2026東京塔七夕祭唯美登場：2.9萬燈泡銀河高空點燈、150m天之川展望台、璀璨鑽石光雕與亞洲美食夜市全攻略。

東京的夏夜變得超美麗，東京塔化身為最浪漫的七夕銀河舞台，即日起奧七月底在MainDeck（大展望台）點燈，2.9萬燈泡創造如銀河般的炫目。除此之外，東京鐵塔夜變身，配置的268台高階全彩LED燈光，快拍下這個月不一樣的東京鐵塔。

在璀璨的都心夜空中，東京塔化身為最浪漫的七夕銀河舞台！東京著名的夏日風物詩「東京塔七夕祭2026（東京タワー七夕まつり2026）」於2026年6月27日至7月31日限時盛大登場！這場極具代表性的仲夏盛典，非常適合旅人換上傳統的浴衣，在微涼的夏夜登高賞景，體驗最道地的日式七夕情懷。

離天空最近的銀河！地上150公尺的天之川大廳點燈

本次活動最震撼的視覺焦點，就屬位於大展望台1樓的「天之川點燈（天の川イルミネーション）」。現場嚴選了約29,000顆LED燈泡，以織女與彥星的七夕傳說為靈感，在室內構築出一條跨越夜空的璀璨銀河。站在海拔150公尺的高空，眼前的清涼藍光與窗外東京繁華的霓虹夜景完美重疊，如夢似幻，非常適合情侶或閨蜜前來拍出極致浪漫的網美照。

▲這次活動最吸睛就是位於大展望台1樓的天之川點燈。

▲以織女與彥星的七夕傳說為靈感，在室內構築出一條跨越夜空的璀璨銀河。



展望台現場同時設置了五彩斑斕的「短冊裝飾棚（短冊飾り棚）」，旅人可以親筆在彩色許願籤上寫下對下半年的期許或對戀人的告白，並親手掛在離天空最近的展望台上，讓東京的夜風將願望傳遞給星空。

▲大家可以親筆在彩色許願籤上寫下對下半年的期許或對戀人的告白。





268台全彩光雕「七夕無限鑽石面紗」

除了展望台內部的銀河，東京塔的外觀也換上了節日限定的華麗新裝。活動期間將推出特別限定點燈：「七夕無限鑽石面紗（七夕インフィニティ・ダイヤモンドヴェール）」！

塔身配置的268台高階全彩LED燈光，展現溫柔搖曳的動態光影特效。整座鐵塔將化身為一根直通雲霄的發光織錦，宛如天之川在東京夜空中波光粼粼地流淌，無論是在芝公園遠眺還是在塔腳下仰望，都能感受到令人屏息的視覺震撼。

▲東京塔的外觀也換上了節日限定的華麗新裝。





活動資訊

活動名稱：東京塔七夕祭2026(東京タワー七夕まつり2026)

七夕祭活動期間：即日起～7月31日

活動地點：東京鐵塔（東京都港區芝公園4-2-8）

天之川點燈、許願短冊牆位於：MainDeck（大展望台）1樓。





日本夏季處處都有新驚喜

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