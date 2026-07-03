> 生活娛樂 > 日本熱銷行充！CIOMate推出自帶線行動電源、斷了還能換線，馬卡龍6色高顏值登場。

日本熱銷行充！CIOMate推出自帶線行動電源、斷了還能換線，馬卡龍6色高顏值登場。

行動電源推薦自帶線行動電源日本行動電源
2026-07-03 21:58文字：編輯 李維唐 圖片提供:CIOMate
編輯 李維唐

編輯 李維唐

出門帶行動電源卻忘記帶線是許多人的日常痛點，資深編輯李維唐表示，這款日本新作兼具美型與實用，獨特的可拆卸自帶線設計，打破傳統科技產品的冰冷規格，成功將3C用品轉化為展現生活品味的隨身療癒配件。

出門最怕遇到手機快要沒電，翻遍包包卻發現帶了行動電源卻忘記帶充電線的窘境，這種日常痛點真的讓人非常抓狂。為了解決這個生活小麻煩，日本知名充電器大廠在2026年7月2日推出了全新美型生活支線商品，這款名為行動電源003的自帶線行動電源，以3830日圓的親民價格正式在日本電商平台開賣，品牌打破傳統科技產品冰冷的規格限制，改以讓安心隨身陪伴的生活提案出發，把行動電源打造成像是隨身飾品般的溫柔存在，讓台灣讀者出門這件事變得更輕鬆優雅。

▲日本大廠推出全新自帶線行動電源，具備磁吸貼合與可拆卸式線材設計，外觀小巧且擁有10000大容量。圖／株式會社CIO提供；窩客島編輯李維唐整理
▲日本大廠推出全新自帶線行動電源，具備磁吸貼合與可拆卸式線材設計，外觀小巧且擁有10000大容量。圖／株式會社CIO提供；窩客島編輯李維唐整理
▲柔和色調與溫潤觸感貼近日常生活，極簡造型讓行動電源化身精緻配件，帶來隨身陪伴的安心感。圖／株式會社CIO提供；窩客島編輯李維唐整理
▲柔和色調與溫潤觸感貼近日常生活，極簡造型讓行動電源化身精緻配件，帶來隨身陪伴的安心感。圖／株式會社CIO提供；窩客島編輯李維唐整理

再也不用帶線出門的減法生活美學

包包從此告別雜亂無章的線材糾結，這款新品直接內建了充電線，不管是搭捷運通勤還是去咖啡廳回訊息，拿出來就能直接為手機續航，最厲害的巧思在於這條內建充電線採用可拆卸式設計，過去自帶線行動電源最怕線材折損導致整台報銷，現在萬一不小心拉扯斷裂只需要更換線材就能繼續使用，機身同時配置了多個連接埠，想要同時幫藍牙耳機或是手錶充電都能輕鬆搞定。

兼具輕巧手感與萬用大容量的安心感

在追求隨身攜帶的輕量化體積時，電量完全沒有妥協，機身內部裝載了2個5000的電池，貼心組合出剛好滿足一天所需的10000大容量，拿在手上不僅毫無負擔，想要幫手機完整充滿電更是綽綽有餘，甚至在日常出遊或長途移動的火車上，還能隨時分享給同行好友應急，精準的容量配比滿足了現代人重度依賴手機的安全感，卻完全不會佔用包包多餘的空間。

▲品牌一口氣推出包含空氣紫與貝殼粉在內的6種日系質感配色，滿足消費者不同的個人穿搭與品味。圖／株式會社CIO提供；窩客島編輯李維唐整理
▲品牌一口氣推出包含空氣紫與貝殼粉在內的6種日系質感配色，滿足消費者不同的個人穿搭與品味。圖／株式會社CIO提供；窩客島編輯李維唐整理

彷彿隨身飾品般的溫柔矽膠色彩美學

除了強大的機能性，視覺與觸覺的日常體驗更被精緻對待，機身表面包覆了觸感細緻且不易滑落的柔美矽膠材質，每次拿取都能感受到溫潤的手感，品牌更一口氣推出淺黑，純白，苔綠，靜謐藍，空氣紫與貝殼粉共6種日系輕調色彩，這些溫柔的色調能自然融入每位讀者的日常穿搭與隨身小物中，讓行動電源不再只是冷冰冰的工具，而是展現個人生活品味的隨身療癒配件。



CIO Mate Powerbank003

活動時間：2026年7月2日開始販售
活動內容：以3830日圓的親民價格正式在日本電商平台與限定實體通路開賣。
本產品提供淺黑，純白，苔綠，靜謐藍，空氣紫與貝殼粉共6種日系輕調色彩，具備10000大容量與獨家可拆卸式自帶線設計，提供消費者日常出門更優雅的充電體驗。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWZYC5C?th=1
楽天：https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/mate-pb003/

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

除了這款日常必備的充電神物，以下精選的生活科技好物同樣能為你的出門日常帶來更多便利與驚喜

推薦閱讀：夏天熱到爆，手機也燙的不得了！日本推出吉伊卡哇手機散熱貼片，一貼就涼讓手機在夏天也能喘口氣。

推薦閱讀：台灣買得到！日本熱銷迪士尼療癒抱枕開放預購，極致年糕觸感融化上班族每日疲憊。

推薦閱讀：日本代購要爆單了！OPAQUE.CLIP聯名米飛兔，聯名行李箱、防曬傘，夏日旅行10選。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
日本代購要爆單了！OPAQUE.CLIP聯名米飛兔，聯名行李箱、防曬傘，夏日旅行10選。
日本代購要爆單了！OPAQUE.CLIP聯名米飛兔，聯名行李箱、防曬傘，夏日旅行10選。
編輯 李維唐
入住三麗鷗的夢想飯店是什麼感覺？在韓國爆紅的三麗鷗展進駐東京，粉色迷宮、11個主題房，拍照根本停不下來。
入住三麗鷗的夢想飯店是什麼感覺？在韓國爆紅的三麗鷗展進駐東京，粉色迷宮、11個主題房，拍照根本停不下來。
特派員 Trish
去日本不能錯過！SUBWAY首度聯名三麗鷗男團，限定鑰匙圈與獨家紙袋只送不賣。
去日本不能錯過！SUBWAY首度聯名三麗鷗男團，限定鑰匙圈與獨家紙袋只送不賣。
編輯 李維唐
終於輪到瑪利歐的耀西進入一番賞啦！超級瑪利歐 with YOSHI登場，全家＋任天堂四大直營店同步開賣。
終於輪到瑪利歐的耀西進入一番賞啦！超級瑪利歐 with YOSHI登場，全家＋任天堂四大直營店同步開賣。
特派員 Trish
華山室內市集！超過130攤日本手作祭連3天登場，下雨天也能輕鬆逛。
華山室內市集！超過130攤日本手作祭連3天登場，下雨天也能輕鬆逛。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊