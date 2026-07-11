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小丸子粉絲衝啊！岐阜新景點「櫻桃子與郡上八幡」開幕，小丸子、Cojicoji聯名只有這裡買得到。

櫻桃小丸子岐阜旅遊櫻桃子新景點
2026-07-11 19:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社ブルー
特派員 Trish

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除了靜岡的櫻桃小丸子樂園，小丸子粉絲一定要來岐阜縣的郡上八幡。這裡是以小丸子原作者的世界觀打造的新景點，建築本身就是登錄有形文化財，除樂可以看到限定手稿外，還有不少周邊商品，還買得到櫻桃子可吉可吉的聯名商品。

櫻桃小丸子的原作者深愛著一座小鎮，那座小鎮就是岐阜的郡上八幡，如今，呈現出原作者世界觀的新景點「櫻桃子與郡上八幡」在7月4日盛大開幕。該景點的建築物本身是日本的登錄有形文化財「郡上八幡 町屋敷越前屋」，建築物內還有限定手稿以及只有限定的Cojicoji聯名商品，櫻桃小丸子粉絲必訪。

為什麼櫻桃小丸子的粉絲一定要去櫻桃子與郡上八幡

櫻桃子與郡上八幡的一樓入口，以郡上八幡的恬靜街景為題，迎接每一位旅人。同場展出「散步地圖」，帶你以設施為起點，逛遍小鎮。對熟悉櫻桃小丸子世界的粉絲來說，更能在這裡感受到作者筆下的風景。緊接著的「序章 起始房」，登場的是櫻桃子的原創角色「GJ8 Man」與「Hachi Goro」的立體造型，你可以和他們一起打卡拍照。

▲櫻桃子與郡上八幡的一樓入口，以郡上八幡的恬靜街景為題，迎接每一位旅人。
▲櫻桃子與郡上八幡的一樓入口，以郡上八幡的恬靜街景為題，迎接每一位旅人。

櫻桃子與郡上八幡還有哪些亮點

櫻桃子與郡上八幡二樓的主題是「與桃子同遊 郡上八幡的四季」，展出了櫻桃小丸子原作者「櫻桃子」為這座設施特別繪製的全新作品。焦點回到一樓，影像展示室可以讓你沉浸在原作者溫暖的筆觸中，你可以藉由環繞式的影像，觀察水之町郡上八幡，影片全長約4分鐘。

▲郡上八幡二樓的主題是「與桃子同遊 郡上八幡的四季」，展出櫻桃小丸子原作者為這座設施特別繪製的全新作品。
▲郡上八幡二樓的主題是「與桃子同遊 郡上八幡的四季」，展出櫻桃小丸子原作者為這座設施特別繪製的全新作品。

櫻桃子與郡上八幡有販售限定商品嗎

本設施販售多樣原創限定商品。最吸睛的就是「櫻桃小丸子」與「Cojicoji（コジコジ）」聯名的限定品項。品項相當豐富，包含：壓克力鑰匙圈620日圓、明信片350日圓、馬克杯1,650日圓、貼紙330日圓、盲抽收藏徽章550日圓、貼紙簿1,980日圓、T恤3,850日圓。一樓中庭「郡上八幡的傳統工藝品」結合了在地工藝與「GJ8 Man」，展出了郡上本染、美濃和紙、積木、郡上木屐、絹版印刷等職人技藝的作品。

▲這裡販售多種原創限定商品，最吸睛的就是櫻桃小丸子與Cojicoji聯名的品項。
▲這裡販售多種原創限定商品，最吸睛的就是櫻桃小丸子與Cojicoji聯名的品項。

■櫻桃子與郡上八幡景點資訊

地址：岐阜県郡上市八幡町新町926
營業時間：10：00～17：00（最終入館16：30）
票價：大人（高中生以上）1,000日圓、兒童（國小・國中生）500日圓、學齡前兒童免費
支付方式：可使用現金、信用卡、交通系IC卡與各種無現金支付
交通方式：長良川鐵道「郡上八幡」站徒步18分鐘，或是搭乘區域巴士Mame Bus
官方網站

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