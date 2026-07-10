箱根「法式洛可可海賊船」7月18日升級再出發，富士山、水中鳥居、紅白宮廷風船艙ㄧ定要打卡。

原本在箱根超有人氣的海賊船近期進行升級，升級版預計7/18啟航，船身以胭脂紅和白色交錯打造高級感，內裝則選用法國洛可可風的傢俱風格，華麗中不失典雅，海賊船串聯桃源台港、箱根町港、元箱根港3港，單程約25至35分鐘，近期有箱根旅遊計劃可以把這個行程放進去囉。



計畫去箱根旅遊，怎能錯過蘆之湖上的海賊船？箱根海賊船「royaleⅡ」全面升級，目前預計於2026年7月18日重新啟航。

箱根海賊船「royaleⅡ」升級了什麼

箱根海賊船將特別船室全面升級。升級後的船身以白色與濃郁的胭脂紅為基調，配置了18世紀法國洛可可風格的家具與座椅，藉此打造出華麗又典雅的空間。2樓的中央王座在牆面上也加了全新的標誌，你可以感受到18世紀的法國文化。

▲升級後的船室以白色與濃郁的胭脂紅為基調，藉此打造出華麗又典雅的空間。





箱根海賊船有哪些期間限定的餐點

箱根海賊船配合本次的升級，也推出了紀念調酒「royaleⅡ」。這款飲料以氣泡酒為基底，再加入黑醋栗的利口酒，打造出奢華的風味。此外，元箱根港內的「Pirates Galley」也推出期間限定的「寶箱派泡芙」，不容錯過。





箱根海賊船的免費招待怎麼參加

為紀念本次的升級，箱根海賊船將於7月18日至20日3天，共招待950名遊客免費搭乘。18日、19日每日250名，每組最多5人，預計將贈送原創杯架；20日將配合日本的國定假日海之日舉辦家庭航程，招待人數共450名，參加活動將致贈摺紙。乘船地點為箱根町港（箱根登山巴士「箱根町港」下車）。要注意的是，搭乘需事前報名，報名期間為6月26日15：00至7月12日23：59，可透過「小田急ONE」受理，並需完成小田急ONE會員登錄。報名後將經過系統的抽籤，官方會於7月14日前後以電子郵件通知中選者。

■活動網站

▲箱根海賊船將於7月18日至20日3天，共招待950名遊客免費搭乘。





平常要怎麼搭乘箱根海賊船

箱根海賊船串聯桃源台港、箱根町港、元箱根港3港，單程約25至35分鐘。目前有Queen蘆之湖、royaleⅡ、Victory共3艘船班運行，全船皆為無障礙設計。從湖上可眺望箱根神社的水中鳥居、富士山與蘆之湖四季景致格外動人。「royaleⅡ」每班可乘坐565人（含特別船室111人），單程票大人1700日圓、小孩850日圓，特別船室單程需追加大人800日圓、小孩400日圓。天候或維護等因素可能中止或變更活動，出發前請務必先確認官網。

■箱根海賊船官方網站

▲目前有Queen蘆之湖、royaleⅡ、Victory共3艘船班運行，全船皆為無障礙設計。





箱根旅遊超好玩

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