機票訂起來！日本丸亀製麺聯名角落小夥伴推超萌烏龍麵便當，六款隱藏版烏龍麵札與限量周邊這天開搶。

暑假赴日旅遊有新選擇。日本丸亀製麺聯名角落小夥伴推限定餐點，資深編輯李維唐表示，這類跨界聯名不僅用療癒視覺包裝在地美食，更能有效吸引親子客群，創造全新夏日商機。

最近有計畫要去日本旅遊的朋友真的有福了，請立刻把這篇收藏進去你的必吃清單裡。日本讚岐烏龍麵連鎖龍頭丸亀製麺宣布要在2026年7月14日推出一波絕對會引發台日兩地瘋狂的超強企劃，這次他們找來在台灣同樣擁有超高人氣的療癒霸主角落小夥伴展開夏季期間限定聯名。這次合作最可愛的點在於，角落小夥伴的設定是待在角落最安心，而丸亀製麺則是一直堅持在每家店的角落從粉開始揉麵現做，這種角落魂的共鳴簡直讓人會心一笑。如果你剛好暑假要到日本玩，絕對要衝一波把這些期間限定的萌物通通帶回家。

▲角落小夥伴全體角色圍坐在丸亀製麺店內榻榻米座位上，開心享用現做讚岐烏龍麵與炸雞、炸蝦天婦羅的溫馨主視覺畫面。 圖／丸亀製麺提供；窩客島編輯李維唐整理



日本媽媽們都在瘋搶的角落小夥伴野餐烏龍麵盒到底有多厲害

日本的暑假即將到來，一想到每天要幫放假的小孩準備午餐，高達7成的日本媽媽都直呼吃不消。丸亀製麺在這個時候推出這款まるっとワクワクうどんBOX，不管是外帶回飯店吃還是直接在店內享用都超級方便，一份售價是690日圓。最吸睛的是這個便當盒一打開就像是一幅微縮的野餐風景，主廚用菠菜和青花菜製成的綠色泥狀醬料鋪成草地，再用紅蘿蔔絲擺成レジャーシート野餐墊，上面還放了小花造型的魚板，整個畫面精緻到讓人根本捨不得動筷子。

▲期間限定限量的冷烏龍麵便當餐盒，打開即可看見由菠菜、青花菜醬鋪成的綠色草地，以及由紅蘿蔔絲鋪成的亮眼橘色野餐墊。 圖／丸亀製麺提供；窩客島編輯李維唐整理

▲隨餐附贈的原創立體餐墊紙模型，包含多款不同風格的插畫設計，可讓讀者自行組裝擺放，為餐桌增添療癒氛圍。 圖／丸亀製麺提供；窩客島編輯李維唐整理

澎湃配料加上現做現切彈牙冷烏龍麵的夏日絕配美味

這個聯名便當不只是拍照好看，裡面的料也是誠意滿滿。裡面有大家最愛的現炸大蝦天婦羅、外酥內多汁的炸雞塊，還有造型超可愛的章魚熱狗與香甜玉米馬鈴薯沙拉，完全是經典的日式便當夢幻組合。基底則是丸亀製麺最招牌的現打烏龍麵，冰鎮過的冷麵口感無敵彈牙，吸飽醬汁後在夏天吃格外消暑。更讚的是只要點這款便當，店家就會直接送你一套限定版的立體野餐墊紙模型和角落小夥伴食物插籤，直接讓你外帶回飯店吃也能拍出滿滿的儀式感。

▲專為本次聯名設計的限量超萌造型食物插籤，共有五款不同角色吃著烏龍麵或調味料的可愛模樣。 圖／丸亀製麺提供；窩客島編輯李維唐整理

點餐就能拿到的隱藏版聯名烏龍麵札與超實用限定生活小物

除了主角便當之外，丸亀製麺平常點餐就會送的烏龍麵折價札，在活動期間也全面換成角落小夥伴的全新原創圖案。活動分成兩波進行，第1波從7月14日開始，第2波從8月4日接棒，每波都會推出5款常規角色與1款超級隱藏版，卡片全部都是重新繪製的限量設計，絕對會讓人想要每天去報到收集全套。如果你點了一碗烏龍麵，再加點現在日本話題度很高的丸亀烏龍甜甜圈，還可以隨機拿到限量的精美周邊，第1波送的是可以組裝立起來的超萌裝飾杯墊，第2波則是家裡廚房超實用的袋子密封夾。

▲活動第二波登場的限量聯名烏龍麵札折價籤，全新設計包含角色們與丸亀烏龍甜甜圈包裝紙袋、配料台及店內富士山掛畫互動的療癒圖樣。 圖／丸亀製麺提供；窩客島編輯李維唐整理



融入食育精神與環保減塑的暖心企業理念

丸亀製麺這次的活動不只是單純的商業聯名，背後也延續了母公司トリドールホールディングス深耕社會責任的溫暖初心。他們在日本長期推動兒童食育計畫，開著餐車到處教小朋友體驗從粉和水開始做烏龍麵，傳遞珍惜食物的觀念。在環境保護上更是下了很多功夫，店裡用的外帶餐具都全面換成生物可分解塑料，甚至還特別成立桶工房來修復重複使用的釜揚木桶，並為身心障礙者提供穩定的就業機會。這份溫暖的理念完美契合了角落小夥伴治癒的世界觀，讓大家在吃下美味烏龍麵的同時也能感受到滿滿的正面能量。

丸亀製麺×角落小夥伴夏季聯名活動

想要在今年夏天體驗最療癒的日式午餐，絕對不能錯過這場限時聯名。以下為您整理本次活動的核心內容，包含限定餐點、周邊贈品與社群抽獎資訊。

活動名稱：丸亀製麺×角落小夥伴期間限定聯名活動

活動時間：2026年7月14日至2026年8月31日

限定餐點販售：推出「まるっとワクワクうどんBOX（附原創立體餐墊與食物插籤）」，售價690日圓。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

除了這款讓人少女心大噴發的聯名便當之外，以下這些近期引爆話題的日本旅遊新亮點也值得你列入清單

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