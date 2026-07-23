藍瓶咖啡進駐九州博多，明太薯泥吐司必吃、聯名藤編把馬克杯必買。

7/21藍瓶咖啡開到九州博多車站，風格沿襲藍瓶的一貫氣質。博多店特別推出限定餐點「明太子薯泥吐司」，濃郁的明太起司奶油，搭配以昆布鮮味提味的滑順薯泥，再撒上帶著花山椒與陳皮香氣的七味，一定要嚐嚐看。此外，聯名琺瑯籐把馬克杯只有官方線上商店和博多店有賣，也很有特色。

大家去日本必買的藍瓶咖啡開到九州了！博多店已經於 2026 年 7 月 21 日，在博多車站前盛大開幕。這家是九州的第二家分店，特此推出限定餐點明太薯泥吐司。必買的還有京都風冰萃濃縮咖啡與聯名琺瑯籐把馬克杯。這篇讓你一次看懂藍瓶咖啡博多店的必吃必買。

藍瓶咖啡博多店開在哪裡

藍瓶咖啡博多店座落於福岡市博多區博多車站前，位在西日本城市大樓一樓。從 JR 各線、福岡市地下鐵「博多站」博多口出來，步行約 1 分鐘就到。店舖設有 91 個座位。營業時間為 08：00～20：00。店內的空間設計由 TEKI DESIGN 的西永龍也操刀，他也曾負責設計藍瓶咖啡原宿店。材質選用讓人能夠感受到九州的職人魅力。部分桌面採用佐賀縣的伊萬里燒，牆面則使用同樣傳承於佐賀的名尾手抄和紙。



▲博多店座落於福岡市博多區博多車站前，位在西日本城市大樓一樓。





藍瓶咖啡博多店有哪些必喝的飲品

藍瓶咖啡博多店的主角是「京都風濃縮咖啡（Kyoto-Style Espresso）」。這款全新冰萃濃縮咖啡，靈感來自京都的水滴式低溫萃取文化。使用經典配方「Hayes Valley Espresso」，以「時間」而非熱度慢慢萃取，帶出滑順口感、自然甜味與通透風味。以它為基底的飲品陣容豐富：冰搖濃縮咖啡 700 日圓、濃縮咖啡通寧 800 日圓、香草籽雪可拉朵 880 日圓、甜花雪可拉朵 880 日圓、冰甜花拿鐵 850 日圓、附冷泡沫的甜花拿鐵 980 日圓、冰咖啡拿鐵 690 日圓、冰摩卡 781 日圓。想喝點清爽的，藍瓶咖啡博多店也有期間限定的「柚子檸檬汽水漂浮 831 日圓」，漂浮的是東京自由之丘 HiO ICE CREAM 的檸檬雪酪，氣泡與柚香交織，正適合炎炎夏夏。



▲博多店期間限定「柚子檸檬汽水漂浮 」飲品，漂浮的是東京自由之丘 HiO ICE CREAM 的檸檬雪酪，氣泡與柚香交織，正適合炎炎夏夏。





藍瓶咖啡博多店的明太薯泥吐司為什麼必吃

明太薯泥吐司是博多店的早鳥限定。這款「吐司 明太薯泥 」由副島モウ監修，使用福岡人熟悉、來自糸島市的烘焙坊「奧添製麵包」的麵包。濃郁的明太起司奶油，搭配以昆布鮮味提味的滑順薯泥，再撒上帶著花山椒與陳皮香氣的七味，增添了一絲清爽。想吃得更豐盛也沒問題，還有「早午餐盤」，配料包含滿滿蔬菜、酪梨、水煮蛋，佐巧巴達麵包。除此之外，還有期間限定的「鳳梨焦糖奶油鬆餅盤」，焦糖化鳳梨疊上列日鬆餅，夏意十足。





藍瓶咖啡博多店的聯名馬克杯哪裡買得到

藍瓶咖啡博多店的聯名馬克杯目前只有藍瓶咖啡博多店與官方線上商店買得到。這款「籐把馬克杯」售價5,280 日圓，與主打「不變而不偏」的原創品牌「GLOCAL STANDARD PRODUCTS」的「TSUBAME」系列聯名。杯身以新潟縣燕市製作的不鏽鋼燒付琺瑯，把手則搭配天然籐材，無機質的俐落與有機的溫度在此調和。琺瑯不易沾附氣味，籐材則會越用越有韻味。容量（滿水）380 毫升。

▲聯名馬克杯目前只有藍瓶咖啡博多店與官方線上商店買得到，籐把馬克杯 5,280 日圓。





藍瓶咖啡博多店資訊

地址：福岡縣福岡市博多區博多車站前3-1-1

營業時間：08：00〜20：00

交通方式：JR 各線、福岡市地下鐵「博多站」博多口步行約 1 分鐘

官方網站





在日本的藍瓶咖啡超有特色

推薦閱讀：一間不太想紅的藍瓶咖啡！三軒茶屋店在工業極簡與昭和懷舊之間，剛好長成東京生活的樣子。

推薦閱讀：愛心藍瓶咖啡！東京唯一藍瓶咖啡聯名店「HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 」，限定藍瓶周邊買爆。

推薦閱讀：日本秘境藍瓶就在這！隱身在綠意洞穴又能吃到獨家「銅鑼燒鬆餅」，順路到300年老屋旅館來趟療癒的文青之旅。



