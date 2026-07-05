日本namco變身寶可夢30週年旗艦店！限定卡比獸巨型娃娃、免費御三家遮陽帽與集章攻略全公開。

寶可夢在2026年正式迎來30週年里程碑，日本萬代南夢宮娛樂為此展開橫跨全日本的超大型慶典。資深編輯李維唐表示，這次聯名不僅將夾娃娃機景品巨型化，更破天荒打造四大城市限定的御三家旗艦店，是台灣粉絲今年暑假赴日旅遊不可錯過的踩點盛事。

寶可夢從1996年發售初代遊戲至今，在2026年正式迎來30週年。日本萬代南夢宮娛樂為此推出超狂企劃，從2026年7月24日到10月25日，在全日本的namco遊樂場舉辦「Pokémon Anniversary Festival in ナムコ」大慶典。這段期間剛好計畫去日本旅遊的台灣粉絲，絕對要把這場兼具娛樂與限定周邊的盛宴排進夾娃娃與踩點行程裡。



▲日本namco遊樂場舉辦「Pokémon Anniversary Festival in ナムコ」大慶典，慶祝寶可夢迎來30週年里程碑。圖／namco提供；窩客島整理

軟萌巨型玩偶限時進駐夾娃娃機

這次活動最具吸引力的絕對是namco限定的夾娃娃機景品。7月第4週開始，23公分的午睡造型伊布率先登場，7月第5週則有32公分的大耿鬼。踏入8月第2週更是迎來大爆發，37公分的驚嚇表情皮卡丘與35公分的療癒系卡比獸同時現身。這幾款娃娃都主打「極致柔軟」的抱枕觸感，尺寸誠意十足，絕對值得粉絲在機台前大顯身手。



▲高達37公分的驚嚇皮卡丘與35公分的療癒系卡比獸巨型玩偶將進駐夾娃娃機，粉絲們準備好在機台前大顯身手。圖／namco提供；窩客島整理

投幣500日圓抽限定原創小物與免費遮陽帽

在店內抓娃娃的同時，只要在指定機台單次投入500日圓，並在投幣前通知工作人員，就能參加「namco抽獎」。獎品全系列都充滿夏日感，包括大容量透明收納包、透明水杯、手機串珠吊飾以及9款閃亮全息貼紙。另外，下載並出示namco官方App的優惠券，還能免費換到動漫版「船長皮卡丘」原創遮陽帽，9月14日後還會換成第二波全新贈品。



▲四大旗艦店限定的各世代御三家原創遮陽帽，橫濱、京都、博多、札幌門市分別發放不同款式，極具收藏價值。圖／namco提供；窩客島整理

四大城市門市全面升級寶可夢旗艦店

如果想體驗最完整的慶祝氛圍，一要去官方特別打造的4大寶可夢旗艦店，分別位於橫濱港未來世界、京都永旺夢樂城、福岡博多巴士總站與札幌工廠。這4家店不僅有專屬的「寶可夢捕捉挑戰專區」，最誘人的是各店擁有不同世代的御三家限定遮陽帽。橫濱店是初代妙蛙種子、小火龍與傑尼龜，京都店是金銀版的菊草葉、火球鼠、小鋸鱷，博多店是紅藍寶石版的木守宮、火稚雞、水躍魚，札幌店則是鑽石珍珠版的草苗龜、小火焰猴、波加曼。



▲日本四個核心城市的地標店鋪全面升級為「寶可夢旗艦店」，店內裝飾華麗，營造滿滿的慶祝氛圍。圖／namco提供；窩客島整理

挑戰特製印章拉力賽帶走30週年紀念文件夾

除了限定商品，4大旗艦店還準備了免費的店內集章活動。大家只要利用App換取專用的集章拉力賽紙，在店內找齊3個印章並蓋滿，就能直接帶走「30週年紀念貼紙原創A4透明文件夾」。文件夾上面的貼紙是以現正熱播、由主角莉可與羅伊搭檔的最新動畫版進行設計，非常有收藏價值。由於所有景品和活動贈品都是數量限定、送完為止，近期有安排日本行的寶可夢迷記得提早前往。



▲九款不同設計的閃亮全息貼紙也是抽獎獎品之一，粉絲可以貼在自己喜歡的物品上展示。圖／namco提供；窩客島整理





Pokémon Anniversary Festival in ナムコ 寶可夢30週年紀念活動

活動時間：2026年7月24日五至2026年10月25日日

活動內容：

限定景品登場：店內夾娃娃機限時上架23公分午睡伊布、32公分大耿鬼、37公分驚嚇皮卡丘及35公分療癒卡比獸。

投幣抽獎活動：於指定機台單次投入500日圓，即可抽大容量透明收納包、透明水杯、手機串珠吊飾及9款全息貼紙。

免費App換禮：出示官方App優惠券可兌換「船長皮卡丘」原創遮陽帽，9月14日起推出第二波全新贈品。

四大旗艦店限定：橫濱、京都、博多、札幌門市打造寶可夢捕捉挑戰專區，發放各世代限定御三家遮陽帽。

集章拉力賽：於四大旗艦店內找齊3個印章並蓋滿集章紙，即可免費兌換「30週年紀念貼紙原創A4透明文件夾」。

活動特設網站：https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/pokemon_summer2026/

namco橫濱港未來世界店

神奈川縣橫濱市中區新港2-2-1橫濱港未來世界5F

網站：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/yokohama-wp/

namco禮王網夢樂城京都店

京都府京都市南區西九條鳥居口町1永旺夢樂城KYOTO Sakura館4F

網站：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kyoto-nishikujyo/

namco博多巴士總站店

福岡縣福岡市博多區博多站中央街2-1博多巴士總站大樓7F

網站：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hakata/

namco札幌工廠店

北海道札幌市中央區北1條東4丁目1-1札幌工廠1條館2F

網站：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sapporofactory/

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

安排好namco的抓娃娃行程後，日本當地還有這些寶可夢限定驚喜等著你

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