節慶元素。喜歡珠寶品牌美學、聖誕樹與日式庭園景觀的旅人，可以把這裡排進六本木賞燈路線，一次感受東京冬季不同風格的夜景。

六本木德國聖誕市集11月21日開逛

東京聖誕節當然不能只有拍照，逛市集也是冬季旅行的一大樂趣。六本木之丘聖誕市集將於11月21日至12月25日登場，地點就在園區內的大屋頂廣場，活動以德國傳統聖誕市集為主題，讓旅人不用飛到歐洲，也能在東京感受德式聖誕節的熱鬧氣氛。

市集每天11：00至21：00開放，熱紅酒是相當具有代表性的冬季節慶飲品。想像在冷冷的東京夜晚，手裡捧著一杯溫熱飲品，接著走到櫸坂大道欣賞藍白燈海，整趟行程從白天逛街一路延續到夜晚賞燈，特別適合情侶約會、好友出遊，或是想感受日本聖誕氣氛的自由行旅人。

東京中城聖誕燈光秀順遊

如果覺得六本木之丘的燈海還看不夠，不妨把附近的東京中城一起安排進行程。從六本木之丘步行約10分鐘，就能抵達另一處東京冬季熱門賞燈地點。2026年「MIDTOWN CHRISTMAS」將於11月26日至12月25日登場，活動亮點包括夢幻泡泡燈光秀、8.5公尺高的聖誕樹，以及戶外溜冰場，讓聖誕夜晚不只有燈飾可以欣賞。

若想一次收藏六本木最具代表性的冬季夜景，可以先在傍晚前往櫸坂大道拍攝東京鐵塔與藍白燈海，再順遊66廣場、毛利庭園與聖誕市集，接著步行前往東京中城。這樣的安排不需要特別跨區移動，就能在同一晚感受不同風格的東京聖誕氣氛，也很適合第一次到東京過聖誕節的旅人。

六本木聖誕點燈交通攻略

前往六本木之丘最方便的方式就是搭乘東京地鐵。利用東京Metro日比谷線抵達「六本木站」後，可從1C出口前往六本木之丘，若搭乘都營大江戶線，則可從3號出口步行抵達。由於櫸坂大道、66廣場、毛利庭園與聖誕市集都集中在六本木之丘園區及周邊，抵達後便能以步行方式串連主要景點。

需要注意的是，各區聖誕燈飾的活動日期與每日點燈時間並不完全相同。櫸坂大道與毛利庭園都在12月25日結束，66廣場則持續至12月27日，而聖誕市集從11月21日才開始。如果希望一次逛到所有聖誕燈飾與市集，建議將旅行日期安排在11月21日至12月25日之間，若還想順遊東京中城聖誕活動，則可以選擇11月26日至12月25日，讓東京聖誕自由行的行程更加完整。

▲走進六本木櫸坂大道，兩側滿滿的藍白色燈飾一路延伸，抬頭還能看見東京鐵塔閃耀在夜空中。街道兩旁聚集不少賞燈遊客，整條街充滿濃濃聖誕氣氛，不用買門票就能感受東京冬季限定的浪漫燈海。圖／窩客島提供；窩客島整理





六本木櫸坂大道點燈

活動日期：2026年11月5日至12月25日

．點燈時間：17：00至22：00。

．活動地點：六本木之丘櫸坂大道。

．燈飾特色：約97萬顆藍白色LED燈，延伸約400公尺。

．拍照亮點：藍白色燈海與紅色東京鐵塔同框。



六本木66廣場聖誕點燈

活動日期：2026年11月13日至12月27日

．點燈時間：17：00至24：00。

．特別時間：12月25日提前於23：00結束。

．活動地點：六本木之丘66廣場。

．燈飾特色：香檳金色聖誕燈飾。

六本木毛利庭園聖誕點燈

活動日期：2026年11月5日至12月25日

．點燈時間：17：00至23：00。

．活動地點：六本木之丘毛利庭園。

．活動亮點：日式庭園冬季燈飾與Tiffany聖誕樹。

六本木之丘德國聖誕市集

活動日期：2026年11月21日至12月25日

．營業時間：11：00至21：00。

．活動地點：六本木之丘大屋頂廣場。

．活動特色：德國傳統聖誕市集氛圍。

．節慶亮點：熱紅酒與冬季市集體驗。

東京中城MIDTOWN CHRISTMAS

活動日期：2026年11月26日至12月25日

．活動地點：東京中城。

．活動亮點：夢幻泡泡燈光秀與8.5公尺高聖誕樹。

．冬季體驗：戶外溜冰場，相關費用依現場公告。

．交通方式：從六本木之丘步行約10分鐘。

東京六本木聖誕夜景拍照注意事項

1、櫸坂大道天橋是熱門拍攝地點，建議17：00點燈前抵達，並遵守現場人流管制。

2、TSUTAYA BOOKSTORE附近斑馬線可拍攝東京鐵塔，但不得停留在車道或妨礙交通。

3、櫸坂大道、66廣場與毛利庭園點燈結束時間不同，安排夜間行程前應先確認。

4、聖誕節前夕可能出現大量賞燈人潮，建議預留移動與拍照時間。