飯控必收神器！日本爆紅煮飯神器「黑色小米粒」，丟入電鍋一起煮白飯Q彈又香甜

不用研究什麼煮飯技巧，只要丟進去電鍋一起煮就行！編輯王瀅瀅表示，實在是非常適合各位懶人們～

對於無飯不歡的米食愛好者來說，要煮出一鍋口感完美、粒粒分明的香甜白飯，往往需要在米水比例與電鍋火候上細心斟酌。來自日本生活雜貨品牌COGIT推出的DELISTA系列的鉑金煮飯石「米粒醬」（ふっくら美味しいこめつぶちゃん），便是一款主打能輕鬆為白飯口感大升級的廚房神隊友。這款外型呆萌可愛的黑色米粒小工具，主打只要在煮飯時順手丢進電鍋，就能讓平時普通的米飯瞬間變身為口感蓬鬆、Q彈且甜度大增的極品美味，成為不少日本家庭與租屋族的煮飯神器。

▲看似平凡的黑色米粒造型「米粒醬」，只要直接放進電鍋與白米一同烹煮，就能輕鬆提升白飯的整體口感與風味。

神奇鉑金加上遠紅外線，白飯秒變Q彈蓬鬆

這款官方暱稱為「米粒醬」的黑色小米粒造型煮飯石，能讓白飯大變身的核心秘密在於其材質與科學原理。產品本身採用矽膠材質製成，內部融入了奈米鉑金粒子、遠紅外線粉末以及炭粉成分。在加熱烹煮的過程中，奈米鉑金粒子能使鍋內水質呈現弱鹼性，並適度分解米粒表面的蛋白質，讓水分更容易一路深層滲透至米芯；搭配炭素釋放的遠紅外線效果，雙管齊下促進熱能均勻傳導，使得蒸煮出來的每一粒米飯都能均勻吸飽水分，呈現圓潤飽滿且蓬鬆Q彈的極致口感。

除了大幅提升口感之外，這款煮飯石在維持米飯品質上也有優異的實用表現。根據官方提供的測試數據顯示，使用煮飯石一同烹煮後，米飯中的甜度可大幅提升高達約2.4倍，黏性與香氣表現也更加出色。



▲米粒醬內含奈米鉑金粒子，能使水質轉為弱鹼性並分解米粒表面蛋白質，幫助水分順利深入滲透至米芯深處。

放電鍋12小時也不發黃！大量煮飯保鮮神助手

更令人驚喜的是，產品所蘊含的抗氧化效果，能有效抑制白飯在電鍋中長期保温時所產生的變質與發黃狀況。即便是放置了12個小時之後，飯粒依然能保持潔白誘人的賣相與軟嫩風味，對於習慣一次大量煮飯或是需要幫家人準備隔日便當的族群來說，無疑是個極具實用價值的貼心設計。在使用與日常清潔保養方面，米粒醬也展現了極高的便利性。使用時只需依照家中電鍋的常規煮飯流程，將洗淨的米粒醬與白米一同放入內鍋烹煮即可，完全不需要任何繁複的操作步驟。

▲無須複雜步驟，米粒醬洗淨後即可直接放入電鍋使用，且支援洗碗機清洗，能重複使用相當經濟便利。

煮完飯後，只需以一般的洗碗精與海綿徹底刷洗乾淨、晾乾即可重複使用，甚至也能放進洗碗機清洗，既省時省力又兼具環保與經濟效益。目前這款商品的官方建議售價為含稅1,078日圓（約台幣221元），在日本各大生活雜貨專賣店、家庭用品賣場及品牌官方線上通路均有銷售，對於追求白飯品質的飯控而言，是個相當值得嘗試的廚房神奇好物！

▲結合炭粉所產生的遠紅外線加溫效果，能讓熱能均勻傳遞至每一粒米，打造出圓潤飽滿且蓬鬆Q彈的白飯質地。



看更多日本神奇好物

推薦閱讀：黑T洗到褪色好心痛？日本網友瘋用「神奇護色紙」，一起丟洗衣機飽和度秒回春。

推薦閱讀：買一張寫三年！日本賣爆「可擦矽膠便利貼」能重復書寫還防潑水，手機筆電都能貼超方便

推薦閱讀：貓奴全體失心瘋！日本爆賣破38,000張的神級貓咪毛毯推出全新三毛貓花色，升溫3.8度瞬間像抱著真貓一樣溫暖

