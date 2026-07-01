大阪必買小小兵伴手禮快閃登場！阿倍野近鐵、伊丹機場限量合照免費送貼紙攻略。

關西限定甜點ミニオンinカンサイ爆款香蕉蛋糕熱銷破560萬個，這次搭配最新電影上映登陸大阪阿倍野與伊丹機場辦快閃。資深編輯李維唐表示，這類限定聯名結合實體見面會與周邊贈禮，極具現場體驗價值與收藏吸引力。
經常逛日本伴手禮的人一定對「東京芭娜娜」不陌生，而他們的姊妹品牌「銀のぶどう」與知名角色聯名的關西限定甜點「ミニオンinカンサイ」，最近銷量直接衝破560萬個。為了慶祝最新電影『ミニオンズ＆モンスターズ』上映，官方宣布在大阪兩大熱門地點舉辦期間限定快閃活動，不只派熱門角色亨利「ヘンリー」與詹姆斯「ジェームズ」到現場跟粉絲見面，還準備了限定周邊與滿額贈禮。
粉絲近距離接觸阿倍野近鐵本店與伊丹機場見面會時間攻略
這次兩大角色會陸續現身大阪兩大交通與購物樞紐。大阪伊丹機場預計在2026年8月5日搶先登場，地點位於中央航廈2樓保安檢查前關西旅日記，當天規劃11:00、13:00、16:00共3個場次。阿倍野近鐵本店則是在2026年8月15日接力，地點在塔樓館地下1樓TrendSpace，同樣安排11:30、13:30、16:00三個時段。想拍照的人一定要鎖定阿倍野場次，前兩場只要當天消費滿含稅2700日圓，每場前5組幸運粉絲就能直接跟角色合照。
銷量突破560萬個的香蕉巧克力蛋糕與貓舌夾心餅乾開箱
這款熱銷560萬個的經典「ミニオンinカンサイチョコバナナケーキ」，是由專業甜點師專門打造。鬆軟綿密的蛋糕體印著可愛角色圖案，內餡擠滿香濃順口的香蕉卡士達與可可風味巧克力香蕉鮮奶油，4入售價820日圓，8入禮盒包裝售價1620日圓。另一款「ミニオンinカンサイクッキーサンドチョコバナナ味」，特別選用香蕉名產地厄瓜多產的香蕉粉做成香蕉牛奶巧克力內餡，配上酥脆貓舌餅乾口感超豐富，12入售價1404日圓，阿倍野限定的提姆原創鐵盒9入款售價1728日圓。
萌感與實用兼具小包與可折疊環保購物袋限定周邊一次看
除了甜點之外，快閃店也同步開賣超實用的生活小物。造型俏皮的折疊環保購物袋售價990日圓，收納起來就是鮑伯「ボブ」的大頭模樣，隨身攜帶非常方便。鮮豔黃藍配色交織的網眼收納包售價990日圓，裡面貼心設計了夾層口袋，拿來收納隨身小物剛剛好，這款收納包是阿倍野近鐵本店限定販售，想蒐集的人記得早點過去搶購。
最新電影上映紀念禮全關西指定門市消費就送原創限定貼紙
配合最新電影上映，官方自2026年8月5日起加碼推出滿額贈活動。只要在指定門市購買「ミニオンinカンサイ」系列商品，每次結帳就能免費拿到1張充滿活力的原創限定貼紙。發送地點除了阿倍野近鐵本店與伊丹機場，還包含新大阪車站PLUSTAGift新大阪幹線中央改札內、南改札內、西宮名鹽服務區上行線，以及關西主要車站、機場與高速公路休息站，數量有限送完為止。
ミニオンズ＆モンスターズ 上映紀念「ミニオンinカンサイ」快閃見面會與滿額贈活動
活動時間：
- 大阪國際（伊丹）機場場次： 2026年8月5日（三）
11:00、13:00、16:00
- 阿倍野ハルカス近鐵本店場次： 2026年8月15日（六）
11:30、13:30、16:00
原創貼紙滿額贈活動： 2026年8月5日（三）起至送完為止
活動內容：
- 角色見面會與拍照體驗： 熱門角色亨利（ヘンリー）與詹姆斯（ジェームズ）現身互動。於阿倍野近鐵本店當日單筆消費「ミニオンinカンサイ」商品滿含稅2700日圓，前兩場（11:30、13:30）每場前5組顧客可獲得合照資格。
- 原創貼紙滿額贈： 於指定發送地點購買「ミニオンinカンサイ」系列商品，每筆消費即贈原創限定貼紙1張，數量有限送完為止。
- 限定商品販售： 包含賣破560萬個的香蕉巧克力蛋糕、厄瓜多產香蕉粉貓舌餅乾、阿倍野限定提姆鐵盒款、鮑伯造型折疊環保購物袋（990日圓）與阿倍野限定網眼收納包（990日圓）。
阿倍野ハルカス近鐵本店
地址：大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43（タワー館地下1階トレンドスペース）
大阪國際（伊丹）機場
地址：大阪府豐中市螢池西町3-555（中央ターミナル2階保安検査前関西旅日記）
新大阪車站 PLUSTA Gift 新大阪幹線中央改札內
地址：大阪府大阪市淀川區西中島5-16-1
新大阪車站 PLUSTA Gift 新大阪幹線南改札內
地址：大阪府大阪市淀川區西中島5-16-1
西宮名塩服務區（上行線）
地址：兵庫縣西宮市塩瀬町名塩
官方網站： https://www.ginnobudo.jp/
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