宮城最新絕景地標！宮城氣仙沼大島「龜山露台360°」7月19日盛大開幕，360度極致環海全景、單軌電車與溫泉海鮮一日遊全攻略。

今年下半年的日本旅遊清單請把東北宮城縣加入吧！東北地區最大的有人島氣仙沼大島的龜山山頂迎來新地標，龜山露台360° 7/19已經全新開幕，搭配海鮮美食、溫泉、單軌電車等可以打造完美的一日遊行程，遠離都市喧囂，徹底放鬆擁抱大自然的休日計劃就從這裡開始。

想來趟深度親近自然之旅嗎？融合絕美海景與溫泉美食的宮城最新話題，絕對值得你立刻列入必去清單。位於宮城縣東北端、東北地區最大的有人島「氣仙沼大島」，在龜山山頂迎來全新觀光象徵「龜山露台360°-Kesennuma Oshima-」，7/19盛大啟用。為了慶祝這座象徵震後復興的指標性景點誕生，島上的度假型溫泉飯店「氣仙沼大島休暇村」同步推出了含極品海鮮午餐、溫泉泡湯以及單軌電車站接駁的超有感一日遊專案「大島的休日方案」，讓熱愛日本祕境與深度旅遊的台灣旅人能更無憂無慮地探索這座絕美島嶼。

▲宮城縣東北端、東北地區最大的有人島「氣仙沼大島」，在龜山山頂迎來全新觀光象徵「龜山露台360°-Kesennuma Oshima-」。





全新單軌電車直達龜山露台360°

這次全島矚目的焦點，莫過於聳立在氣仙沼大島地標：龜山山頂的全新展望設施「龜山露台360°」。過去曾深受在地居民與觀光客喜愛的龜山纜車在東日本大震災中受損，歷經多年重建，如今「龜山單軌電車」以全新姿態華麗回歸。旅人只要搭上極具文青感的單軌電車緩緩登頂，一出站便能將氣仙沼灣、波瀾壯闊的谷灣式海岸以及無邊無際的太平洋盡收眼底。

龜山露台360°官方網站

▲龜山纜車在東日本大震災中受損，歷經多年重建，龜山單軌電車以全新姿態華麗回歸。





氣仙沼大島休暇村限定溫泉海鮮一日遊方案

為了讓不論是開車自駕還是搭乘大眾運輸前來的台灣旅人都能輕鬆暢玩，氣仙沼大島休暇村特別針對新地標開幕設計了豐富的日圓親民日歸專案。只要在三日前預約，就能從以新鮮在地海產製成的日式膳食「渚（なぎさ）」或頂級會席料理「潮騷（しおさい）」兩種精緻午餐中依預算選擇。享用完海鮮大餐後，除了享有軟性飲料暢飲，還能在溫馨的書香休息區品嚐濃郁咖啡，並直接享受飯店著名的溫泉入浴服務。

▲氣仙沼大島休暇村特別針對新地標開幕設計了豐富的日圓親民日歸專案。

▲只要在三日前預約，就能從以新鮮在地海產製成的日式膳食「渚（なぎさ）」或頂級會席料理「潮騷（しおさい）」兩種精緻午餐中依預算選擇。



▲享用完海鮮大餐後，除了享有軟性飲料暢飲，還能在溫馨的書香休息區品嚐濃郁咖啡，並直接享受飯店著名的溫泉入浴服務。



最貼心的是，專案內直接包含了從飯店前往龜山單軌電車乘車處的免費接駁車服務，徹底解決了自由行旅客的交通痛點，在緊湊的東北差旅或度假行程中，提供最無壓、最尊榮的精緻消暑體驗。

今年暑假預計前往日本東北旅遊的朋友，快把這場全新落成的「龜山露台360°」與大島溫泉一日遊方案加入筆記吧！炎炎夏日就讓這座專屬太平洋的私密高質感蔚藍空間，療癒你的夏日旅程吧！

▲前往龜山單軌電車乘車處的免費接駁車服務，徹底解決了自由行旅客的交通痛點。





住宿資訊

飯店名稱：氣仙沼大島休暇村

地址：宮城県気仙沼市外畑16

官方網站





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