去名古屋必買！超萌小雞蛋糕15周年限定草莓口味快閃15天，超震撼13公分巨型小雞必朝聖。

去日本名古屋必吃的小雞蛋糕迎來15周年慶，資深編輯李維唐表示，這款地標級甜點結合愛知草莓與濃厚布丁，限時15天的巨大化版本與限量吊飾，是近期赴日旅遊不可錯過的踩點指標。
去日本名古屋旅遊絕對不能錯過的經典地標級甜點小雞蛋糕，竟然已經悄悄誕生15年了。這隻憑藉軟萌外表融化無數少女心的黃色小雞，為了感謝粉絲們多年來的支持，特別在盛夏安排了一場專屬限定慶典，要用粉嫩的草莓新裝幫大家徹底療癒日常的疲憊感。
名古屋車站限定的15一緣夢幻草莓季
這場限時快閃活動在2026年7月15日至7月29日熱鬧登場，僅僅快閃15天。這次慶典主軸叫做「15一緣」，概念源自日本一期一會的緣分，非常浪漫。主廚為了讓大家吃到最道地的風味，特別搬出愛知縣引以為傲的頂級草莓品種「愛きらり」當主角，這不僅僅是一次口味上的升級，更是對在地食材的極致致敬。
雙重果凍與濃厚名古屋地雞布丁的完美交織
這次的限定口味在層次堆疊上非常講究。小雞蛋糕的核心依然保留最經典的靈魂，也就是用高品質名古屋コーチ雞蛋製作的超濃郁布丁。這次更加碼揉合了酸甜的草莓果凍與清爽的高雅白酒凍，外層再用香氣撲鼻的草莓覆盆子巴伐洛亞慕斯溫柔包裹。最後，小雞頭上還戴著精緻的巧克力皇冠與15周年專屬標誌。當你一口咬下，濃郁蛋香混合著草莓的奔放果香，白酒凍微醺的滋味更是把質感直接拉滿。不過要特別注意，雖然製程中已經加熱讓酒精蒸發，但依然可能殘留微量成分，小朋友或對酒精敏感的人吃的時候要稍微留意。
放大版巨型小雞與超萌反差視覺
除了正常版本，這次最讓人瘋狂的就是限定推出的巨大化版本。這款直徑足足有13公分的特別版，故意把眼睛、鳥喙和翅膀維持原本的迷你尺寸，放在大大的身體上顯得超級呆萌，頭頂還豪邁地放了一整顆新鮮草莓，絕對是拍照打卡的吸睛利器。在購買攻略上，名古屋車站的店鋪每天會在9點、12點、15點、18點這4個時段限量販售，每人限購2隻。而巨大的版本在名古屋車站每天只有15隻，春日井市的勝川店每天只有5隻，每人限購1隻。要是幸運搶到內用座位的粉絲，還能拿到每個月花色都不一樣的原創紀念貼紙。
7月15日開幕日限定好禮與極速搶購指南
既然是慶生，實用的小禮物當然不能少。在7月15日活動第一天，只要在名古屋車站的兩間指定店鋪或是勝川店消費，不論是外帶還是內用，通通都能直接獲贈一個15周年限定的原創壓克力吊飾。3間店鋪總共只送出1000個，送完就沒了。平常這款甜點就是靠著細緻的蛋糕碎屑包裹綿密慕斯，打造出毛茸茸的雛雞質感。如果這段期間剛好人在日本中部旅遊，一定要把這個行程排進去，親自感受這場15年一遇的草莓慶典。
15周年紀念「15th Anniversary ぴよりん」限定販售與慶典活動
活動時間：2026年7月15日（水）至2026年7月29日（水），共計15天限定。
活動內容：
- 15th Anniversary ぴよりん限定販售：售價為外帶580日圓（含稅）、內用680日圓（含稅且附贈原創貼紙1張）。
- 有點大 15th Anniversary ぴよりん限量販售：直徑13公分的放大版特別仕様，售價為1500日圓（含稅，僅限外帶，每人限購1隻，名古屋店每日限15隻、勝川店每日限5隻）。
- 7月15日限定開幕禮：於活動首日（7月15日）至対象3店舖消費，即可獲得15周年紀念原創壓克力吊飾乙個（3店舖合計先着1000名，送完為止）。
ぴよりんshop（名古屋駅）
地址：名古屋市中村區名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋うまいもん通り広小路口
營業時間：9:00～20:00
網站：https://piyorin.com/shop/piyorinshop/
ぴよりんshopアトリエ店（勝川）
地址：愛知縣春日井市松新町5丁目3212番10
營業時間：13:00～19:00
網站：https://piyorin.com/shop/atelier/
ぴよりんvillage（名古屋駅，內用限定）
地址：名古屋市中村區名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋中央通り
營業時間：咖啡廳7:00～22:00、物販區6:30～21:30
網站：https://piyorin.com/shop/village/
15周年特設官方網站：https://piyorin.com/15th-anniversary/
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
品嚐完名古屋最萌的草莓甜點交響曲，日本中部其實還有更多隱藏版的夢幻美味等著你前去探索
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