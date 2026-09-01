貓奴全體失心瘋！日本爆賣破38,000張的神級貓咪毛毯推出全新三毛貓花色，升溫3.8度瞬間像抱著真貓一樣溫暖

日本話題度爆棚的「簡直是貓」毛毯累計銷量已突破 38,000 張，這回全新推出三毛貓配色，結合升溫 3.8 度的獨家發熱布料與高密度毛感，完美還原真貓體溫。「資深編輯 李維唐 表示：這款商品精準抓住了現代人對於家居療癒與高質感保暖的雙重需求。」

貓奴們看到這個絕對要直接失心瘋，日本知名家具品牌 tansu no gen 旗下話題度爆棚的簡直是貓（『もはや、ねこ。』）毛毯系列，累計銷售已經突破 38,000 張，這回震撼推出全新三毛貓配色，直接用白、黑、橘三色交織出最萌的花色，而且還擁有加上 3.8 度的獨家溫感技術，讓人一抱上去就像抱著一隻會呼吸的真貓一樣溫暖。



▲白、黑、橘相間的三毛貓配色超級療癒，躺在毛茸茸的毯子上就像跟真貓窩在一起一樣舒服，連貓咪自己都忍不住想一起躺著撒嬌。圖／tansu no gen提供；窩客島整理

極致毛感與 3.8 度真實體溫再現

所有家裡有貓或是嚮往吸貓生活的人，一定都懂貓咪那種帶有體溫的溫柔觸感。為了讓貓奴隨時隨地都能被極致療癒，開發團隊特別在毛毯基底加入升溫 3.8 度的溫感發熱布料，精準模擬真實貓咪高於人類的體溫。同時，選用每平方米高達 340 公克的高密度布料，透過特殊的熱處理工藝將纖維拉直撫平，打造出猶如撫摸名貴貓咪背脊般的細緻毛感，每一次撫摸都能感受滿滿的軟綿與厚實感。



▲實驗測試直接看得到差別，加上獨家溫感發熱布料後，最高居然能比一般布料升溫高達 3.8 度，讓冬天蓋毯子時就像抱著體溫微熱的貓咪一樣暖呼呼。圖／tansu no gen提供；窩客島整理

▲比起市面上常見每平方米 180 公克的普通毛毯，這款直接重磅提升到每平方米 340 公克的高密度布料，手感摸起來更加厚實綿密。圖／tansu no gen提供；窩客島整理

貓奴團隊嚴選比例打造極致三毛貓花色

這款毛毯先前推出的孟買黑、俄羅斯藍、波斯白、茶虎斑與挪威森林配色就已經風靡日本 SNS，獲得無數媒體報導與 2025 年網購 EC Hit 大賞肯定。這次全新登場的三毛貓款式更由團隊中的重度貓奴同仁親自把關，經歷無數次圖紙修改與色塊比例調整，才成功精準還原白、黑、橘三色交錯的獨特美感，讓這張毛毯不只是居家保暖用品，更是提升空間質感的精緻家居藝術品。



▲經典茶虎斑花色搭配立體貓耳枕頭與可愛貓尾巴靠墊，整個房間秒變溫馨貓咪小窩，冬天縮在裡面追劇實在太幸福。圖／tansu no gen提供；窩客島整理

▲充滿質感的灰黑虎斑條紋超級耐看，全套被褥配合高密度軟毛觸感，連真貓主子都被這股滿滿的親膚軟綿感給深深吸引。圖／tansu no gen提供；窩客島整理

多款尺寸選擇打造極致冬日居家提案

這款簡直是貓毛毯共推出四種尺寸，從方便在沙發或辦公室隨手使用的半尺寸（100x150cm），到雙人加大尺寸（190x200cm）一應俱全。這系列除了雙層毛毯外，也同步延伸出枕頭套、靠墊與抱枕等多元品項，讓貓奴們在寒冷的季節裡，隨時隨地都能沉浸在被貓咪圍繞的無敵幸福感之中。



▲全新登場的三毛貓全系列家居用品，包含毛毯、枕頭套與可愛貓造型靠墊，簡約溫馨的配色擺在房間裡質感瞬間提升。圖／tansu no gen提供；窩客島整理

日本知名家具品牌 tansu no gen／「簡直是貓（『もはや、ねこ。』）」系列

全新花色： 三毛貓配色（白、黑、橘三色交錯設計）

設計過程： 由團隊重度貓奴同仁親自把關，經多次圖紙修改與色塊比例調整研發而成

獨家核心技術與材質規格

擬真體溫技術： 毛毯基底加入獨家溫感發熱布料，可升溫 3.8 度，精準模擬真實貓咪體溫

觸感工藝： 採用每平方米 340 公克（340g/㎡）高密度布料，經特殊熱處理工藝拉直撫平纖維，呈現細緻軟綿毛感

系列榮譽與歷史花色

熱銷紀錄： 系列累計銷售突破 38,000 張

權威獎項： 獲 2025 年網購 EC Hit 大賞肯定

既有款式： 孟買黑、俄羅斯藍、波斯白、茶虎斑、挪威森林

商品尺寸與延伸品項

尺寸選擇：

半尺寸：100 × 150 cm（適用於沙發、辦公室）

單人／雙人／雙人加大尺寸：最大至 190 × 200 cm

延伸系列產品： 雙層毛毯、枕頭套、靠墊、抱枕

tansu no gen 官方本店

樂天市場店

剛被這張極致親膚的三毛貓毛毯推坑，還想知道本季有哪些質感家居品牌推出了夢幻聯名新品嗎？

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