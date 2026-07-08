彩虹社動物玩偶第6彈開賣！日本熱銷療癒桌上小物，全品項開箱亮點搶先看。

日本虛擬偶像周邊熱潮席捲台灣，彩虹社最新動物玩偶引發粉絲代購搶購，資深編輯李維唐表示，這類兼具偶像特徵與療癒實用性的生活雜貨，已成為現代粉絲不可或缺的情感寄託。

喜歡日本虛擬偶像的粉絲最近一定有注意到，知名團體彩虹社的官方商店又推出讓人荷包失守的日常周邊，這次登場的是備受期待的動物玩偶系列NIJITOWN第六彈作品，這些玩偶將大家熟悉的虛擬偶像，轉化為外型神似卻又多了一分呆萌感的可愛動物角色，對於許多台灣的粉絲來說，把這些軟萌的玩偶擺在辦公桌或是床頭，已經成為日常生活中不可或缺的療癒儀式。

▲本次NIJITOWN六丁目系列共推出8款精緻作品，並於2026年7月7日19點起在官方商店限量發售。 圖／ANYCOLOR提供；窩客島編輯李維唐整理



彩虹社六丁目登場成員有哪些

在這次最新推出的第六彈名單中，官方誠意十足地一口氣推出了8位高人氣虛擬偶像的動物化玩偶，其中包含了備受台灣粉絲喜愛的天宮心、阿露斯阿爾瑪、伊布拉新、艾克斯阿爾比歐，以及魁星、北見遊征、榊內斯與芙蓮E露斯塔里奧，每一款玩偶都完美捕捉了這些偶像本人的神韻特徵，卻又巧妙融入了各種軟綿綿的動物元素，這群獨一無二的可愛小居民，目標就是要攻佔粉絲的日常生活空間。

▲知名日本熱銷虛擬偶像團體彩虹社正式推出全新動物玩偶系列，圖中左側為天宮心造型玩偶，右側則為阿露斯阿爾瑪造型玩偶。 圖／ANYCOLOR提供；窩客島編輯李維唐整理

▲備受廣大粉絲喜愛的超人氣成員也加入本次陣容，圖中左側展示了伊布拉新造型玩偶，右側則為艾克斯阿爾比歐造型玩偶。 圖／ANYCOLOR提供；窩客島編輯李維唐整理

官方定價與防爆買的限購規則

在大家最關心的價格與規格部分，每一款精緻的動物玩偶官方定價為2000日圓，商品整體的尺寸大約落在寬85毫米、高110毫米與深度50毫米之間，非常適合掛在包包上當成隨身配件帶出門，材質方面則是採用舒適的聚酯纖維搭配方便吊掛的鐵製配件，由於這個系列每次推出都會引發搶購熱潮，官方為了防範代購爆買並確保真正的粉絲都能順利入手，這次特別設定了嚴格的購買限制，每個人在單筆訂單結帳時，每一款角色最多只能購買5件。

▲精緻且極具療癒感的外型引發搶購熱潮，圖中左側為魁星造型玩偶，右側展示了北見遊征造型玩偶。 圖／ANYCOLOR提供；窩客島編輯李維唐整理

▲散發軟萌呆萌感的生活陪伴小物讓人愛不釋手，圖中左側為榊內斯造型玩偶，右側則為芙蓮E露斯塔里奧造型玩偶。 圖／ANYCOLOR提供；窩客島編輯李維唐整理

線上商店發售時間與跨海運送細節

這系列的全新周邊從2026年7月7日19點起，在彩虹社官方線上商店正式發售，官方預計會在2026年7月中旬之後陸續安排出貨，雖然日本當地的轉運或集運非常方便，但台灣讀者下單時還是要注意，官方倉庫的出貨進度會根據現場狀況調整，而且如果同一個訂單裡面包含了多項不同的周邊，官方會等到所有商品都到齊了才會一次寄出，在等待包裹跨海寄出的同時，官方也已經在YouTube頻道上公開了這系列專屬的主題歌曲音樂錄影帶，粉絲們可以一邊看著可愛的影片一邊等待包裹到貨。

▲充滿童趣的NIJITOWN世界觀設定，將粉絲們熟悉的偶像角色轉化為有點神似卻又獨特的神祕小動物居民。 圖／ANYCOLOR提供；窩客島編輯李維唐整理





にじたうん 6ちょうめ 周邊商品販售

活動時間：2026年7月7日19點起正式開賣

活動內容：彩虹社推出第6彈「にじたうん」動物玩偶周邊，全套共8款，每款售價2000日圓，並同步於YouTube公開主題曲音樂錄影帶。

官方販售網站：にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp）

商品專屬購買頁面：https://shop.nijisanji.jp/TAG_735

官方社群平台：にじさんじ公式X（https://x.com/nijisanji_app）

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

想要打造充滿偶像氛圍的質感生活空間，除了最新的可愛動物玩偶之外，這些熱門周邊同樣不能錯過

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