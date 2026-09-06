大阪自由行必買！可愛謊言水獺聯名「大阪Look布丁」9月10日開賣，隱藏版蘋果果肉卡士達超驚艷

日本關西伴手禮迎來震撼新星！神戶知名甜點品牌TORAKU株式會社宣布，將於2026年9月10日推出隱藏蘋果果肉的「大阪Look布丁」，並與超高人氣角色「可愛謊言水獺」跨界聯名。資深編輯李維唐表示：「這款甜點完美結合濃郁卡士達與清爽果肉，加上角色包裝加持，勢必成為2026年大阪自由行旅客的爆款必買首選。」

去日本關西旅遊時，每次在車站或機場挑選伴手禮，總是讓人陷入選擇困難。以經典商品神戶布丁紅遍日本的知名甜點品牌 TORAKU株式會社，即將在2026年9月10日推出全新話題商品大阪 Look布丁。這款甜點標榜連對美食極為挑剔的大阪在地人吃上一口都會發出驚歎，巧妙將濃郁綿密的卡士達布丁與糖漿浸漬的蘋果果肉結合，為大家的關西自由行購物清單帶來全新驚喜。

▲濃厚卡士達布丁倒扣於盤中，可以看到滿滿的糖漿蘋果果肉，搭配超萌的可愛謊言水獺造型包裝與新鮮蘋果。圖／TORAKU株式會社提供；窩客島整理



濃郁卡士達遇見酸甜蘋果果肉的驚喜滋味

這款布丁在口感設計上相當花巧思，表面看起來是質地細緻綿密的濃厚卡士達布丁，但只要用湯匙輕輕挖開，就會驚喜地發現裡面藏著切塊的香甜蘋果果肉。滑順濃郁的布丁香氣，搭配果肉帶來的微酸果香與爽脆口感，雙重風味在口中交織出恰到好處的甜美平衡感。這種充滿層次的驚喜感，擺脫了傳統布丁伴手禮的單調，每一口都讓人心花怒放。

▲採用鮮豔活潑的蘋果造型外盒，印有可愛謊言水獺抱著蘋果的萌樣。圖／TORAKU株式會社提供；窩客島整理

可愛謊言水獺首度聯名萌翻粉絲的心

除了美味內涵，外包裝更是這款商品的一大亮點。品牌特別邀請在社群平台上擁有超高人氣的插畫家 Lommy，帶來知名角色可愛謊言水獺進行首度跨界合作。由於角色設定中的水獺本身就是個布丁控，當插畫家先前在社群上預告這款聯名商品時，早已引發無數粉絲熱烈期盼。包裝上印著抱著蘋果的水獺，布丁封膜更有多達7,000款不同圖樣隨機出現，讓人開箱時就像在抽盲盒一樣充滿樂趣，隨盒附贈的小冊子還包含專屬的原創4,000格漫畫，非常值得收藏。

▲紅底禮盒配上大大的蘋果圖樣與水獺插畫，內含隨機封膜布丁與專屬小冊子。圖／TORAKU株式會社提供；窩客島整理



入手管道與慶祝活動資訊一次看

為了方便大家採購，這款商品將於2026年9月10日正式開賣，購買通路相當便利，包括大阪周邊各大主要車站，高速公路休息站賣店，伴手禮專賣店，關西國際機場，以及官方線上賣場。商品共推出2,000入裝與4,000入裝兩種選擇，售價分別為756,000日圓與1,404,000日圓，常溫保存期限長達6,000個月，帶回台灣當伴手禮送給親朋好友也完全不用擔心過期。官方 X帳號 toraku_sweets更在2026年9月10日至2026年9月27日期間舉辦抽獎活動，只要追蹤並轉發指定貼文就有機會免費抽中商品套組。

▲封膜上印有各種不同表情與動作的可愛謊言水獺，開箱時充滿驚喜。圖／TORAKU株式會社提供；窩客島整理









「大阪 Look布丁」發售紀念 X限定抽獎活動

活動時間：2026年9月10日（木）～2026年9月27日（日）

活動內容：追蹤 TORAKU株式會社官方 X帳號（@toraku_sweets）並轉發指定活動貼文，即有機會抽中「大阪 Look布丁（2入裝與4入裝）」組合套組（共抽選10名）。

實體販售地點：大阪周邊主要鐵路車站賣店、高速公路休息站賣店、伴手禮專賣店、關西國際機場各大免稅店

品牌官方網站：https://www.toraku.co.jp/

開箱完這款超萌的聯名甜點，接下來為您整理出近期日本機場最受歡迎的必買伴手禮全攻略

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