爽度超越腳底按摩師！日本唐吉訶德「大猩猩赤腳涼鞋」5mm魔性顆粒超提神，飛日本必瘋搶。

日本大猩猩系列憑藉魔性設計在代購圈暴紅。資深編輯李維唐表示，這款健康涼鞋成功將傳統機能鞋轉化為潮流玩物，其獨特的5mm足底按摩設計更切中現代人日常紓壓的剛性需求。

去日本逛唐吉訶德時，大家一定對櫃位上那隻充滿魔性的大猩猩不陌生。這個由日本品牌ドウシシャ推出的「大猩猩系列」，之前憑藉強勁的腿部按摩器在代購圈暴紅，整個家族默默累積了超過300萬件的驚人銷量。如果最近正在找一雙在辦公室或是室內穿的紓壓拖鞋，這個家族在2026年夏天全新推出的「大猩猩赤腳」健康涼鞋，絕對會讓人一眼就愛上。特別是在獲得社群上超過20萬個讚的熱烈好評後，官方緊接著在7月3日推出了唐吉訶德獨家的限定紫色，直接把這波療癒風潮推向最高峰。

▲品牌官方宣傳圖示範大猩猩踩在腳底的紓壓感，特別強調鞋墊上隱藏的5mm猩猩臉孔能精準按摩足底。圖／ドウシシャ提供；窩客島編輯李維唐整理



藏在腳底下的5mm隱藏版大猩猩臉孔

這雙鞋最吸引人的地方，在於它完全打破了傳統健康拖鞋那種生硬、老氣的印象。整雙鞋從鞋面到鞋底都佈滿了圓滾滾的立體顆粒，看起來就像一顆顆飽滿的泡泡。最厲害的巧思藏在鞋墊正中央，設計團隊在這裡特別做了一個比其他地方高出5mm的立體大猩猩臉孔。當你踩上去的那一刻，這個特製的猩猩頭會剛好頂住腳底板最需要放鬆的部位。每走一步，腳底就能感受到恰到好處的揉捏感，就像有人隨時隨地在幫你做足底按摩。

▲唐吉訶德獨家販售的紫色「ゴリラの裸足（大猩猩赤腳）」健康涼鞋，全鞋佈滿魔性的球體顆粒。圖／ドウシシャ提供；窩客島編輯李維唐整理

顛覆視覺的240克超輕量柔軟體驗

很多主打按摩功能的拖鞋，穿久了腳底往往會痛到走不動，或是鞋身沉重得像灌了鉛。這款涼鞋雖然視覺上看起來非常有分量，但拿在手上卻輕巧得令人驚訝。整雙鞋採用了運動鞋等級的EVA彈力材質，單腳M尺寸竟然只有240公克。這種材質具備極佳的衝擊吸收能力，踩起來既有彈性又非常柔軟。不管是穿著在辦公室裡起立走動，還是下班回家洗完澡後換上，都能徹底解放雙腳累積一整天的緊繃與疲勞。

從黑白極簡到夏日薄荷綠的穿搭選擇

除了這次引爆搶購潮的唐吉訶德限定紫色之外，品牌也一口氣準備了非常實用的極簡黑、摩登灰，以及看起來視覺體感直接降溫5度的清新薄荷綠。尺寸從22公分到25公分都有，不論是男生還是女生都能找到寫著自己名字的本命色。這個品牌之所以能引發現代人的共鳴，就是因為他們總能在日常用品中加入一點讓人會心一笑的幽默感。不管是想要出國到日本親自尋寶，還是打算找代購幫忙入手，這雙兼具趣味與實用性的按摩涼鞋，絕對是2026年生活儀式感不可或缺的療癒逸品。

▲除了話題新色紫色外，經典極簡黑與夏日清涼藍色也是代購圈默默瘋搶的本命色。圖／ドウシシャ提供；窩客島編輯李維唐整理







ゴリラの裸足（大猩猩赤腳）健康涼鞋限定色發售

活動時間：2026年7月3日（五）起順次販售

活動內容：引進全新限定顏色「紫色」，並保留經典款黑色、灰色、薄荷綠，於指定通路限定販售。

販售資訊：日本全國ドン・キホーテ（唐吉訶德）及アピタ（APITA）部分門市

官方網站：donki.com

產品規格：S（22.0cm-23.0cm）、M（23.0cm-24.0cm）、L（24.0cm-25.0cm），售價與庫存以各門市現場為準。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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