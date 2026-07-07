補貨確定！日本兩度搶空「霧銀卡西歐」免工具換錶帶，預購時間搶先曝光。

日本兩度賣到斷貨的霧銀經典腕錶即將在七月重返市場。資深編輯李維唐表示，這款中性錶憑藉霧面打磨的復古金屬質感與免工具快拆錶帶，完美平衡了當代工裝與都市知性，絕對是今年夏天最值得入手的百搭配件。

炎熱夏日正是展現個人穿搭品味的關鍵時刻，當衣物變得輕薄，手腕上的配件就成了視覺焦點，在日本一上市就引強烈反響且兩度賣到斷貨的熱門復古電子錶，即將在2026年夏天再度釋出補貨名額，台灣的穿搭愛好者可透過日本選品手錶專賣店TiCTAC的官方線上商城以及實體店鋪進行購買，本次將於2026年7月11日星期六搶先開放預購，並於7月24日星期五正式發售，這款讓人引頸期盼的夢幻單品，正以兼具復古潮流與實用日常的姿態重回大眾視野。

▲簡約日常穿搭，手腕上的CASIO手錶成為視覺焦點，低調質感不容忽視。圖／TiCTAC提供；窩客島編輯李維唐整理



結合八零年代復古風情與現代低調質感的霧銀美學

這款型號為A1000DN7JR的復古指針數位雙顯手錶，屬於CASIOCLASSICPREMIUMSERIES系列，定價為含稅價19800日圓，整體設計致敬了1970至1980年代的經典全金屬風貌，卻在細節上做了大幅度升級，錶殼與錶帶特別採用了能夠抑制反光的霧面打磨處理，讓原本容易顯得廉價的電子手錶瞬間晉升為具備高級質感的穿搭利器，雖然價格親民，卻內建了日常生活防水功能，還擁有精準至100分之1秒的碼錶計時器，以及高亮度LED背光照明，讓你在夜間也能清晰讀時。

▲一身黑連身洋裝的女士，手腕配戴A1000DN-7JR手錶，中性設計完美融合女性優雅與個性魅力。圖／TiCTAC提供；窩客島編輯李維唐整理

隨心情變換風格免工具即可替換的雙錶帶超強機能

除了精緻的霧銀金屬錶帶之外，這款手錶最大的亮點在於隨錶附贈了一款灰色工裝風編織錶帶，為了貼合現代人講求效率的生活節奏，品牌特別設計了便利的滑動式快拆連桿，這意味著你不需要任何專業的手錶調整工具，只需要用手指輕輕一推，就能在幾秒鐘之內完成錶帶的更換，出門上班時可以選擇穩重且具備都市幹練感的金屬錶帶，到了週末準備前往戶外野餐或海邊度假時，則能一秒切換成輕盈透氣的灰色織布錶帶，完美對應各種生活情境。

▲不分性別的中性ボーイズサイズ規格，男女皆可輕鬆駕馭，隨心展現獨特個人風采。圖／TiCTAC提供；窩客島編輯李維唐整理



跨越性別限制的絕妙尺寸讓情侶也能共用的中性設計

這款手錶在尺寸拿捏上非常精準，屬於男女皆可輕鬆駕馭的中性ボーイズサイズ規格，既不會因為太小而顯得小氣，也不會因為太大而顯得沉重，不同身型的人穿戴都能呈現獨特的時尚感，身高180公分以上的男性穿著簡單的純白T恤時，這只手錶能點綴出乾淨俐落的日系街頭感，即便穿著圖案複雜的個性服飾，它也能完美收斂整體的雜亂感，身高160公分左右的女性若穿著剪裁優雅的連身洋裝，混搭這款帶有陽剛線條的電子錶，便能創造出恰到好處的甜酷衝突美。

▲搭配純白T恤與灰色織布錶帶，呈現戶外休閒運動感，一錶兩戴風格百變。圖／TiCTAC提供；窩客島編輯李維唐整理

在簡約夏裝中用細節取勝的關鍵配件指南

當夏天的日常服裝逐漸走向簡約與舒適，手腕上的分量感就決定了整體造型的完成度，無論是平易近人的丹寧襯衫，或是帶著微透膚感的雪紡上衣，這款霧銀手錶都能自然地融入肌膚顏色與服裝材質之中，甚至連今年流行的亮色系多巴胺穿搭也能完美消化，作為日本知名的腕錶選品店，TiCTAC一直以來都在池袋パルコ店與大阪グランフロント店等指標性商場為大眾發掘兼具設計與機能的日常配飾，這次的限量補貨無疑是今年夏天犒賞自己或贈送心意給重要之人的最佳選擇。

▲附贈的灰色織布錶帶，採用快拆設計，隨錶附專用工具，輕鬆變換一錶兩戴風格。圖／TiCTAC提供；窩客島編輯李維唐整理







CASIO CLASSIC PREMIUM SERIES A1000DN-7JR 限時限量再販售活動

活動時間

預購開始日：2026年7月11日（六）

正式發售日：2026年7月24日（金）

活動內容

日本熱銷完售錶款「A1000DN-7JR」再度補貨，售價19800日圓（含稅）。

隨錶附贈灰色日常快拆式クロスバンド織布錶帶，享有一錶兩戴的穿搭體驗。

品牌通路：日本手錶選品店 TiCTAC 系列店鋪及官方線上商城

指標實體店鋪：

【東京】TiCTAC 池袋パルコ店

【大阪】TiCTAC グランフロント大阪店

官方網站與社群連結：

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供





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