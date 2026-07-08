2026日本刨冰盛典！秒殺卡通聯名、潮流和洋折衷與職人極細雪花冰不藏私，一次大公開。

夏天就是要吃刨冰啦！日本推出2026年刨冰夢幻名單，有超可愛的IP聯名品，也有完美集合和洋風情的高質感刨冰，更有嚴選極品鮮果製成的刨冰，冰涼又鮮甜讓人越吃越開心，當然日本超級排隊名店也進入這次的刨冰名單，有機會看到一定要吃一波。

炎炎夏日最頂級的救贖！全日本話題沸騰的「2026盛夏必吃刨冰」夢幻清單正式解鎖。從風靡潮流圈的時尚跨界剉冰、拍到停不下來的超萌角色聯名冰，到排隊名店的極致綿密冰品，今年夏天最療癒身心的冰品盛宴沁涼登場！

Café Kitsuné：潮流法式美學的和Ｘ洋交織剉冰

頂級時尚品牌 Maison Kitsuné 旗下的咖啡廳Café Kitsuné在全日各分店盛大開賣夏季限定冰品，今年夏天嚴選「信州深層天然冰」削出如極光般飄逸的綿密質地，並由主廚糕點師特別研發獨家醬汁與慕斯鮮奶油，將傳統日式茶點元素與法式甜點完美融合，打造出包含黑芝麻Ｘ櫻桃那種濃郁焙煎黑芝麻撞擊酸甜西式櫻桃果醬的驚喜，或是大眾最愛、融入熱帶椰奶的草莓Ｘ椰子，以及微苦高雅的宇治抹茶搭配香氣奔放、酸度明亮百香果的抹茶Ｘ百香果，款款皆展現極具大人感的顛覆性精緻風味。

發售日期： 2026年7月1日

販售門市： Café Kitsuné 各分店

▲嚴選信州深層天然冰，由主廚糕點師研發獨家醬汁與慕斯鮮奶油，將傳統日式茶點元素與法式甜點完美融合。





SESAME STREET MARKET：芝麻街巨星大頭剉冰

東京與大阪的芝麻街官方旗艦店SESAME STREET MARKET即日起至9月30日分前後兩期推出好看、好拍又好吃的人氣角色特製大頭剉冰，研發團隊直接將店內人氣巨星的生動面貌用豐富的醬汁與配料呈現在剉冰上，主打款像是滿滿草莓果醬搭配濃郁煉乳砌出經典亮紅色的「Elmo」，以及選用風味獨特的白葡萄醬汁搭配清爽解膩酸甜優格、完美還原標誌性藍色身體的「餅乾怪獸」，每碗售價1,480日圓，絕對是粉絲們今夏到關東關西必收集的相機殺手打卡神物。

販售期間： 即日起～9月30日

販售門市： 芝麻街市場 池袋陽光城店、Urbandock ららぽーと豐洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店

▲研發團隊直接將店內人氣巨星的生動面貌用豐富的醬汁與配料呈現在剉冰上。





PEANUTS CAFE：百變史努比變裝秀主題彩虹剉冰

以史努比為主題的PEANUTS CAFE推出以「史努比的奇幻變裝秀」為靈感的夏季限定冰品，最受矚目的主打款為售價內用1,480日圓、外帶1,100日圓的「自由女神的彩虹剉冰」，其靈感來自史努比在美式足球中使出的自由女神式戰術，打造出吸睛度破表的繽紛彩虹漸層冰，另外還有以宇宙飛行士史努比為概念、呈現深邃神祕藍色夏威夷風味的「宇宙飛行士藍海冰」，以及呼應小童軍露營精神、推出酸酸甜甜、熱帶感滿滿的「小童軍芒果檸檬冰」，將漫畫中的百變經典角色完美化為嘴裡的清涼代名詞。

販售期間：即日起～9月30日

販售門市： PEANUTS CAFE Sunny Side Kitchen 原宿、PEANUTS CAFE 神戶・名古屋・大阪

▲以史努比為主題的PEANUTS CAFE推出以史努比的奇幻變裝秀為靈感的夏季限定冰品。





茶房 オクノシブヤ：殿堂級名店的極致和菓子風職人冰

東京奧澀谷赫赫有名的職人刨冰名店「茶房 オクノシブヤ」，主廚擅長將高級茶葉、手作黑糖與產地水果結合以展現高規格的和菓子美學！招牌主推就屬店內長期霸榜、售價1,760日圓的「芒果黑糖拿鐵冰」，嚴選當季正值飽滿大塊的旬之芒果搭配香氣高雅且帶有淡淡木質調的烏龍茶基底與沖繩黑糖蜜，展現極致深刻的層次感，另一款「抹茶草莓烤布蕾冰」則嚴選靜岡縣產的高級紅頰草莓撞擊濃郁甘醇的宇治抹茶，頂端覆蓋一層厚厚的炙燒布蕾，帶來令人驚艷的頂級撞味體驗。

發售日期： 2026年6月上旬起

販售門市： 茶房 奧澀谷及其他指定店鋪（於札幌、旭川、仙台、千葉、新潟、金澤、名古屋、福岡、長崎、宮崎販售）

和カフェ ツムギ：產地鮮果爆棚！極薄工藝雪花剉冰

▲招牌芒果黑糖拿鐵冰嚴選當季飽滿大塊的芒果，搭配香氣高雅的沖繩黑糖蜜製成。▲抹茶草莓烤布蕾冰嚴選靜岡縣產的高級紅頰草莓搭配甘醇的宇治抹茶，頂端再放上炙燒布蕾，帶來驚艷的滋味。

文青風格滿載的「和咖啡 Tsumugi（和カフェ ツムギ）」從即日起至9月16日在全日本各門市推出極致鮮果系列，主打運用特殊刨冰工藝將高純度冰塊削切至極薄狀態，打造出如初雪般入口即化、完全不會結塊的極致蓬鬆綿密食感，本次主推的「日本國產哈密瓜刨冰」在淋滿濃郁哈密瓜煉乳的特製冰心上毫不手軟地鋪天蓋地擺滿一整圈日本國產哈密瓜的飽滿果肉，口感多汁清甜，而另一款「芒果椰奶蜜剉冰」則將充滿南國風情的椰奶醬與金黃芒果醬雙色交織，頂端擠上綿密的現打鮮奶油與大塊成熟芒果肉，乳香與果香完美交融，帶來滿滿的南國度假感。

販售期間： 即日起～9月16日

販售地點： 和咖啡 Tsumugi 各門市

▲日本國產哈密瓜刨冰和芒果椰奶蜜剉冰，選用極致鮮果，更主打特殊刨冰工藝打造出如初雪般入口即化。



今年暑假預計前往日本的朋友，快把這些夢幻冰品名店筆記下來吧！不論你是到東京、大阪商務出差，還是在日本各地展開夏日假期，當體感溫度飆升、行程曬得讓人頭昏腦脹時，就近跳進這些店舖，絕對能一掃旅途中的熱浪。





日本夏季美食

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