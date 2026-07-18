日本GODIVA草莓季很實在！3款奢華特調打造視覺與味蕾的絕美饗宴。

日本暑假清涼首選登場！GODIVA於2026年7月31日起推出3款限定草莓特調，完美結合白巧克力、氣泡與熱帶可可果汁。美食資深編輯李維唐表示，這次商品將極致果香與口感層次完美融合，是近期赴日旅遊不可錯過的夢幻避暑盛宴。

陽光熾熱的酷暑盛夏，渴望來一杯兼具視覺美感與精緻風味的清涼飲品嗎？知名頂級巧克力品牌GODIVA於2026年7月特別為甜點愛好者帶來令人驚喜的盛夏禮物。宣布將自2026年7月31日起，於全台限定門市季節限定推出3款以草莓為主題的精心特調飲品，包含風格濃郁的草莓白巧克力冰沙、果香清爽的氣泡飲以及冰沙果汁，將優雅的草莓酸甜風味完美融合於可可元素之中，為炎熱的夏天注入一股誘人的粉紅甜蜜氣息。

▲日本GODIVA推出盛夏限定草莓系列飲品，融合濃郁巧克力與微酸果香打造夢幻解熱首選。圖／ゴディバ ジャパン株式會社提供；窩客島編輯李維唐整理



療癒系甜點選擇草莓白巧克力冰沙

如果你平時就喜歡濃郁口感，這款冰沙絕對是犒賞自己的首選。品牌將酸甜草莓與溫潤綿密的優質白巧克力融合調配，打造出宛如法式甜點般的豐富層次。每一口都能喝到濃郁奶香與草莓自然的酸甜風味，整體順口完全不顯油膩。頂層擠上滑順鮮奶油並淋上草莓醬與香脆草莓碎粒，為視覺與口感帶來雙重享受，隨手拿一杯拍起來也超級吸睛。

▲草莓白巧克力冰沙上層覆蓋滑順鮮奶油與草莓醬，帶來精緻法式甜點般的濃郁享受。圖／ゴディバ ジャパン株式會社提供；窩客島編輯李維唐整理

涼爽消暑心頭好氣泡草莓可可特調

在日本酷熱的夏天裡走跳，如果想找一杯解渴又充滿驚喜的清涼飲品，千萬不能錯過這款氣泡特調。基底特別選用天然可可果實榨取的果汁，搭配微酸草莓與彈跳細緻的碳酸氣泡，在口中迸發出爽快感。杯底還藏有軟嫩果凍與嚼勁十足的可可果實珍珠，頂層刨上綠色巧克力切片裝飾，外觀直接還原了新鮮草莓的可愛模樣。每杯含有約400毫克檸檬酸成分，酸甜回甘非常適合消暑解膩。

▲氣泡草莓可可特調加入果凍與可可果實珍珠，搭配頂層綠色巧克力切片展現清爽視覺。圖／ゴディバ ジャパン株式會社提供；窩客島編輯李維唐整理



果香控不能錯過草莓可可水果冰沙

喜愛純粹水果鮮甜味的人，這款水果冰沙會帶來意想不到的驚喜。可可果實本身帶有類似荔枝與白葡萄般細緻的熱帶果香，這款飲品巧妙運用這種風味來襯託草莓的鮮甜。經由碎冰打製成細緻綿密的冰沙質地，入喉瞬間就能感受到充沛的水分與果香，口感輕盈順暢，是午後散步時最無負擔的清涼美味。

▲草莓可可水果冰沙結合可可果實天然香氣與草莓鮮甜，口感綿密輕盈無負擔。圖／ゴディバ ジャパン株式會社提供；窩客島編輯李維唐整理

2026日本GODIVA草莓系列販售資訊懶人包

這3款日本限定新品會在2026年7月31日開賣，數量有限賣完為止。草莓白巧克力冰沙提供標準尺寸810日圓與大尺寸920日圓，可以在日本全國指定冰沙門市買到；氣泡草莓可可特調與草莓可可水果冰沙售價分別為690日圓與745日圓，於日本全國指定可可果實飲品門市限定開賣。近期有計畫去日本玩的親朋好友，不妨路過門市時點一杯嚐鮮。

日本GODIVA季節限定草莓飲品開賣

活動時間：2026年7月31日（五）起至售完為止

活動內容：推出「草莓白巧克力冰沙」、「氣泡草莓可可特調」、「草莓可可水果冰沙」共3款限定飲品

全國巧克力冰沙門市查詢：https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCLRS/

全國可可水果飲品門市查詢：https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCCLRS/

GODIVA日本官方網站：https://www.godiva.co.jp/drink/

吃完這款令人驚艷的夏日特調後，不妨跟著我們的腳步一起解鎖更多日本在地隱藏版美食

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