JR新幹線＋近鐵套裝行程超值登場！輕鬆遊日本最美珍珠灣「三重縣志摩・英虞灣」，秘境限定體驗不可錯過。

今年赴日旅遊可以換的地方體驗看看，三重縣志摩市攜JR東海推出許多有趣的包套行程，無人機攝影、退潮時段出現的人魚之道及英虞灣遊船，充滿大自然氣氛的旅遊新行程，遠離都市喧囂的全新日本旅遊體驗。

三重縣志摩市的英虞灣一直是日本最美的沉降海岸之一，JR東海攜手近鐵推出特別套裝行程，行程包含退潮才現身的人魚之道、空中無人機自動攝影、英虞灣周遊遊船，帶你深入最美的珍珠灣。

三重的英虞灣有什麼秘境體驗

第一項體驗是人魚之道。在英虞灣的間崎島退潮時段，會出現一條海中道路「人魚之道」。許多當地人會穿越這條道路，以珍珠貝殼許下心願。間崎島至今仍有約30位島民，守護著珍珠養殖的傳統。從近鐵「賢島站」步行約1分鐘的賢島港，搭定期船約10分鐘即可抵達。

▲在英虞灣的間崎島退潮時段，會出現一條海中道路「人魚之道」。





人魚之道貝殼許願活動

▲當地人穿越這條道路會以珍珠貝殼許下心願。





志摩地中海村無人機攝影

第二項體驗式志摩的空中拍攝和志摩地中海村。在志摩地中海村，你可以體驗全自動無人機攝影服務。無人機將自動拍下你的旅行身影，影片可以直接傳輸到你的手機，像電影般的感旅遊紀錄隨手可得，讓你能夠輕鬆分享社群。

▲無人機將自動拍下你的旅行身影，影片可以直接傳輸到你的手機。





英虞灣遊船 AGO BAY BLUE PASS

第三項服務是英虞灣的遊船 AGO BAY BLUE PASS。你可以搭乘遊船，在開闊的英虞灣感受海風與波浪。只要透過EX旅先預訂，即可獲得特典「新幹線×島風聯名車窗卡」。此方案限2026年10月底前實施。

▲可以搭乘遊船在開闊的英虞灣感受海風與波浪。





去三重旅遊還有哪些優惠方案值得把握？

除了三大體驗行程，本次聯名活動也提供餐飲與交通優惠。志摩觀光飯店將提供附迎賓飲料的午餐方案，你可以在當地知名餐廳「La Mer The Classic」品嚐伊勢志摩的海鮮料理。交通上，推薦你搭配「近鐵伊勢志摩Free Pass」，讓你搭新幹線至名古屋後可以直接轉近鐵，套票含往返車票與特急券，還附伊勢神宮直達巴士券與租車折扣，可暢遊三重。所有行程均可透過「EX旅先予約」預訂，詳情請至活動官網查詢。



官方網站

▲除了三大體驗行程，本次聯名活動也提供餐飲與交通優惠。





2026日本全新玩法

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