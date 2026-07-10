明治冰淇淋與經典巧克力夢幻聯動！PIKO太郎洗腦神曲助陣，打造7905種混搭聖代DIY食譜與隱藏版吃法。

夏日消暑商機引爆創意甜點熱潮。資深編輯李維唐表示，現代消費者重視手作儀式感，明治將經典零食與冰淇淋混搭，高達7905種組合不僅創造話題，更成功搶佔社群打卡商機。

夏天窩在冷氣房裡吃冰是人生一大樂事，但單吃冰淇淋總覺得少了點層次。日本食品大廠明治在2026年7月9日為甜點控們帶來全新驚喜，宣布將風靡多年的蘑菇山與竹筍里兩款經典巧克力餅乾，與超人氣的明治EsselSuperCup冰淇淋進行深度聯動。最特別的是，這次官方不賣新商品，而是破天荒倡導把現有零食混在一起吃的生活新提案，並命名為蘑菇竹筍攪拌拌，瞬間在台日兩地的社群掀起一波聖代DIY熱潮。

▲日本明治邀請搞笑天王PIKO太郎代言，示範將脆餅零食豪邁倒進香草冰淇淋的魔性新吃法。圖／株式會社明治提供；窩客島編輯李維唐整理



混搭展現生活美學，高達7905種點心組合滿足挑剔味蕾

每個人對於甜點的喜好都有著獨特堅持，這次的創意企劃完美契合了現代人追求有型且有儀式感的生活型態。透過蘑菇山與竹筍里共8款不同風味的餅乾，搭配香草，巧克力餅乾，草莓巧克力，薄荷巧克力以及咖啡歐蕾餅乾等5款經典冰淇淋，大家可以自由挑選1款以上的產品進行混搭。經過精密計算，整體的排列組合高達7905種以上。這種超高自由度的DIY模式，讓吃冰不再只是單純的消暑，更是一場專屬於自己的味覺實驗。

▲宣傳影片中PIKO太郎分別換上奇特的蘑菇頭與竹筍頭造型，以充滿視覺衝擊的萬花筒風格熱舞。圖／株式會社明治提供；窩客島編輯李維唐整理

知名甜點主廚私房推薦，精選四大必試高顏值食譜

面對令人眼花繚亂的眾多組合，官方也貼心地為大家整理出幾款兼具視覺美感與豐富層次的推薦配方。受到電視節目甜點主廚大力讚賞的抹茶薄荷攪拌拌，將帶有濃郁茶香的蘑菇山宇治抹茶融入清爽的薄荷巧克力冰淇淋中，微苦與沁涼交織出成熟的夏日風味。喜愛浪漫少女風的讀者，則不能錯過由竹筍里草莓與巧克力搭配草莓巧克力冰淇淋的莓果甜心攪拌拌，滿滿的草莓果香與粉嫩色系極具社群吸睛度。此外，還有專為巧克力控設計，充滿濃郁可可與脆皮香氣的極致巧克力山攪拌拌，以及打破品牌派系藩籬，將所有配料一次滿足的豪華全餐攪拌拌，豐富的顆粒感讓每一口都充滿驚喜。

▲超人氣的明治超級杯香草冰淇淋成為本次混搭實驗的靈魂基底。圖／株式會社明治提供；窩客島編輯李維唐整理



PIKO太郎洗腦神曲再起，無厘頭世界觀引爆社群討論

除了食譜本身的吸引力，本次企劃更邀請到以無厘頭風格走紅全球的創作歌手PIKO太郎擔綱代言。在同步公開的全新宣傳影片中，PIKO太郎親自操刀作詞作曲，帶來充滿魔性的洗腦歌曲。影片中他分別化身為頂著香菇頭的蘑菇PIKO太郎與擁有竹筍髮型的竹筍PIKO太郎，帶領觀眾進入瘋狂且繽紛的攪拌世界。復古的遊戲畫面配上獨創的舞蹈動作，讓人看過一次就難以忘記。PIKO太郎在受訪時透露，這段魔性旋律其實已經在心中醞釀了4年之久，這次看到攪拌的主題時靈感瞬間湧現，便迅速完成了創作。

錄音室意外孕育趣味笑點，AI時代無法複製的真實歡樂

訪談中也曝光了一段有趣的錄音室插曲。歌曲中不斷重複的洗腦詞彙，其實是PIKO太郎在錄音過程中不小心吃字吃螺絲的產物。原本預計錄製標準的稱呼，卻意外咬字變成更有童趣的發音。當時音樂製作人古坂大魔王5歲的女兒在現場聽到後開懷大笑，這讓團隊決定保留這個充滿魔力的真實失誤。PIKO太郎自信地表示，在這個充滿人工智慧生成的時代，這支充滿混亂美感與人情味的影片，正是AI絕對無法複製的精采作品，希望能帶給這個世代2年後的超前視覺體驗。

限量拍照杯套與快閃活動，打造沉浸式手作甜點體驗

為了讓這股攪拌熱潮真正走入消費者的日常生活，通路同步推出實體互動好禮。即日起只要在指定門市同時購買任一款蘑菇山或竹筍里餅乾，並搭配明治EsselSuperCup冰淇淋，即可獲得專屬的拍照設計台紙與裝飾杯套。大家將自己親手調配，攪拌完成的特製聖代放在專屬台紙上，就能拍出彷彿與PIKO太郎同框互動的趣味網美照。這種結合線上話題與線下實作的沉浸式體驗，無疑為今年的夏季生活注入了更多充滿歡笑的療癒感。

▲把經典巧克力零食大膽混入冰淇淋中，親手打造充滿多層次顆粒感的專屬消暑聖代。圖／株式會社明治提供；窩客島編輯李維唐整理





蘑菇竹筍攪拌拌1DAY快閃抽獎與門市好禮贈送活動

活動時間：2026年7月9日08:00至23:59（網路活動限定1日，門市贈品送完為止）

活動內容：

線上1DAY抽獎： 於活動當日追蹤蘑菇山官方X帳號，點擊活動貼文圖片並轉發分享，寫下最想吃的攪拌拌名稱，即有機會抽中7款蘑菇山與竹筍里產品及1,000日圓商品儲值卡套組，合計抽出96名幸運得主。

門市好禮贈： 於指定實體通路同時購買任一款蘑菇山或竹筍里盒裝系列，以及明治EsselSuperCup冰淇淋1杯，即可免費獲得專屬拍照設計台紙與裝飾杯套。

本活動於日本各大合作零售通路、便利商店限時展開，詳細通路名單與線上抽獎辦法請至蘑菇山官方X帳號（@kinoko_meiji）與竹筍里官方X帳號（@takenoko_meiji）查詢。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供