大阪必買小小兵伴手禮快閃登場！阿倍野近鐵、伊丹機場限量合照免費送貼紙攻略。

關西限定甜點ミニオンinカンサイ爆款香蕉蛋糕熱銷破560萬個，這次搭配最新電影上映登陸大阪阿倍野與伊丹機場辦快閃。資深編輯李維唐表示，這類限定聯名結合實體見面會與周邊贈禮，極具現場體驗價值與收藏吸引力。

經常逛日本伴手禮的人一定對「東京芭娜娜」不陌生，而他們的姊妹品牌「銀のぶどう」與知名角色聯名的關西限定甜點「ミニオンinカンサイ」，最近銷量直接衝破560萬個。為了慶祝最新電影『ミニオンズ＆モンスターズ』上映，官方宣布在大阪兩大熱門地點舉辦期間限定快閃活動，不只派熱門角色亨利「ヘンリー」與詹姆斯「ジェームズ」到現場跟粉絲見面，還準備了限定周邊與滿額贈禮。

▲「ミニオンinカンサイ」香蕉巧克力蛋糕8入禮盒與新鮮香蕉、巧克力配料擺設情境。圖／グレープストーン提供；窩客島整理 ▲「ミニオンinカンサイ」香蕉巧克力蛋糕8入精裝禮盒。圖／グレープストーン提供；窩客島整理

粉絲近距離接觸阿倍野近鐵本店與伊丹機場見面會時間攻略

這次兩大角色會陸續現身大阪兩大交通與購物樞紐。大阪伊丹機場預計在2026年8月5日搶先登場，地點位於中央航廈2樓保安檢查前關西旅日記，當天規劃11:00、13:00、16:00共3個場次。阿倍野近鐵本店則是在2026年8月15日接力，地點在塔樓館地下1樓TrendSpace，同樣安排11:30、13:30、16:00三個時段。想拍照的人一定要鎖定阿倍野場次，前兩場只要當天消費滿含稅2700日圓，每場前5組幸運粉絲就能直接跟角色合照。

▲蛋糕體上印著各式可愛小小兵角色圖案。圖／グレープストーン提供；窩客島整理





銷量突破560萬個的香蕉巧克力蛋糕與貓舌夾心餅乾開箱

這款熱銷560萬個的經典「ミニオンinカンサイチョコバナナケーキ」，是由專業甜點師專門打造。鬆軟綿密的蛋糕體印著可愛角色圖案，內餡擠滿香濃順口的香蕉卡士達與可可風味巧克力香蕉鮮奶油，4入售價820日圓，8入禮盒包裝售價1620日圓。另一款「ミニオンinカンサイクッキーサンドチョコバナナ味」，特別選用香蕉名產地厄瓜多產的香蕉粉做成香蕉牛奶巧克力內餡，配上酥脆貓舌餅乾口感超豐富，12入售價1404日圓，阿倍野限定的提姆原創鐵盒9入款售價1728日圓。

▲蓬鬆蛋糕體內裹著香濃香蕉卡士達與可可風味巧克力香蕉鮮奶油的誘人切面。圖／グレープストーン提供；窩客島整理

▲「ミニオンinカンサイ」香蕉巧克力口味夾心餅乾堆疊情境。圖／グレープストーン提供；窩客島整理

萌感與實用兼具小包與可折疊環保購物袋限定周邊一次看

除了甜點之外，快閃店也同步開賣超實用的生活小物。造型俏皮的折疊環保購物袋售價990日圓，收納起來就是鮑伯「ボブ」的大頭模樣，隨身攜帶非常方便。鮮豔黃藍配色交織的網眼收納包售價990日圓，裡面貼心設計了夾層口袋，拿來收納隨身小物剛剛好，這款收納包是阿倍野近鐵本店限定販售，想蒐集的人記得早點過去搶購。

▲可折疊成（ボブ）大頭模樣的實用環保購物袋全展開圖。圖／グレープストーン提供；窩客島整理

▲鮮豔黃藍配色的「ミニオンinカンサイ」網眼收納包（附掛勾），為阿倍野近鐵本店限定商品。圖／グレープストーン提供；窩客島整理

最新電影上映紀念禮全關西指定門市消費就送原創限定貼紙

配合最新電影上映，官方自2026年8月5日起加碼推出滿額贈活動。只要在指定門市購買「ミニオンinカンサイ」系列商品，每次結帳就能免費拿到1張充滿活力的原創限定貼紙。發送地點除了阿倍野近鐵本店與伊丹機場，還包含新大阪車站PLUSTAGift新大阪幹線中央改札內、南改札內、西宮名鹽服務區上行線，以及關西主要車站、機場與高速公路休息站，數量有限送完為止。

▲「ミニオンinカンサイ」商品滿額贈送的小小兵原創限定貼紙。圖／グレープストーン提供；窩客島整理





ミニオンズ＆モンスターズ 上映紀念「ミニオンinカンサイ」快閃見面會與滿額贈活動

活動時間：

大阪國際（伊丹）機場場次： 2026年8月5日（三）

11:00、13:00、16:00





11:00、13:00、16:00 阿倍野ハルカス近鐵本店場次： 2026年8月15日（六）

11:30、13:30、16:00

原創貼紙滿額贈活動： 2026年8月5日（三）起至送完為止

活動內容：

角色見面會與拍照體驗： 熱門角色亨利（ヘンリー）與詹姆斯（ジェームズ）現身互動。於阿倍野近鐵本店當日單筆消費「ミニオンinカンサイ」商品滿含稅2700日圓，前兩場（11:30、13:30）每場前5組顧客可獲得合照資格。

原創貼紙滿額贈： 於指定發送地點購買「ミニオンinカンサイ」系列商品，每筆消費即贈原創限定貼紙1張，數量有限送完為止。

限定商品販售： 包含賣破560萬個的香蕉巧克力蛋糕、厄瓜多產香蕉粉貓舌餅乾、阿倍野限定提姆鐵盒款、鮑伯造型折疊環保購物袋（990日圓）與阿倍野限定網眼收納包（990日圓）。

阿倍野ハルカス近鐵本店

地址：大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43（タワー館地下1階トレンドスペース）

大阪國際（伊丹）機場

地址：大阪府豐中市螢池西町3-555（中央ターミナル2階保安検査前関西旅日記）

新大阪車站 PLUSTA Gift 新大阪幹線中央改札內

地址：大阪府大阪市淀川區西中島5-16-1

新大阪車站 PLUSTA Gift 新大阪幹線南改札內

地址：大阪府大阪市淀川區西中島5-16-1

西宮名塩服務區（上行線）

地址：兵庫縣西宮市塩瀬町名塩

官方網站： https://www.ginnobudo.jp/





搶完這波關西限定的小小兵周邊後，如果你正好在規劃行程，不妨接著看更多話題美食與景點

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