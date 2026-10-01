日本九州賞楓別只去京都！鹿兒島霧島7大紅葉景點11月接力變色，火山湖、神宮紅葉隧道美到12月

日本九州的秋天，原來可以這麼美！資深編輯李維唐表示，鹿兒島霧島11月起迎來紅葉季，從火山湖、朱紅神宮到溫泉鄉，7大賞楓景點各有特色，值得安排一趟秋季旅行。

每年秋天想去日本追楓，除了京都、東京與北海道，九州鹿兒島也藏著讓人捨不得離開的紅葉風景。日本鹿兒島縣霧島市宣布，2026年11月上旬至12月上旬將陸續迎來賞楓季，從海拔1,411公尺的火山湖、朱紅色神宮，到被秋葉包圍的溫泉鄉，7大紅葉景點各有不同魅力。最適合安排一趟慢步調的九州秋旅行，白天走進山林追楓，傍晚泡進暖呼呼的溫泉，還能沿著日本百選道路欣賞紅葉隧道。

▲霧島神宮的秋天真的美得很有日本味！鮮紅鳥居被滿滿紅葉與橘黃色樹林包圍，沿著石階往上走，每個角度都能拍出充滿秋意的神社美景。圖／霧島市提供；窩客島整理



鹿兒島霧島賞楓季11月登場

位於日本九州南部的鹿兒島縣霧島市（霧島市），以霧島山周邊的火山地形、自然景觀與溫泉文化聞名。每到秋季，山區林木隨著氣溫轉涼逐漸換上紅色與金黃色，山林、湖泊、神社與溫泉街也跟著呈現不同的秋日風情。

霧島市公布的2026年紅葉資訊指出，當地賞楓期大約從11月上旬延續至12月上旬。由於各景點海拔與地形不同，最佳觀賞時間也有所差異，想看高山紅葉可以把行程排在11月上旬至中旬，喜歡神宮建築與紅葉交織的景色，則可留意11月下旬。實際轉色與落葉時間仍會受到當年天候影響，出發前建議查看霧島市官方公布的最新紅葉情報。

▲喜歡日本山林風景的人一定會愛上高千穗河原！遠方高千穗峰在藍天下展開壯闊山勢，前方草地與松林增添悠閒感，很適合安排一段遠離城市的秋季散步。圖／霧島市提供；窩客島整理

大浪池火山湖紅葉美得像畫

想在日本九州欣賞火山湖與滿山紅葉同框的畫面，霧島的大浪池（大浪池）絕對值得排進行程。這座位於海拔1,411公尺的火口湖，湖泊周長約1.9公里、水深約11公尺，每年11月中旬左右，湖畔樹木逐漸染上紅色與黃色，鮮明秋色與湖水形成強烈對比，還能遠望霧島連山中的韓國岳（韓国岳），是霧島最具代表性的秋季自然景觀之一。

大浪池也是當地熱門的登山景點，從大浪池登山口出發，約40分鐘即可抵達湖畔高處，環湖步道走完一圈約需1小時30分鐘。對喜歡健行與拍照的旅人來說，可以依照體力安排湖畔散步或環湖路線。不過，這裡仍屬山區步道，建議穿著防滑好走的鞋子，並預留天氣變化與上下山所需時間。

大浪池往年紅葉最佳觀賞期為11月中旬，自駕從九州自動車道溝邊鹿兒島機場交流道（溝辺鹿児島空港IC）前往約45分鐘。搭乘大眾運輸可從鹿兒島機場搭乘霧島神宮交通巴士（霧島神宮アクセスバス）至丸尾轉車，再搭乘霧島連山周遊巴士（霧島連山周遊バス）至大浪池登山口。賞楓旺季容易出現違規路邊停車，霧島市也提醒遊客利用蝦野高原停車場（えびの高原駐車場）或公共交通工具。

▲霧島神宮根本是秋天必收的拍照景點！石階盡頭的朱紅鳥居，兩側被層層紅葉包圍，鮮豔楓紅搭配深綠樹林，隨手取景都能感受到濃濃日本秋日風情。圖／霧島市提供；窩客島整理



霧島溫泉鄉泡湯看紅葉

如果喜歡日本秋天最經典的溫泉旅行，霧島溫泉鄉（霧島温泉郷）周邊很適合安排成賞楓後的休息站。位於霧島山山麓的溫泉區，分布在海拔約600至850公尺之間，擁有不同類型的溫泉。每年11月中旬左右，山區樹木轉紅，溫泉蒸氣與紅葉交錯，到了傍晚，夕陽柔和的光線落在山林與白色湯煙之間，呈現霧島特有的秋日氛圍。

其中丸尾瀑布（丸尾滝）是當地具代表性的賞景地點，瀑布周邊的紅葉與水流形成自然景色。對不想把整天都排滿登山行程的旅人而言，可以白天走訪紅葉景點，再回到丸尾地區泡湯休息，讓秋天的鹿兒島旅行多一點悠閒感。從溝邊鹿兒島機場交流道自駕約30分鐘，也可從鹿兒島機場搭乘霧島神宮交通巴士約30分鐘至丸尾站。



高千穗河原秋色與神話同行

日本九州的紅葉旅行，還能順便走進充滿神話色彩的山林。高千穗河原（高千穂河原）位於高千穗峰（高千穂峰）西側山麓，高千穗峰因日本神話中的天孫降臨傳說而聞名。每年11月上旬左右，周圍樹林逐漸轉色，秋日天空、山峰輪廓與紅葉相互襯托，呈現不同於城市賞楓的遼闊感。

高千穗河原同時保留霧島神宮古宮址，也是登上高千穗峰的重要登山入口。附近設有高千穗遊客中心（高千穂ビジターセンター），可以認識霧島的自然環境與文化背景。即使不打算登山，也能把這裡安排成秋季山林散步景點。自駕從溝邊鹿兒島機場交流道約50分鐘，搭乘大眾運輸則可在丸尾轉乘霧島連山周遊巴士，前往高千穗河原約需60分鐘。

▲神話之里公園連道路旁都被秋色點綴！紅色、橘色與金黃色樹葉交錯，搭配道之驛霧島的指示牌，來這裡不只能欣賞山景，也能感受九州秋天的悠閒氛圍。圖／霧島市提供；窩客島整理

霧島神宮朱紅建築遇上楓紅

喜歡日本神社建築與紅葉同框的旅人，霧島神宮（霧島神宮）可以列為11月下旬的賞楓重點。這座據傳創建於6世紀的神宮，主要供奉日本神話中的瓊瓊杵尊（ニニギノミコト），周圍被樹林環繞，每到秋季，參道與境內陸續染上紅葉色彩，朱紅色社殿與深紅秋葉相互呼應，形成極具辨識度的日本秋日景色。

與山區登山路線不同，霧島神宮更適合放慢腳步欣賞建築與季節變化。沿著參道走進神宮，從樹梢間的紅葉到朱紅色建築，都很適合細細欣賞。往年最佳觀賞期約在11月下旬，自駕從溝邊鹿兒島機場交流道約40分鐘，從JR霧島神宮站（霧島神宮駅）搭乘巴士約15分鐘即可抵達。





國道223號紅葉隧道必拍

想安排一段日本秋季自駕旅行，可以留意霧島神宮附近的國道223號線（国道223号線）。這條道路入選日本道路百選，其中距離霧島神宮大鳥居往宮崎方向約500公尺處，有一段以紅葉隧道聞名的道路。每年11月下旬左右，道路兩旁樹木轉色，沿線形成被秋色包圍的景觀，是霧島秋季熱門的兜風路線。

這段道路與霧島神宮距離相近，很適合安排在同一趟行程，不必另外拉出太多交通時間。需要注意的是，這裡仍是正常通行的道路，賞楓時不應任意停車或站在車道拍照。霧島市提醒，神宮周邊賞楓旺季容易出現違規停車情形，建議利用觀光案內所停車場或周邊臨時停車場，再步行欣賞秋季景色。

▲霧島溫泉鄉連街道都充滿秋天氣息！道路兩旁的樹木換上鮮紅色彩，遠方還能看見山林與溫泉區建築，賞楓之餘順道安排泡湯，正是九州秋旅行的迷人玩法。圖／霧島市提供；窩客島整理



神話之里公園眺望櫻島秋景

如果想一次欣賞霧島山景、紅葉與鹿兒島代表性的櫻島，神話之里公園（神話の里公園）是適合安排的景點。公園擁有視野開闊的展望空間，可以遠眺霧島山巒、錦江灣與櫻島，到了11月下旬，山坡林木轉紅，從高處欣賞層層山景，能感受到不同於近距離賞楓的遼闊風景。

神話之里公園同時也是霧島道路休息站（道の駅霧島），設有餐廳與當地特產品販售區，適合親子、情侶或自駕旅人安排短暫休息。賞楓之餘也能順道看看鹿兒島在地商品。自駕從溝邊鹿兒島機場交流道約40分鐘，從鹿兒島機場搭乘霧島神宮交通巴士約40分鐘，於神話之里入口（神話の里入口）下車即可抵達。

鹽浸溫泉龍馬公園免費泡足湯

喜歡日本歷史故事的旅人，還可以到鹽浸溫泉龍馬公園（塩浸温泉龍馬公園）走走。這裡因日本幕末人物坂本龍馬與妻子阿龍曾在新婚旅行期間造訪而聞名，現在園區設有龍馬資料館、日歸溫泉設施，以及可免費使用的足湯。每年11月中旬左右，河岸周圍樹木逐漸換上秋色，與溫泉區的寧靜氛圍相互映襯。

園內還設有龍馬與阿龍新婚療養紀念碑（龍馬・お龍新婚湯治碑），可以順道拍照留念。相較於登山型賞楓景點，這裡更適合想放慢行程的旅人，把足湯、歷史文化與河畔秋景排進同一站。從溝邊鹿兒島機場交流道自駕約15分鐘，從鹿兒島機場搭乘霧島神宮交通巴士約10分鐘，交通時間相對較短。

▲原來日本九州的溫泉旅行還藏著浪漫歷史！鹽浸溫泉龍馬公園保留坂本龍馬與妻子阿龍的新婚療養紀念碑，兩人雕像被秋季樹林環繞，賞楓之餘也能認識這段歷史故事。圖／霧島市提供；窩客島整理

霧島賞楓自由行怎麼安排

規劃2026年九州賞楓自由行，可以依照霧島市公布的往年紅葉時間，挑選適合自己的路線。11月上旬可優先留意高千穗河原，11月中旬則適合安排大浪池、霧島溫泉鄉與鹽浸溫泉龍馬公園，到了11月下旬，霧島神宮、國道223號線紅葉隧道及神話之里公園將陸續進入傳統賞楓時段。

交通方面，霧島部分山區景點需要轉乘巴士，自駕通常較容易安排多個景點，但熱門賞楓區也有停車限制。如果選擇搭乘大眾運輸，建議先確認霧島神宮交通巴士與霧島連山周遊巴士的班次，再依照實際車程安排景點數量。若想把登山、神宮與溫泉都排進行程，分成2天走訪會比單日趕景點更有餘裕，也能把時間留給霧島秋季山林的不同風景。

▲九州賞楓還能看到這種夢幻火山湖！霧島大浪池被整圈秋色包圍，湛藍湖水搭配紅黃交錯的山林，從高處俯瞰就像一幅巨大的秋季風景畫。圖／霧島市提供；窩客島整理





大浪池火山湖紅葉

活動時間：往年11月中旬

景點特色：海拔1,411公尺的火山湖，湖畔紅黃秋葉與湖水相互映襯，還能遠眺韓國岳。

賞楓攻略：登山口步行約40分鐘抵達湖畔高處，環湖步道走完一圈約1小時30分鐘。

交通資訊：溝邊鹿兒島機場交流道自駕約45分鐘，或搭乘霧島連山周遊巴士至大浪池登山口。

景點地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穗。

霧島溫泉鄉紅葉泡湯

活動時間：往年11月中旬

景點特色：海拔600至850公尺的溫泉區，秋季可欣賞紅葉與溫泉湯煙交織的景色。

賞楓攻略：推薦走訪丸尾瀑布，傍晚欣賞夕陽、紅葉與溫泉蒸氣交錯的山林景觀。

交通資訊：溝邊鹿兒島機場交流道自駕約30分鐘，或從鹿兒島機場搭乘巴士約30分鐘至丸尾。

景點地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穗。

高千穗河原神話紅葉

活動時間：往年11月上旬

景點特色：位於高千穗峰西側山麓，秋季紅葉與山峰相互襯托，充滿日本神話氛圍。

賞楓攻略：可順遊霧島神宮古宮址、高千穗遊客中心，認識當地自然與神話文化。

交通資訊：溝邊鹿兒島機場交流道自駕約50分鐘，或從丸尾轉乘周遊巴士約60分鐘。

景點地址：鹿兒島縣霧島市田口高千穗河原。

霧島神宮朱紅楓葉

活動時間：往年11月下旬

景點特色：朱紅色神宮建築與紅葉相互映襯，參道至境內都能欣賞秋季景色。

賞楓攻略：沿著神宮參道散步，欣賞歷史建築與紅葉交織的景觀。

交通資訊：溝邊鹿兒島機場交流道自駕約40分鐘，或從JR霧島神宮站搭乘巴士約15分鐘。

景點地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口2608-5。

國道223號紅葉隧道

活動時間：往年11月下旬

景點特色：日本道路百選之一，沿線樹木轉紅，形成秋季限定的紅葉隧道。

賞楓攻略：位於霧島神宮大鳥居往宮崎方向約500公尺處，適合與霧島神宮安排同遊。

交通資訊：溝邊鹿兒島機場交流道自駕約40分鐘，建議利用神宮周邊合法停車場。

景點地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口。

神話之里公園紅葉展望

活動時間：往年11月下旬

景點特色：從展望台欣賞霧島山巒紅葉，還能遠眺錦江灣與櫻島。

賞楓攻略：園區設有餐廳及當地特產品販售區，適合親子與情侶安排秋季散步。

交通資訊：溝邊鹿兒島機場交流道自駕約40分鐘，或從鹿兒島機場搭乘巴士約40分鐘。

景點地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口2583-22。

鹽浸溫泉龍馬公園

活動時間：往年11月中旬

景點特色：坂本龍馬與妻子阿龍曾造訪的溫泉地，河畔秋景與歷史文化相互交織。

賞楓攻略：設有龍馬資料館、日歸溫泉與免費足湯，可順遊新婚療養紀念碑。

交通資訊：溝邊鹿兒島機場交流道自駕約15分鐘，或從鹿兒島機場搭乘巴士約10分鐘。

景點地址：鹿兒島縣霧島市牧園町宿窪田3606。

2026霧島賞楓官方資訊

紅葉季節：2026年11月上旬至12月上旬，實際最佳觀賞日期依天候變化。

還想收藏更多日本秋季限定美景嗎？

推薦閱讀：日本賞楓別只去京都！靜岡400公尺天空吊橋11月紅葉登場，富士山、駿河灣一次看，下午3點後入場再送限定明信片

推薦閱讀：福岡賞楓不用等楓葉！1,250株掃帚草染成紅色毛球花海，萬聖節幽靈躲其中、限定抹茶聖代必吃

推薦閱讀：日本賞楓熱度翻倍！Klook推一日遊早鳥8折與今晚訂明早玩，九州搭新幹線看火山泡溫泉最高現省5,300元