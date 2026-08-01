羽田機場限定甜點開箱！Ivorish牛仔金箔包裝太高級，法式吐司風味塔與人氣費南雪開賣。

東京羽田機場迎來甜點控必搶伴手禮Ivorish限定禮盒，資深編輯李維唐表示，這款組合集結雙層口感法式吐司塔與冠軍費南雪，兼具牛仔質感包裝，極具回購與話題價值。

只要去過東京旅遊的甜點控，對日本法式吐司專賣店 Ivorish 一定不陌生。品牌於2026年7月31日起，在羽田機場門市獨家開賣極具質感的全新綜合禮盒 Haneda Airport Premium Combination。這款特別為機場旅客打造的限定組合，直接把6月才剛問世就造成轟動的法式吐司塔，以及多年來穩坐熱銷榜NO.1的經典費南雪集結在一起。包裝選用質感極佳的丹寧牛仔藍作為基底，上面刻畫著羽田機場的飛機跑道線條，再運用精緻銀箔點綴出奢華感，光是拿在手上就儀式感拉滿，絕對是離開日本前機場巡禮的必搶伴手禮。

▲Ivorish推出質感滿分的羽田機場限定禮盒，牛仔風格外盒搭配銀箔跑道設計，內含人氣法式吐司費南雪與全新法式吐司塔。 圖／株式会社九十九島グループ提供；窩客島整理 ▲夏日期間限定的Ivorish鹽味檸檬費南雪，加入法國蓋朗德鹽、檸檬與開心果碎片，帶來清爽不膩口的絕佳風味。 圖／株式会社九十九島グループ提供；窩客島整理

咬得到焦糖結晶感！爆紅新星法式吐司塔雙層口感太犯規

這次禮盒中最讓甜點迷興奮的焦點，絕對是6月推出後隨即在社群上引發話題的法式吐司塔。研發團隊將酥脆的塔皮作為基底，裡面疊加了法式吐司風味巧克力，以及選用楓糖香氣特製的烤巧克力層，打造出層次分明的雙層結構。一口咬下去，除了能吃到塔皮本身的輕盈酥脆，還能驚喜體驗到宛如法式烤布蕾表面那般香脆的結晶口感。雖然這款點心是以法式吐司為概念去研發且完全不含麵包成分，卻把最精髓的楓糖與奶香發揮得淋漓盡致。

▲淋上香醇楓糖醬並放上奶油塊，Ivorish法式吐司塔展現誘人的雙層結構與酥脆口感。 圖／株式会社九十九島グループ提供；窩客島整理



可愛迷你吐司造型！長期佔據銷售冠軍的楓糖費南雪

禮盒裡的另一個重頭戲，就是連年拿下銷售冠軍的法式吐司費南雪。這款甜點做成超可愛的迷你吐司模樣，製作時特別加入些許麵包粉一同烘焙，創造出外層微酥、內裡蓬鬆彈牙的獨特口感。只要撕開包裝，濃郁的楓糖香氣立刻撲鼻而來，就像剛出爐的現烤法式吐司一樣令人著迷。因應夏季到來，品牌也同步推出了期間限定的鹽味檸檬費南雪，嚴選法國蓋朗德鹽搭配檸檬汁與蜜糖檸檬皮，再撒上開心果碎片，酸甜鹹香的風味清爽不膩口，同樣展現了品牌對季節風味的拿捏功力。

▲Ivorish人氣冠軍費南雪特寫，精緻的迷你吐司造型烘焙至金黃焦脆，散發濃郁楓糖香氣。 圖／株式会社九十九島グループ提供；窩客島整理

將幸福香氣帶回台灣！羽田機場獨家販售資訊一覽

品牌名稱 Ivorish 其實藏著美好的祝願，結合了代表法式吐司金黃烤色的 Ivory，以及代表細心珍視的 Cherish，希望讓每位品嚐的人都能被幸福香氣包圍。這次發售的12入裝機場限定禮盒售價為2916日圓（含稅），內含6個法式吐司塔與6個法式吐司費南雪。不論是準備出發去東京自由行，還是回程要在羽田機場大買特買，這盒兼具視覺與味的限定禮盒都是絕不踩雷的伴手禮首選。

▲打開Ivorish羽田機場限定禮盒，左側為獨立包裝的可愛吐司造型費南雪，右側則是充滿夏日氣息的鹽味檸檬費南雪。 圖／株式会社九十九島グループ提供；窩客島整理







Haneda Airport Premium Combination 限定禮盒開賣活動

活動時間：2026年7月31日起正式發售

活動內容：Ivorish於羽田機場門市推出獨家限定禮盒，內含6個法式吐司塔與6個法式吐司費南雪，售價2916日圓含稅，包裝採用丹寧牛仔圖騰與銀箔設計。

Ivorish 羽田機場店

官方網站：https://ivorish.com/

社群平台：https://www.instagram.com/ivorish_official/

其他門市資訊：澀谷店カフェ物販、博多阪急店物販





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