松平健支配全島！松健森巴魔性樂園加碼芙莉蓮主題曲夜間海豚秀、2026暑假衝橫濱八景島。

日本主題樂園在2026年暑假迎來最瘋狂的迷因熱潮。資深編輯李維唐表示，橫濱八景島將這場過度沒入型娛樂規模放大2倍，成功將傳統水族館與洗腦神曲完美結合。

去過東京橫濱的旅人一定對八景島海島樂園不陌生，2026年這個夏天這座老牌海洋樂園玩得太瘋狂了。因為春季引爆全網討論的松健主題遊樂園大受歡迎，官方決定在7月18日至8月31日加碼舉辦松健滿滿島夏之陣。這次直接把規模擴大2倍，不僅遊樂園版升級，還全新誕生了松健滿滿水族館，讓整座島徹底被日本國民演員松平健的金光閃閃迷因風支配。7月30日松平健本人更將親臨現場，帶領全場遊客齊跳洗腦神曲松健森巴。

▲橫濱八景島海島樂園於暑假推出松健滿滿島夏之陣，整座島嶼徹底被松平健的金色魔性迷因風格完全支配。圖／橫濱八景島海島樂園提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲海島農場推出極具幽默感的限定打卡點，讓遊客體驗親手釣起松平健化身海洋生物的奇特畫面。圖／橫濱八景島海島樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

橫濱八景島松健森巴洗腦海島樂園過度沒入體驗

一踏進樂園，無處不在的松健森巴2代音樂絕對會讓你一秒失智。「松健火車」會頂著松平健的大頭，播放著洗腦神曲在園區內到處巡迴。挑戰人類幽默感極限的「松健泡沫射擊」，則是讓遊客拿水槍狂噴張大嘴巴的松平健裝置。經典遊樂設施紅男爵也改為「松健森巴龍」，讓你伴隨節奏在空中飛翔。就連自然海洋水族館海島農場都淪陷，推出可以釣起松平健化身海洋生物的「松健釣起寫真」拍照打卡點。

▲挑戰人類幽默感極限的松健泡沫射擊，需要遊客拿起水槍對著張大嘴巴的松平健裝置努力噴水。圖／橫濱八景島海島樂園提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲頂著松平健經典大頭的松健火車，會在園區內一邊播放洗腦神曲一邊到處巡迴。圖／橫濱八景島海島樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

橫濱八景島水族館海豚秀夏季噴水濕身秀

夏天去水族館就是要玩水才有儀式感。海洋生物博物館4樓舞台的「動物生活現場」表演推出夏季限定濕身版。舞台上方的噴泉會直接對著觀眾席傾瀉，瓶鼻海豚與太平洋短吻海豚會在水面展現爆發力十足的高空跳躍。如果你自認不怕濕，一要去前排互動區，接受海豚與海象送上的大份量水花禮物。每天下午14點在互動潟湖還有10分鐘的「瓶鼻海豚狂飆水花時間」，海豚會用強有力的尾鰭瘋狂拍擊水面進行大範圍無死角水砲轟炸。降溫之後，還能看可愛的「黑腳企鵝遊行」並一起合照。

▲海洋生物博物館推出夏季限定濕身秀，優雅的白鯨在水中親自為前方互動區的遊客送上消暑水花禮物。圖／橫濱八景島海島樂園提供；窩客島編輯李維唐整理



橫濱八景島夜間海豚秀樂團晴る與音樂煙火秀

當夜晚燈光亮起，八景島會瞬間轉換畫風，變成充滿浪漫與科技感的約會聖地。夜間限定的重頭戲「光之奇蹟七彩奇蹟」是一場高達20分鐘的沉浸式海豚秀。樂園運用科技數位系統，將海豚的跳躍軌跡、投射燈光、音樂以及噴泉0.1秒完美同步，帶領觀眾穿越4個光影世界。最讓動漫迷興奮的是，這場秀的結尾高潮聯名了人氣樂團ヨルシカ為人氣動漫葬送的芙莉蓮演唱的主題曲「晴る」，渲染出讓人起雞皮疙瘩的感動淚點。在7月至8月的指定週末夜間20點30分，海邊木棧道還會施放10分鐘施放約2500發煙火的原創音樂煙火秀「煙火交響曲」。

▲夏夜限定的原創音樂煙火秀煙火交響曲華麗登場，約2500發煙火隨著數位控制與音樂精準同步綻放。圖／橫濱八景島海島樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

橫濱八景島新設施AI音樂雲霄飛車與沙丁魚奇蹟

除了迷因與常設表演，橫濱八景島在8月1日還加碼啟用了全新改版的「音感遊樂園」科技園區。新亮點「音速旋律」是一座會360度瘋狂自轉又同時上下大幅度擺動的圓盤設施，AI會根據當下的氣氛即時挑選最炸裂的電子舞曲，讓強烈的重低音離心力震碎你的感官。原本的飛行鷹也換裝變成「洛基鷹」，這座高度達10公尺的鷲型設施，會伴隨AI精心挑選的美式硬派搖滾樂帶領遊客衝向高空。如果不習慣這麼刺激的設施，7月18日起大水槽也迎來「超級沙丁魚幻影輝煌魚群的奇蹟」全新改版，5萬尾沙丁魚在大水槽中集結，透過專屬編寫的曲目與光影，演繹海中戲劇的波瀾壯闊。

▲大水槽迎來超級沙丁魚幻影輝煌魚群的奇蹟全新改版，5萬尾沙丁魚隨著光影編織出壯麗的海中劇幕。圖／橫濱八景島海島樂園提供；窩客島編輯李維唐整理







松健滿滿島夏之陣

活動時間：2026年7月18日至8月31日

活動內容：

延續春季熱潮，橫濱八景島將活動規模擴大2倍，全面升級松健滿滿滿遊樂園，並全新誕生松健滿滿水族館。

園區規劃松健火車、松健泡沫射擊、松健森巴龍等多項魔性洗腦設施。

水族館推出夏季限定鯨豚ずぶ濡れ大量噴水濕身秀、黑腳企鵝パレード，以及聯名動漫葬送的芙莉蓮主題曲的「光之奇蹟七彩奇蹟」夜間水舞海豚秀。

指定週末夜間更施放高達2500發的「煙火交響曲」音樂煙火秀。

8月1日將啟用全新「音感遊樂園」科技園區，推出由AI挑選電子舞曲與搖滾樂的「音速旋律」與「洛基鷹」雙全新設施，大水槽也同步改版演出5萬尾沙丁魚幻影秀。

橫濱八景島海島樂園

店家地址：神奈川縣橫濱市金澤區八景島

官方網站：https://www.seaparadise.co.jp/matsuken2026/

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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