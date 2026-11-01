日本GODIVA冬季新品太誘人！提拉米蘇變身濃郁巧克力冰沙，伯爵皇家奶茶熱巧克力11月27日開賣

日本GODIVA冬季新品11月27日登場，提拉米蘇巧克力冰沙與伯爵皇家奶茶熱巧克力同步開賣。窩客島資深編輯李維唐指出，2款飲品分別以咖啡苦香與伯爵茶香呈現不同的冬季甜點風味。

日本GODIVA冬季限定新品準備開喝！這次直接把人氣甜點提拉米蘇變成巧克力冰沙，還有散發伯爵茶香的皇家奶茶熱巧克力，2款新品將於2026年11月27日起在日本指定門市期間限定販售。喜歡咖啡與巧克力濃郁滋味的人，可以鎖定帶有馬斯卡彭起司香氣的提拉米蘇巧克力冰沙，偏愛溫暖奶茶香的人，則有白巧克力結合佛手柑香氣的熱飲可以選擇。從微苦可可到優雅茶香，讓冬天的日本旅行又多了值得收藏的甜點清單。

▲GODIVA把經典提拉米蘇變成巧克力冰沙了。濃郁巧克力搭配咖啡醬與馬斯卡彭起司，杯身還有誘人的巧克力醬紋路，頂層撒上滿滿可可粉，光看就讓甜點控想來一杯。圖／GODIVA提供；窩客島整理



GODIVA提拉米蘇冰沙登場

提拉米蘇迷這次真的有新口味可以期待！GODIVA推出冬季限定「提拉米蘇巧克力冰沙」，將經典義式甜點的特色融入品牌招牌巧克力飲品。濃郁巧克力搭配香氣飽滿的咖啡醬，再加入馬斯卡彭起司特有的滑順奶香，讓原本熟悉的巧克力冰沙多了提拉米蘇的甜點層次。

最吸引人的細節，就是巧克力與咖啡之間的甜苦平衡。咖啡醬帶出微苦香氣，馬斯卡彭起司則讓整體滋味更加圓潤，表面再撒上細緻可可粉，延續提拉米蘇經典的風味組合。比起單純追求甜度，這杯更適合喜歡咖啡香、可可苦韻與乳香交錯的大人系甜點控，想在逛街途中喝點有甜點感的飲品，這款就很值得列入清單。

▲提拉米蘇控準備開喝。GODIVA冬季限定提拉米蘇巧克力冰沙，把咖啡的微苦、巧克力的濃郁與馬斯卡彭起司的滑順奶香結合在一起，還原經典義式甜點的迷人風味。圖／GODIVA提供；窩客島整理

GODIVA伯爵奶茶熱巧克力

冬天想喝點暖暖的，GODIVA同步推出「伯爵皇家奶茶熱巧克力」，把皇家奶茶的柔和奶香與白巧克力結合，讓巧克力飲品多了一種優雅的茶系選擇。不同於一般以深色巧克力為主角的濃厚風味，這次使用白巧克力帶出圓潤甜感，再搭配伯爵茶特有的香氣，讓喜歡奶茶的人也能找到熟悉又有變化的味道。

這杯的特色藏在佛手柑香氣裡。伯爵茶本身帶有清新而鮮明的柑橘調，搭配白巧克力的奶香與滑順口感，讓熱飲喝起來不只是單一的甜味，而是多了茶香與乳香交疊的層次。尤其冬季到日本旅行，逛完街想找杯熱飲暖暖手，或是下午想換掉平常習慣的咖啡，這款伯爵皇家奶茶熱巧克力就是另一種甜點系選擇。

▲冬天就是想來杯暖呼呼的奶茶。GODIVA伯爵皇家奶茶熱巧克力以白巧克力搭配伯爵茶，帶出佛手柑的清新香氣，頂層再撒上細緻粉末，讓喜歡奶茶與白巧克力的人多了一款冬季限定選擇。圖／GODIVA提供；窩客島整理



GODIVA冬季限定2款怎麼選

同樣是GODIVA招牌巧克力飲品系列，這次2款新品卻走出完全不同的風味路線。提拉米蘇巧克力冰沙主打巧克力、咖啡與馬斯卡彭起司的濃郁組合，適合平常就喜歡提拉米蘇、摩卡或咖啡巧克力的人。尤其可可粉與咖啡醬帶來的微苦滋味，讓整杯飲品更接近經典義式甜點的風味印象。

伯爵皇家奶茶熱巧克力則是另一種享受，少了咖啡的鮮明苦韻，改由伯爵茶、佛手柑與白巧克力交織出柔和香氣。如果喜歡皇家奶茶、白巧克力，或是冬天習慣點熱飲，這款會更符合需求。1杯偏向濃郁的甜點感，1杯強調溫暖細緻的茶香，也讓這波冬季新品有了明確的選擇方向。

日本GODIVA新品價格公開

準備到日本旅遊的人，可以先把這波新品價格記下來。提拉米蘇巧克力冰沙提供一般杯與大杯2種容量，一般杯270ml，售價840日圓，大杯350ml，售價950日圓。伯爵皇家奶茶熱巧克力則提供240ml容量，售價730日圓。2款皆於2026年11月27日開賣，採季節限定販售，售完即結束。

要特別注意的是，官方公告價格均為日本消費稅8％的含稅價格，若選擇在店內享用，則適用10％消費稅，實際結帳金額會有所不同。另外，雖然新品預計於日本全國販售GODIVA巧克力飲品的門市推出，但部分店鋪可能沒有供應，出發前最好先確認指定門市的販售資訊，以免專程前往卻撲空。









日本GODIVA提拉米蘇巧克力冰沙冬季限定

活動時間：2026年11月27日起，售完為止。

商品名稱：提拉米蘇巧克力冰沙（ティラミス ショコリキサー）。

一般杯價格：270ml，含稅840日圓。

大杯價格：350ml，含稅950日圓。

飲品特色：濃郁巧克力結合咖啡醬、馬斯卡彭起司，表面撒上可可粉，呈現甜中帶苦的提拉米蘇風味。

販售地點：日本全國GODIVA巧克力飲品指定販售門市，部分門市不適用。

官方商品網址：https://www.godiva.co.jp/drink/clr_tiramisu.html

官方販售門市：https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCLRTI/

日本GODIVA伯爵皇家奶茶熱巧克力冬季限定

活動時間：2026年11月27日起，售完為止。

商品名稱：伯爵皇家奶茶熱巧克力（ロイヤルミルクティー ホットショコリキサー）。

販售價格：240ml，含稅730日圓。

飲品特色：白巧克力結合伯爵茶，帶有佛手柑清新香氣，呈現滑順奶香與優雅茶韻。

販售地點：日本全國GODIVA巧克力飲品指定販售門市，部分門市不適用。

官方商品網址：https://www.godiva.co.jp/drink/clr_hot_royal_milk_tea.html

官方販售門市：https://www.godiva.co.jp/shop/a/aHCLRMT/

日本GODIVA冬季限定新品購買注意事項

2款飲品皆為日本GODIVA季節限定新品，2026年11月27日開賣，售完即止。

公告售價均含日本8％消費稅，店內享用適用10％稅率，實際結帳金額依消費方式計算。

部分日本GODIVA門市未供應指定飲品，建議購買前先確認官方販售門市資訊。

除了GODIVA把提拉米蘇變成巧克力冰沙，其他日本人氣甜點品牌又有哪些季節限定口味值得收藏？

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