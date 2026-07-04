極簡控必收！日本無印良品推2026全新降噪耳機、防水喇叭，單耳可買規格細節全公開。

現代人通勤或居家皆離不開音樂，日本無印良品於2026年7月中旬推出全新音訊系列，主打純淨音質與親民價格。資深編輯李維唐表示，這次新品不僅在外觀延續極簡風，主動降噪耳罩與防潑水喇叭的功能性更貼近日常，單耳零售服務更是解決了消費者痛點。
平常喜歡逛無印良品的人，最近可能又多了一個精打細算的好理由。日本無印良品在2026年7月中旬推出全新生活中的好聲音音訊系列，一口氣帶來無線耳罩式耳機、兩款藍牙耳機以及兩款便攜喇叭。這系列完全摒棄了市面上常見的誇張重低音或過度修飾的音效，專注於輸出最乾淨、自然的原始音質，要用無負擔的溫柔聲音和親民價格，悄悄融入你的日常作息。
一鍵切換出專屬的極簡靜謐空間
對於經常需要搭捷運通勤或在辦公室專注工作的上班族來說，「無線降噪耳罩式耳機」會是個極具吸引力的溫柔防空洞。它搭載的主動降噪功能可以瞬間過濾掉環境中惱人的低頻噪音，讓音樂或Podcast的字字句句變得清晰。除了基本的藍牙連接，它也保留了3.5mm音源線插孔，就算耳機沒電也能無縫切換成有線模式。設計細節上同樣展現了無印良品的貼心，頭帶部分選用不易變質老化的矽膠材質，耳罩墊還能隨時拆卸更換。更厲害的是它的續航力，在音量50%的情況下，開啟降噪可連續聆聽約40小時，關閉降噪甚至能撐到70小時，出遠門完全不用擔心電量焦慮。
再也不怕單耳遺失的通勤神隊友
如果你習慣耳塞緊密貼合的包覆感，「入耳式無線耳機」非常適合在走動或小跑步時使用。這款耳機提供S、M、L三種尺寸的耳帽，能依照每個人不同的耳道形狀做調整，音量50%時可以連續播放約6小時。只要第一次配對成功，之後從充電盒拿出來就會自動連線，內建麥克風讓你在路上接聽電話也完全不是問題。最棒的是，無印良品這次針對粗心的人推出了「單耳零售服務」，萬一走在路上不小心掉了一隻耳機，不需要花大錢重新買一整組，直接單點購買遺失的那一側即可，非常貼心。
一邊做家事一邊掌握環境音的輕盈選擇
如果你不喜歡耳朵被完全堵住的悶熱感，或者在家裡一邊做家事、一邊照顧小孩時還需要留意環境動態，那麼「半入耳式無線耳機」會是更有安全感的選擇。它不會完全隔絕外面的聲音，讓你在聽音樂的同時，也能聽到門鈴聲或家人的呼喚。音量50%時的連續播放時間大約是3小時30分鐘，耳機表面採用了直覺的觸控感應設計，輕輕觸碰就能調整音樂或接聽電話。這款耳機同樣支援貼心的單耳單獨購買服務，讓人日常使用起來更加安心無壓力。
洗澡和野餐都能隨身帶走的音樂夥伴
想把音樂帶到廚房、陽台甚至是浴室和戶外，首選絕對是這台附有掛繩的「便攜式無線喇叭」。正面是主要的發聲單體，背面則加入了被動輻射器設計，小巧一隻卻能呈現出均衡且厚實的低音表現。它具備IPX5等級的防潑水性能，就算在浴室洗澡或在廚房洗碗時噴到水也完全不用緊張。在音量50%的狀態下可以連續播放高達15小時，甚至還支援TWS串聯技術，如果你同時入手兩台，就能直接配對成左右聲道的立體音響，讓空間的聲音層次更豐富。
不佔空間卻能讓全屋充滿乾淨聲音
對於外宿族、租屋客或桌面空間有限的人來說，「極簡微型無線喇叭」是最完美的解法。它特別採用了朝上發聲的單體設計，這個小巧思能讓聲音均勻地向四周擴散，不管放在餐桌中央、書桌角落還是層架上，都能讓溫柔的樂音輕易填滿整個房間。它同樣具備IPX5防潑水與內建麥克風通話功能，音量50%時能提供約10小時的續航力。這系列新商品展現了無印良品一貫的減法美學，用剛剛好的功能與點綴日常的乾淨音質，再次刷新大眾對生活美學的定義。
無印良品2026全新音訊設備新品清單
無線降噪耳罩式耳機
核心機能：搭載主動降噪技術，可過濾環境低頻噪音。支援藍牙連接與3.5mm音源線雙模式使用。
材質設計：頭帶採用防老化矽膠材質，耳罩墊具備可拆卸更換設計，機身可摺疊收納。
續航表現：音量50%時，開啟降噪可使用約40小時，關閉降噪最高可達70小時。
入耳式無線耳機
核心機能：專為高貼合度、防滑落設計，內建通話麥克風，支援開盒自動連線。
配件支援：隨附S、M、L三種尺寸耳帽。
售後亮點：支援單耳零售服務，遺失可單獨購買單邊耳機。
續航表現：音量50%時，可連續播放約6小時。
半入耳式無線耳機
核心機能：不全堵塞耳道設計，可適度接收環境音。採用直覺式觸控感應面板。
售後亮點：支援單耳零售服務，遺失可單獨購買單邊耳機。
續航表現：音量50%時，可連續播放約3小時30分鐘。
掛繩便攜式無線喇叭
核心機能：正面發聲單體搭配背面被動輻射器，小巧體積擁有均衡低音。
機能防護：具備IPX5防水等級，支援雙台串聯TWS立體聲模式，內建麥克風可接聽電話。
續航表現：音量50%時可播放約15小時，最大音量可播放約5小時。
極簡微型無線喇叭
核心機能：特殊朝上發聲單體設計，能讓聲音於空間中均勻擴散。
機能防護：具備IPX5防水等級，支援雙台串聯TWS立體聲模式，內建麥克風可接聽電話。
續航表現：音量50%時可播放約10小時，最大音量可播放約2小時。
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供