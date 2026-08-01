去東京玩免費看！台場800機無人機水舞秀8月29日登場，浪漫櫻吹雪夜空打卡新地標。

8月飛東京又有全新免費景點。台場海濱公園將於8月29日聯手800機無人機推出水舞燈光秀。資深編輯李維唐表示，這種結合傳統文化與高科技的免費夜間盛典，極具打卡價值與旅遊吸引力。

安排東京自由行時，夜晚的行程總是讓人傷透腦筋。除了逛街購物與享用美食之外，今年8月底的東京夜空即將出現極具震撼力的全新選擇。位於東京港區的台場海濱公園，向來是台灣旅客造訪東京時極為喜愛的景點之一。這次東京都政府與東京觀光財團特別找來知名無人機演出團隊 Redcliff（レッドクリフ）合作，選在2026年8月29日與8月30日這兩天，推出結合水花與夜空的限定展演。這場活動運用了多達800機無人機的陣容，搭配海面上氣勢磅礴的東京水舞交響樂，要把台場浪漫的海岸線變成極具視覺衝擊的夜間劇場。



▲東京台場夜空下巨型水舞噴泉與動態地球無人機陣容交織出浪漫視聽盛宴。 圖／株式会社レッドクリフ提供；窩客島編輯李維唐整理

水花與光影在夜空交織。台場海濱公園迎來限定夜間盛典

這場限定兩天的特別企劃，將徹底顛覆大家對台場水舞秀的既有印象。演出開始時，800機無人機將會從海邊緩緩升空，在黑夜中化為繁星點點，並且隨著音樂節奏精準排列出各種圖案。海面上巨型噴泉的水花在繽紛燈光投射下躍動，與空中的無人機陣容互相呼應。不論是遠眺彩虹大橋與東京塔構成的經典夜景，還是站在岸邊感受微風吹拂與水花帶來的涼意，這種將海面水舞與空中科技完美融合的場面，絕對會讓人忍不住拿起手機記錄下這難得的一刻。



▲民眾聚集於現場仰望無人機於夜空中精準排列出極具震撼力的巨大光影地球。 圖／株式会社レッドクリフ提供；窩客島編輯李維唐整理

當高科技遇上傳統美學。夜空中的浪漫櫻吹雪與海洋奇觀

整場展演最迷人的地方，在於把日本傳統文化與頂尖科技做了非常浪漫的結合。活動特別設計了兩款風格截然不同的主題曲目，在「卡農」這首曲目中，無人機群會在夜空中排布出各式各樣栩栩如生的海洋生物，彷彿把整座水族館搬到了台場的夜空之上。緊接著登場的「SAKURA FUBUKI」則是重頭戲，無人機光點會在夜幕中模擬出東京都花染井吉野櫻飄落的景象，在空中呈現出夢幻無比的「櫻吹雪」奇景。把江戶時代延續至今的美學，透過現代無人機技術重新呈現，場面既溫柔又充滿震撼力。

完全免費入場。給台灣旅客的追光時間與交通攻略

對於準備前往東京旅遊的人來說，這場盛會最吸引人之處莫過於完全免費觀賞。活動時間鎖定在2026年8月29日與8月30日，每天晚上都會安排兩個場次，分別為晚間19:00至19:10，以及晚間21:00至21:10，每場演出時間大約10分鐘。交通方式也非常方便，台灣旅客只要搭乘百合海鷗線或臨海線抵達台場海濱公園站即可順利到達。由於台場海濱公園展望台一帶視角最好，預計到時候會擠滿拍照的人潮，建議想拍出美照的朋友可以提前半小時抵達卡位，並且在現場互相禮讓，盡情享受這場夏末限定的浪漫之夜。



▲活動會場平面地圖標示台場海濱公園展演位置與預計擁擠的觀賞平台區域。 圖／株式会社レッドクリフ提供；窩客島編輯李維唐整理

夏夜探索東京的新玩法。出發前的天氣與活動注意事項

這場結合科技與水舞的展演，無疑是今年夏末造訪東京時不可錯過的隱藏版行程。不過因為無人機的飛行非常看重氣候狀況，主辦單位也特別提醒，如果活動當天遇到大雨、強風等惡劣天氣，為了安全起見，無人機表演可能會視現場狀況調整內容甚至取消，僅保留水舞部分。建議準備前往朝聖的台灣朋友，在出發前可以先到東京水舞交響樂的官方網站確認最新動態，才不會白跑一趟，順利捕捉到這場水空交織的東京浪漫夜色。



▲東京水舞交響樂官方公佈演出時刻表，特別標註19:00與21:00兩場次將結合無人機秀展演。 圖／株式会社レッドクリフ提供；窩客島編輯李維唐整理









TOKYO Entertainment Journey ― 水與空描繪的 Old meets New 之夜（東京水舞交響樂 × 800機無人機燈光秀）

活動時間：

2026年8月29日（六）、8月30日（日）

每日兩場：19:00～19:10、21:00～21:10（每場約10分鐘）

活動內容：

由東京都與東京觀光財團合作，知名無人機團隊 Redcliff 營運。於台場海濱公園結合800機無人機與「東京水舞交響樂」海上噴泉展演。演出包含展現海洋生命的「卡農」主題，以及以櫻花吹雪與傳統文化為靈感的「SAKURA FUBUKI」主題，打造限時兩天的免費夜間視覺盛宴。

備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。

活動地點： 日本東京都港區台場海濱公園（免費觀賞，無需訂位）

交通方式： 搭乘東京臨海新交通臨海線（百合海鷗線）至「台場海濱公園站」或「台場站」步行即可抵達

官方網站： https://tokyoaquasymphony.jp/

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