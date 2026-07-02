動森粉瘋掉！日本超軟Q毛絨娃娃限定登場，まめきち與つぶきち雙面設計太欠買。

集合啦動物森友會推出全新極致觸感周邊，引發玩家高度關注。資深編輯李維唐表示，這次日本大廠將經典角色與道具完美化為療癒的生活精品，無縫切中現代人減壓的居家需求。

在島上熬夜抓蟲釣魚的時光，現在居然能變成每天抱在懷裡的真實療癒。相信許多台灣玩家都曾被集合啦動物森友會裡面的溫馨氛圍給狠狠治癒過，現在這份感動要變得更立體了。日本知名玩具大廠タカラトミーアーツ近期震撼發表了全新企劃，把大家在遊戲中朝夕相處的鄰居和經典道具，通通做成了主打極致軟Q觸感的系列娃娃。這項消息一在網路上公開，立刻吸引了超過67萬名粉絲瘋狂點讚分享。現代人生活節奏快且工作壓力大，這樣一款兼具高顏值與頂級紓壓功能的生活精品，完美切中了大家想要被溫柔擁抱的內心渴望。不論是擺在沙發上當作亮眼擺飾，還是當作追劇時的靠枕，它都能無縫融入你的居家日常，為平凡的起居空間注入一抹來自無人島的純粹快樂。

▲圖為全系列「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle」大型絨毛玩偶與球鍊吊飾，整齊擺放在沙發上與窗台前，展現出其作為高質感居家療癒擺飾的獨特魅力。圖／タカラトミーアーツ提供；窩客島整理



動森周邊娃娃極致觸感來自日本獨家研發科技

這款讓無數公仔控瞬間理智斷線的祕密，藏在它那讓人一摸就上癮的驚人手感裡。研發團隊為了打破傳統毛絨玩具容易乾硬的缺點，特別動用了旗下最引以為傲的夢幻生產線。他們耗費大量時間獨立開發出比一般市面上還要更細緻、更輕盈的特製棉花，再搭配上具有極高延展性與極佳親膚感的專用彈力布料。當這兩種材質完美結合在一起時，就誕生了這款兼具澎鬆感與扎實回彈力的頂級作品。那種帶有微微阻尼感、像是在揉捏剛出爐麻糬般的奇妙觸感，只要親手摸過一次就絕對忘不了。圓滾滾且完全沒有銳角的呆萌造型，光是擺在床頭看著，就能讓緊繃了一整天的神經瞬間放鬆下來。

▲圖為日本知名玩具大廠「タカラトミーアーツ」特別為動森迷打造，集結「集合啦動物森友會」高人氣角色與道具的「つながリングチャーム どうぶつの森」可串聯公仔扭蛋全系列商品。圖／タカラトミーアーツ提供；窩客島整理

台灣動森粉必入手款式還有隱藏版雙面設計

這次的陣容一字排開堪稱全明星級別，而且在尺寸的設定上也非常貼近不同的生活場景。想要在家裡享受大面積擁抱感的人，可以選擇抱起來份量感十足的L尺寸大娃娃。如果是希望通勤上班隨時有鄰居陪伴的人，則有精緻小巧的球鍊吊飾款可以掛在背包上。登場的角色除了大家最熟悉的奸商老闆たぬきち、永遠都在認真工作的秘書しずえ、靈魂歌手とたけけ之外，最讓人驚喜的就是まめきち與つぶきち這對雙胞胎了。這款娃娃特別採用了非常少見的雙面翻轉設計，只要輕輕一翻，就能在同一個娃娃上看到兩種截然不同的表情。道具部分也完美還原了經典的小葉子、化石、鈴錢袋以及讓人想咬一口的紅蘋果，不管是哪一款都能勾起滿滿的遊戲回憶。

搶先入手攻略日本新千歲空港快閃店限定情報

如果想要趕快把這份軟綿綿的幸福給帶回家，接下來的限定活動絕對不能錯過。除了常規的毛絨娃娃之外，到了8月下旬，日本各大地下街和玩具店的扭蛋機，還會同步追加推出一款可以互相串聯的精緻吊飾扭蛋。這款扭蛋精緻小巧，不僅有經典角色，甚至連人氣爆棚的貓咪ブーケ、倉鼠ハムスケ、青鳥ララミー都一起加入陣容，底部特殊的掛鉤設計讓你可以把喜歡的鄰居通通串在一起。最關鍵的是，如果剛好有安排暑假到日本北海道旅遊，在7月25日到8月30日期間，新千歳空港將會舉辦一場盛大的主題快閃活動。現場將會打破常規進行全球首波的限量搶先販售，讓你完全不需要等待漫長的海運，就能在第一時間親自體驗到這款超級療癒的夢幻逸品。

▲圖為本次新系列「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle」中，將遊戲內最具代表性的化石、鈴錢袋、蘋果與小葉子道具，設計成主打超軟Q觸感的ぬいぐるみL大型玩偶與球鍊吊飾。圖／タカラトミーアーツ提供；窩客島整理





あつまれ ほっかいどう エアポー島 ポップアップイベント in 新千歳空港

活動時間： 2026年7月25日（六）至2026年8月30日（日）活動地點： 日本北海道新千歲空港（新千歲機場）特設會場

活動限定優惠與好康

全球首波先行販售： 免等正式上市。本活動打破常規，全日本乃至全球最早開放現場購買「どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle」系列商品。

全系列品項集結： 現場一次補齊大型玩偶、球鍊吊飾、扭蛋三大類型，免除跑多家店鋪蒐集的麻煩。

現場販售商品清單

品項一： どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ぬいぐるみL（大型玩偶共8款）

品項二： どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle ボールチェーンマスコット（球鍊吊飾共8款）

品項三： つながリングチャーム どうぶつの森（可串聯公仔扭蛋共8款）

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

除了這次引發暴動的動森極致觸感娃娃，近期還有以下這些不可錯過的日本人氣潮流話題

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