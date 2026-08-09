去日本必喝爆款！GODIVA「雙葡萄巧克力冰沙」限量開賣時間價格搶先看。

8月迎來葡萄盛產季，日本GODIVA於8月21日起開賣「雙葡萄巧克力冰沙」，重現阪急展覽冠軍風味。資深編輯李維唐表示，奢華雙葡萄搭配極致巧克力，將是赴日旅遊必嚐的夢幻新品。

8月正是日本葡萄盛產的黃金季節，頂級巧克力品牌GODIVA帶來令人振奮的盛夏驚喜。之前在日本「阪急情人節巧克力博覽會2026」風靡全場，勇奪人氣第一名的話題限定款，經過品牌重新調整風味後，正式以「雙葡萄巧克力冰沙」的全新姿態登陸日本各大門市。這款集結日本頂級水果精華的奢華飲品，讓近期打算去日本旅遊的朋友，也能親身感受果香與巧克力交織的極致饗宴。



▲日本GODIVA「雙葡萄巧克力冰沙」結合長野紫葡萄與麝香葡萄風味，於8月21日起日本限定開賣。 圖／GODIVA提供；窩客島編輯李維唐整理

長野紫葡萄與麝香葡萄的極致交響曲

這款話題飲品的靈感核心，來自日本兩款極具代表性的頂級葡萄品項。特別嚴選長野紫葡萄，以濃郁且深沉的芳醇甘甜奠定風味基底，再搭配麝香葡萄獨有的清爽酸甜與清新果香。兩種風味截然不同的頂級葡萄在杯中撞擊出豐富層次，完美展現盛夏時節極致的水果風味。

絲滑巧克力與細緻果香的完美平衡

除了令人驚豔的水果風味，飲品的整體口感更展現出頂級巧克力大師的工藝。GODIVA將雙重葡萄的鮮美果香，融進巧克力冰沙招牌的細緻絲滑口感之中。巧克力的溫和奶香與柔和苦甜，巧妙包覆著水果的酸甜繽紛，每一口都能品嚐到輕盈不膩口的華麗風味，在口中綻放出層次分明且優雅的高級感。



▲GODIVA「雙葡萄巧克力冰沙」頂層鋪滿鮮奶油與晶瑩果凍，展現多層次奢華口感。 圖／GODIVA提供；窩客島編輯李維唐整理

日本門市限量開賣與詳細售價資訊

「雙葡萄巧克力冰沙」預計於2026年8月21日星期五正式在日本全國GODIVA巧克力冰沙特約門市同步開賣。本次推出兩種容量規格，標準杯270毫升售價為810日圓，大杯350毫升售價為920日圓。由於商品採取數量限定方式販售，售完為止，這段期間有安排日本行程的朋友，記得抓緊時間前往門市嚐鮮。





GODIVA「雙葡萄巧克力冰沙」日本限定開賣活動

活動時間：2026年8月21日（金）起開賣，數量有限，售完為止

活動內容：推出結合長野紫葡萄與麝香葡萄的「雙葡萄巧克力冰沙」，提供標準杯270ml（810日圓）與大杯350ml（920日圓）兩種規格販售

日本全國GODIVA巧克力冰沙特約門市 https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCLRDG/





品嚐完這杯令人心動的奢華葡萄冰沙之餘，不妨同步鎖定近期日本最受矚目的甜點話題

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