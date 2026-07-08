彩虹社動物玩偶第6彈開賣！日本熱銷療癒桌上小物，全品項開箱亮點搶先看。

日本虛擬偶像周邊熱潮席捲台灣，彩虹社最新動物玩偶引發粉絲代購搶購，資深編輯李維唐表示，這類兼具偶像特徵與療癒實用性的生活雜貨，已成為現代粉絲不可或缺的情感寄託。
喜歡日本虛擬偶像的粉絲最近一定有注意到，知名團體彩虹社的官方商店又推出讓人荷包失守的日常周邊，這次登場的是備受期待的動物玩偶系列NIJITOWN第六彈作品，這些玩偶將大家熟悉的虛擬偶像，轉化為外型神似卻又多了一分呆萌感的可愛動物角色，對於許多台灣的粉絲來說，把這些軟萌的玩偶擺在辦公桌或是床頭，已經成為日常生活中不可或缺的療癒儀式。
彩虹社六丁目登場成員有哪些
在這次最新推出的第六彈名單中，官方誠意十足地一口氣推出了8位高人氣虛擬偶像的動物化玩偶，其中包含了備受台灣粉絲喜愛的天宮心、阿露斯阿爾瑪、伊布拉新、艾克斯阿爾比歐，以及魁星、北見遊征、榊內斯與芙蓮E露斯塔里奧，每一款玩偶都完美捕捉了這些偶像本人的神韻特徵，卻又巧妙融入了各種軟綿綿的動物元素，這群獨一無二的可愛小居民，目標就是要攻佔粉絲的日常生活空間。
官方定價與防爆買的限購規則
在大家最關心的價格與規格部分，每一款精緻的動物玩偶官方定價為2000日圓，商品整體的尺寸大約落在寬85毫米、高110毫米與深度50毫米之間，非常適合掛在包包上當成隨身配件帶出門，材質方面則是採用舒適的聚酯纖維搭配方便吊掛的鐵製配件，由於這個系列每次推出都會引發搶購熱潮，官方為了防範代購爆買並確保真正的粉絲都能順利入手，這次特別設定了嚴格的購買限制，每個人在單筆訂單結帳時，每一款角色最多只能購買5件。
線上商店發售時間與跨海運送細節
這系列的全新周邊從2026年7月7日19點起，在彩虹社官方線上商店正式發售，官方預計會在2026年7月中旬之後陸續安排出貨，雖然日本當地的轉運或集運非常方便，但台灣讀者下單時還是要注意，官方倉庫的出貨進度會根據現場狀況調整，而且如果同一個訂單裡面包含了多項不同的周邊，官方會等到所有商品都到齊了才會一次寄出，在等待包裹跨海寄出的同時，官方也已經在YouTube頻道上公開了這系列專屬的主題歌曲音樂錄影帶，粉絲們可以一邊看著可愛的影片一邊等待包裹到貨。
にじたうん 6ちょうめ 周邊商品販售
活動時間：2026年7月7日19點起正式開賣
活動內容：彩虹社推出第6彈「にじたうん」動物玩偶周邊，全套共8款，每款售價2000日圓，並同步於YouTube公開主題曲音樂錄影帶。
官方販售網站：にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp）
商品專屬購買頁面：https://shop.nijisanji.jp/TAG_735
官方社群平台：にじさんじ公式X（https://x.com/nijisanji_app）
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
想要打造充滿偶像氛圍的質感生活空間，除了最新的可愛動物玩偶之外，這些熱門周邊同樣不能錯過
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