極簡控必收！日本無印良品推2026全新降噪耳機、防水喇叭，單耳可買規格細節全公開。

現代人通勤或居家皆離不開音樂，日本無印良品於2026年7月中旬推出全新音訊系列，主打純淨音質與親民價格。資深編輯李維唐表示，這次新品不僅在外觀延續極簡風，主動降噪耳罩與防潑水喇叭的功能性更貼近日常，單耳零售服務更是解決了消費者痛點。

平常喜歡逛無印良品的人，最近可能又多了一個精打細算的好理由。日本無印良品在2026年7月中旬推出全新生活中的好聲音音訊系列，一口氣帶來無線耳罩式耳機、兩款藍牙耳機以及兩款便攜喇叭。這系列完全摒棄了市面上常見的誇張重低音或過度修飾的音效，專注於輸出最乾淨、自然的原始音質，要用無負擔的溫柔聲音和親民價格，悄悄融入你的日常作息。

▲無印良品懂大家容易弄丟耳機的痛，新品無線耳機居然支援單耳零售。圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理



一鍵切換出專屬的極簡靜謐空間

對於經常需要搭捷運通勤或在辦公室專注工作的上班族來說，「無線降噪耳罩式耳機」會是個極具吸引力的溫柔防空洞。它搭載的主動降噪功能可以瞬間過濾掉環境中惱人的低頻噪音，讓音樂或Podcast的字字句句變得清晰。除了基本的藍牙連接，它也保留了3.5mm音源線插孔，就算耳機沒電也能無縫切換成有線模式。設計細節上同樣展現了無印良品的貼心，頭帶部分選用不易變質老化的矽膠材質，耳罩墊還能隨時拆卸更換。更厲害的是它的續航力，在音量50%的情況下，開啟降噪可連續聆聽約40小時，關閉降噪甚至能撐到70小時，出遠門完全不用擔心電量焦慮。

▲全白款無線降噪耳罩式耳機的外觀圖，左側由模特兒親自配戴示範後側方的俐落線條，右側則完整展現圓潤厚實的白色耳罩外殼、質感皮革耳罩墊以及一體成型的極簡頭帶結構。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

▲深灰款無線降噪耳罩式耳機的細節圖，左側示範耳罩可以朝內平整摺疊的收納機能以方便使用者外出攜帶，右側則清晰展示左右耳罩墊內側印有清晰的L與R方向辨識標示。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

再也不怕單耳遺失的通勤神隊友

如果你習慣耳塞緊密貼合的包覆感，「入耳式無線耳機」非常適合在走動或小跑步時使用。這款耳機提供S、M、L三種尺寸的耳帽，能依照每個人不同的耳道形狀做調整，音量50%時可以連續播放約6小時。只要第一次配對成功，之後從充電盒拿出來就會自動連線，內建麥克風讓你在路上接聽電話也完全不是問題。最棒的是，無印良品這次針對粗心的人推出了「單耳零售服務」，萬一走在路上不小心掉了一隻耳機，不需要花大錢重新買一整組，直接單點購買遺失的那一側即可，非常貼心。

▲全白款入耳式無線耳機的使用特寫，左圖細緻刻劃耳機完美契合女性耳道且不易滑落的穩固配戴狀態，右圖則呈現使用者以手指從純白霧面充電盒中輕鬆取出耳機的直覺操作動作。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

▲深灰款半入耳式無線耳機的機身設計，左側為開啟式的半圓型充電盒與整齊放置於其中的亮面質感耳機，右側則展現其經典的帶柄長條狀機身、頂端圓潤的發聲結構以及底部的金屬充電觸點。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

一邊做家事一邊掌握環境音的輕盈選擇

如果你不喜歡耳朵被完全堵住的悶熱感，或者在家裡一邊做家事、一邊照顧小孩時還需要留意環境動態，那麼「半入耳式無線耳機」會是更有安全感的選擇。它不會完全隔絕外面的聲音，讓你在聽音樂的同時，也能聽到門鈴聲或家人的呼喚。音量50%時的連續播放時間大約是3小時30分鐘，耳機表面採用了直覺的觸控感應設計，輕輕觸碰就能調整音樂或接聽電話。這款耳機同樣支援貼心的單耳單獨購買服務，讓人日常使用起來更加安心無壓力。

▲極簡微型無線喇叭的實物比例圖，左側透過成人的手掌直接抓握喇叭網罩正面、完美演繹極度小巧且一手掌握的便攜尺寸，右側則側向呈現微型喇叭的扁平圓角外型與側邊功能按鍵配置。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

洗澡和野餐都能隨身帶走的音樂夥伴

想把音樂帶到廚房、陽台甚至是浴室和戶外，首選絕對是這台附有掛繩的「便攜式無線喇叭」。正面是主要的發聲單體，背面則加入了被動輻射器設計，小巧一隻卻能呈現出均衡且厚實的低音表現。它具備IPX5等級的防潑水性能，就算在浴室洗澡或在廚房洗碗時噴到水也完全不用緊張。在音量50%的狀態下可以連續播放高達15小時，甚至還支援TWS串聯技術，如果你同時入手兩台，就能直接配對成左右聲道的立體音響，讓空間的聲音層次更豐富。

不佔空間卻能讓全屋充滿乾淨聲音

對於外宿族、租屋客或桌面空間有限的人來說，「極簡微型無線喇叭」是最完美的解法。它特別採用了朝上發聲的單體設計，這個小巧思能讓聲音均勻地向四周擴散，不管放在餐桌中央、書桌角落還是層架上，都能讓溫柔的樂音輕易填滿整個房間。它同樣具備IPX5防潑水與內建麥克風通話功能，音量50%時能提供約10小時的續航力。這系列新商品展現了無印良品一貫的減法美學，用剛剛好的功能與點綴日常的乾淨音質，再次刷新大眾對生活美學的定義。

▲掛繩便攜式無線喇叭的各角度機能展示，左圖為乾淨俐落的側面直立站姿，右圖則聚焦於長橢圓形頂部的實體操作控制面板，包含音量減、音量加、播放暫停與電源鍵等直覺觸控按鈕。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理







無印良品2026全新音訊設備新品清單

無線降噪耳罩式耳機

核心機能：搭載主動降噪技術，可過濾環境低頻噪音。支援藍牙連接與3.5mm音源線雙模式使用。

材質設計：頭帶採用防老化矽膠材質，耳罩墊具備可拆卸更換設計，機身可摺疊收納。

續航表現：音量50%時，開啟降噪可使用約40小時，關閉降噪最高可達70小時。

入耳式無線耳機

核心機能：專為高貼合度、防滑落設計，內建通話麥克風，支援開盒自動連線。

配件支援：隨附S、M、L三種尺寸耳帽。

售後亮點：支援單耳零售服務，遺失可單獨購買單邊耳機。

續航表現：音量50%時，可連續播放約6小時。

半入耳式無線耳機

核心機能：不全堵塞耳道設計，可適度接收環境音。採用直覺式觸控感應面板。

售後亮點：支援單耳零售服務，遺失可單獨購買單邊耳機。

續航表現：音量50%時，可連續播放約3小時30分鐘。

掛繩便攜式無線喇叭

核心機能：正面發聲單體搭配背面被動輻射器，小巧體積擁有均衡低音。

機能防護：具備IPX5防水等級，支援雙台串聯TWS立體聲模式，內建麥克風可接聽電話。

續航表現：音量50%時可播放約15小時，最大音量可播放約5小時。

極簡微型無線喇叭

核心機能：特殊朝上發聲單體設計，能讓聲音於空間中均勻擴散。

機能防護：具備IPX5防水等級，支援雙台串聯TWS立體聲模式，內建麥克風可接聽電話。

續航表現：音量50%時可播放約10小時，最大音量可播放約2小時。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供