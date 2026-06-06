【公告】Gama Pass 條款修訂暨全新共銷條款上線通知

> 旅遊 > JR新幹線＋近鐵套裝行程超值登場！輕鬆遊日本最美珍珠灣「三重縣志摩・英虞灣」，秘境限定體驗不可錯過。

JR新幹線＋近鐵套裝行程超值登場！輕鬆遊日本最美珍珠灣「三重縣志摩・英虞灣」，秘境限定體驗不可錯過。

三重縣志摩市JR新幹線東海旅遊
2026-06-06 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:東海旅客鉄道株式会社
特派員 Trish

特派員 Trish

今年赴日旅遊可以換的地方體驗看看，三重縣志摩市攜JR東海推出許多有趣的包套行程，無人機攝影、退潮時段出現的人魚之道及英虞灣遊船，充滿大自然氣氛的旅遊新行程，遠離都市喧囂的全新日本旅遊體驗。

三重縣志摩市的英虞灣一直是日本最美的沉降海岸之一，JR東海攜手近鐵推出特別套裝行程，行程包含退潮才現身的人魚之道、空中無人機自動攝影、英虞灣周遊遊船，帶你深入最美的珍珠灣。

三重的英虞灣有什麼秘境體驗

第一項體驗是人魚之道。在英虞灣的間崎島退潮時段，會出現一條海中道路「人魚之道」。許多當地人會穿越這條道路，以珍珠貝殼許下心願。間崎島至今仍有約30位島民，守護著珍珠養殖的傳統。從近鐵「賢島站」步行約1分鐘的賢島港，搭定期船約10分鐘即可抵達。

▲在英虞灣的間崎島退潮時段，會出現一條海中道路「人魚之道」。
▲在英虞灣的間崎島退潮時段，會出現一條海中道路「人魚之道」。

人魚之道貝殼許願活動

▲當地人穿越這條道路會以珍珠貝殼許下心願。
▲當地人穿越這條道路會以珍珠貝殼許下心願。

志摩地中海村無人機攝影

第二項體驗式志摩的空中拍攝和志摩地中海村。在志摩地中海村，你可以體驗全自動無人機攝影服務。無人機將自動拍下你的旅行身影，影片可以直接傳輸到你的手機，像電影般的感旅遊紀錄隨手可得，讓你能夠輕鬆分享社群。

▲無人機將自動拍下你的旅行身影，影片可以直接傳輸到你的手機。
▲無人機將自動拍下你的旅行身影，影片可以直接傳輸到你的手機。

英虞灣遊船 AGO BAY BLUE PASS

第三項服務是英虞灣的遊船 AGO BAY BLUE PASS。你可以搭乘遊船，在開闊的英虞灣感受海風與波浪。只要透過EX旅先預訂，即可獲得特典「新幹線×島風聯名車窗卡」。此方案限2026年10月底前實施。

▲可以搭乘遊船在開闊的英虞灣感受海風與波浪。
▲可以搭乘遊船在開闊的英虞灣感受海風與波浪。

去三重旅遊還有哪些優惠方案值得把握？

除了三大體驗行程，本次聯名活動也提供餐飲與交通優惠。志摩觀光飯店將提供附迎賓飲料的午餐方案，你可以在當地知名餐廳「La Mer The Classic」品嚐伊勢志摩的海鮮料理。交通上，推薦你搭配「近鐵伊勢志摩Free Pass」，讓你搭新幹線至名古屋後可以直接轉近鐵，套票含往返車票與特急券，還附伊勢神宮直達巴士券與租車折扣，可暢遊三重。所有行程均可透過「EX旅先予約」預訂，詳情請至活動官網查詢。

官方網站

▲除了三大體驗行程，本次聯名活動也提供餐飲與交通優惠。
▲除了三大體驗行程，本次聯名活動也提供餐飲與交通優惠。

2026日本全新玩法

推薦閱讀：金澤必訪景點加一，日本首座常設遊樂場與體驗型複合設施「Mitz金澤」盛大開幕，金澤站西交流新據點誕生。

推薦閱讀：鎌倉一日遊這樣玩更愜意！明月院、濱海公園超好拍，慢旅提案別錯過。

推薦閱讀：不用自駕也能去秘境！和歌山推出聖地巴士，串聯高野山與熊野，還能泡龍神溫泉。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
超人氣北海道二世谷Aspect Niseko冬季住宿已開放預約，羊蹄山景當代住宅，頂級款待哲學打造出最讓人難忘的住宿體驗。
超人氣北海道二世谷Aspect Niseko冬季住宿已開放預約，羊蹄山景當代住宅，頂級款待哲學打造出最讓人難忘的住宿體驗。
特派員 Trish
去日本只泡湯畑落伍了！星野界草津全新開幕，穿越隱密隧道秒切換雙名湯，極致大人系微奢假期太讓人心動。
去日本只泡湯畑落伍了！星野界草津全新開幕，穿越隱密隧道秒切換雙名湯，極致大人系微奢假期太讓人心動。
編輯 李維唐
三麗鷗60週年展必衝！人氣海鮮丼、麻布台夜景快筆記，東京一日遊玩法不私藏。
三麗鷗60週年展必衝！人氣海鮮丼、麻布台夜景快筆記，東京一日遊玩法不私藏。
編輯 陳怡吟
苗栗花露農場繡球花季驚喜延長！網美必吃開心果霜淇淋、一日遊私房推薦五大秘境全攻略。
苗栗花露農場繡球花季驚喜延長！網美必吃開心果霜淇淋、一日遊私房推薦五大秘境全攻略。
編輯 李維唐
日本東京牛奶起司工房靜岡哈密瓜蛋糕極限量開賣，6月限時一個月赴日旅遊必買攻略搶先看。
日本東京牛奶起司工房靜岡哈密瓜蛋糕極限量開賣，6月限時一個月赴日旅遊必買攻略搶先看。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊