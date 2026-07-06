關西風鰻魚飯必吃加1！うなぎ處鰻天插旗大阪富田林，職人現殺千度直烤、搶攻美食清單。

日本美食插旗速度驚人，正宗關西風地燒鰻魚成為自由行新亮點。資深編輯李維唐表示，這類現點現殺且不用清蒸、直接千度直烤的職人工藝，在台灣極具市場潛力。

去日本關西玩如果還在吃連鎖店那就太外行了。2026年7月3日全新開幕的「うなぎ處鰻天富田林店」，直接把正宗關西風鰻魚飯搬到大阪富田林市。這次新開的第4家分店不僅座位變多，最棒的是自帶23個車位的超大停車場，對於在大阪租車自駕的台灣遊客來說，開車過去直接停好就能開吃，完全省去在市區繞來繞去瘋狂找車位的痛苦，絕對是避開市區排隊人潮的私房名單。

▲經典的鰻魚重飯，是鰻天富田林店必嚐的美味。圖／うなぎ處鰻天提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲酥脆的鰻魚皮搭配飽滿多汁的魚肉，每一口都是多層次的感官震撼。圖／うなぎ處鰻天提供；窩客島編輯李維唐整理

大阪自駕美食推薦，活鰻現殺立て場專業泥抜き

一進店就會看到專門蓄養鰻魚的「立て場」水池。店家只用日本鰻，而且全部都是活生生的狀態直接運到店裡。在宰殺前，鰻魚必須先在水池裡待上1至2天好好吐沙、淨化，這手續可以直接除掉魚肉自帶的土腥味，留住純淨的魚油香。更厲害的是，店裡完全是現點現殺，在你點完單的那一刻，師傅才把活鰻撈出來處理，這新鮮度根本是冷凍鰻魚無法比擬的。

▲店家嚴選優質鰻魚，確保食材新鮮無腥味。圖／うなぎ處鰻天提供；窩客島編輯李維唐整理



關西風腹開工法，職人精湛包丁技術展現完美食感

日本吃鰻魚有分流派。比起東京習慣從背部剖開的背開法，關西這邊更熱衷從肚子下刀的腹開傳統。這手法超級考驗刀工，師傅得一刀流暢地把魚腹劃開、挑出內臟，還要確保魚肉厚度平均。這道工序是鰻魚烤完後能不能達到皮脆肉嫩的關鍵，少了這道精細的刀工，後續的燒烤火候再大也沒用。

▲職人熟練地宰殺活鰻，展現精湛的刀工技術。圖／うなぎ處鰻天提供；窩客島編輯李維唐整理

▲切好的鰻魚整齊排列，準備送入千度爐火直烤。圖／うなぎ處鰻天提供；窩客島編輯李維唐整理

1000度高溫地燒地焼き祕技，蒸さずに焼く火烤香氣爆發

如果之前只吃過關東那種先蒸過、口感軟綿綿的鰻魚飯，那鰻天的關西地燒絕對會刷新你的三觀。這裡完全不蒸，直接把生鰻魚送去用1000℃的高溫烈火跟遠紅外線直烤。在高溫催化下，鰻魚皮的油脂瞬間爆開，逼出濃郁的焦香味。師傅全憑經驗掌控火候，烤出來的鰻魚皮就像薄餅乾一樣卡滋酥脆，裡面的肉質卻因為高溫瞬間鎖水而飽滿多汁，咬下去脂香四溢。

新潟縣產コシヒカリ越光米搭配特製醬汁，甘醇平衡大口扒飯

一碗合格的鰻魚飯，米飯跟醬汁就是靈魂。這家店的特製醬汁是用本釀造濃口醬油、甘醇たまり醬油、本味醂和清酒調配出來的，質地偏清爽而且完全不黏。燒烤時醬汁只刷一次，不讓太濃的調味搶走魚肉本身的鮮甜。米飯則是選用日本新潟縣產コシヒカリ越光米，米粒飽滿又有嚼勁，當飯粒吸飽帶有鰻魚油香的清爽醬汁，保證讓你顧不得熱量直接大口扒完。

▲店家提供多樣化的鰻魚套餐，滿足不同老饕的味蕾。圖／うなぎ處鰻天提供；窩客島編輯李維唐整理

寬敞42席附設23台停車場，和摩登空間聚餐首選

除了食物本身夠強，用餐環境也很有水準。店內走的是沉穩的木質調和風設計，42個座位規畫得很寬敞，不管是一兩個人旅行、帶爸媽長輩，還是家族聚餐，坐起來都完全沒有壓迫感。加上店外那區可以容納23台車的專屬停車場，對開車族來說便利性直接給滿分。安排去南河內一帶順遊時，過來吃一頓剛出爐、熱騰騰的現烤鰻魚大餐剛剛好。

▲寬敞的座席設計，讓您在享用美食的同時也能感到從容不迫。圖／うなぎ處鰻天提供；窩客島編輯李維唐整理





うなぎ處鰻天 富田林店

詳細地址：〒584-0028 大阪府富田林市中野町西2丁目244-1

聯絡電話：0721-55-3229

營業時間：晝之部11:00～15:00（最後點餐14:00）、夜之部17:00～20:00（最後點餐19:00）

空間規格：全店共42席

停車資訊：附設專屬停車場，共可容納23台車

產品價位：單點與套餐約3,080日圓至8,690日圓不等

官方網站：https://www.unagimanten.com

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完這碗令人魂牽夢縈的現烤鰻魚飯後，不妨順道探訪以下為您精選的大阪私房景點

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