鐵道迷快衝！鎌倉王子大飯店江之電蛋糕第二彈7/8登場：芒果Ｘ哈密瓜海景風味、1日1組限定江之電主題房方案延長。

這一波飯店企劃真的很強、很應景，鎌倉王子大飯店繼紫陽花企劃後，今年夏天推出江之電聯名企劃，受注目的江之電蛋糕展現濃濃鎌倉在地風情，陽光、海灘喊當季水果讓人很難抗拒。此外超有氣氛的江之電聯名主題房一天只有一個名額，鐵道迷搶瘋了。

夏天、海洋、還有緩緩行駛在海岸線上的復古電車，這是最經典的湘南夏日風情畫，現在化身為精緻的星級甜點。鄰近極美海岸線的鎌倉王子大飯店攜手江之島電鐵跨界聯名，7月8日~9月23日期間強勢推出備受矚目的特別企劃甜點「江之電蛋糕 第二彈」。

江之電蛋糕療癒登場

延續第一彈紫陽花限定版引爆的拍照打卡熱潮，第二彈設計完美封存了夏日的湘南海岸。職人維持精細的江之電復古車體模型外觀，並大膽運用滿滿的當季盛夏水果，將耀眼的夏日陽光、湛藍的海洋與舒爽的潮風全部濃縮在蛋糕中，無論是作為鎌倉鐵道迷的旅行紀念，還是夏假期間的慶生驚宴，都是最體面的夢幻首選。

▲維持江之電復古車體模型外觀，大膽運用滿滿的當季盛夏水果，將陽光、海洋與潮風全部濃縮在蛋糕中。





三大核心亮點

亮點1：重現！夏日湘南屬的海景電車外觀

第二彈造型特別以「盛夏的湘南海岸線」為創作靈感。蛋糕頂端與周邊點綴了璀璨的視覺裝飾，讓人一眼就能聯想到閃爍著耀眼陽光的青色大海、以及熱情奔放的湘南夏日景致，將鎌倉獨有的夏日浪漫感拉到最滿。





亮點2：盛夏芒果＆飽滿哈密瓜的滿腹果香

為了解鎖專屬於夏天的輕盈食感，甜點師嚴選了正值最美味、最多汁時令的「芒果」與「哈密瓜」作為主角。水果的自然酸甜與多汁，完美中和了蛋糕體的甜膩，打造出果香四溢、毫無負擔的輕盈高雅風味。





亮點3：好想再見你一面的季節限定概念

蛋糕整體以「隨著季節更迭的江之電沿線風景」為研發核心。官方預告未來全年度都將隨著時令變換，持續調整蛋糕上的鮮果種類與細部裝飾。讓這款蛋糕化身為「每一次造訪，都能遇見全新面貌」的動態甜點，讓人每一次出發前往鎌倉，都有不同驚喜！



▲經典的第二彈完美詮釋食材、造型和意境。





一日一組限定江之電聯名主題房好評延長至 9/23

配合第二彈夏日蛋糕的推出，飯店內引發瘋狂搶購、每日僅限一組的夢幻特別住宿企劃「江之電主題房」也傳來好消息，原定於7月7日截止的專案，受到旅客迴響過於熱烈，加碼延長至9月23日。



▲每日僅限一組的「江之電主題房」住宿企劃延長活動時間至9月23日。該房間位於飯店絕佳的「Train View Room（鐵道景觀房）」，拉開窗簾就能同時將七里濱的絕美海景與緩緩駛過的江之電火車盡收眼底，房間內部更鋪天蓋地融入了江之電的世界觀：原創的聯名藝術牆、精細的路線圖面板、超可愛的江之電專屬靠枕等，入住還能獲得限定的原創周邊小禮物，讓鐵道宿旅留下最完美的句點。▲拉開窗簾就能同時將七里濱的絕美海景與緩緩駛過的江之電火車盡收眼底。▲入住能獲得限定的原創周邊小禮物，讓鐵道宿旅留下最完美的句點。

鎌倉王子大飯店 × 江之電聯名活動資訊

江之電蛋糕 第二彈販售期間： 2026年7月8日~9月23日

江之電主題限定住宿方案（每日限一房）：

延長營運期間： 即日起至2026年9月23日止

方案價格： 每人每晚 19,075日圓起

飯店地址： 神奈川縣鎌倉市七里ガ浜東1-2-18

官方網站





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