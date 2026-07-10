布丁狗30週年限定公仔預購開跑！紀伊國屋獨家活動與巨大布丁狗見面。

陪伴無數人成長的三麗鷗明星布丁狗迎來誕生30週年大日子，日本特別推出超萌英雄造型植絨公仔，資深編輯李維唐表示，這次週年限定周邊不僅做工精緻，更結合實體書店活動與限量直筆簽名抽獎，極具收藏價值，粉絲絕對不能錯過這波預購。

黃澄澄的身軀加上招牌畫家帽，陪伴無數粉絲度過童年與成長時光的布丁狗迎來誕生30週年大日子，這隻由日本三麗鷗創造的明星角色，歷年來憑藉療癒外型長居人氣排行榜前茅，為了慶祝這個珍貴的里程碑，日本PIA株式會社特別企劃推出具有紀念價值的限定多媒體商品組合，這次布丁狗將攜手好朋友們一起化身為正義的化身，以全新姿態與熱愛他的粉絲們見面，將療癒溫暖的氛圍帶入大眾的日常生活空間。

▲30週年專屬設計的原創明信片插圖，展現布丁狗用手電筒投射出應援字樣的歡樂氛圍。圖／ぴあ株式会社提供；窩客島整理



布丁狗30週年限量英雄公仔造型

本次推出的布丁狗30週年限定周邊，核心焦點在於4款做工精緻的植絨立體公仔，布丁狗這次不當貪吃的小倉鼠，而是與好夥伴馬芬、史康、貝果齊心協力變身為超級英雄，公仔採用觸感溫潤的植絨材質製作，完美重現布丁狗圓滾滾的Q彈質感，布丁狗公仔高度大約65毫米、寬度60毫米，其餘3位小夥伴的高度則均為35毫米，擺在辦公桌或床頭都非常療癒，商品預計在2026年9月9日正式發售，售價為4400日圓。

▲布丁狗與夥伴馬芬、史康、貝果一字排開，身穿紅色斗篷化身超級英雄的正派萌姿。圖／ぴあ株式会社提供；窩客島整理

▲從側面看布丁狗與夥伴們的植絨公仔，圓潤身軀搭配紅色小斗篷的線條更顯立體與療癒。圖／ぴあ株式会社提供；窩客島整理

▲轉到背影同樣萌翻天，每隻公仔背部皆細緻印上官方授權字樣。圖／ぴあ株式会社提供；窩客島整理

30週年明信片與貼紙豐富附錄

除了讓粉絲引頸期盼的限量公仔之外，這次的商品組合包裝特別採用B5尺寸規格，內容物誠意十足，隨書特別附贈3張原創設計的精美明信片，以及1張限定款貼紙，明信片與貼紙上的圖樣皆為這次30週年特別繪製的專屬造型，完整記錄了布丁狗與夥伴們化身英雄的各種萌樣，讓愛好者可以自由裝飾筆記本、手帳，或是將心意寫在明信片上寄給同樣喜歡布丁狗的朋友。

紀伊國屋書店通路限定贈品與簽名抽獎

針對熱門商品的發售，知名通路紀伊國屋書店也祭出專屬應援活動，消費者只要在紀伊國屋書店的新宿本店或橫濱店購買這款30週年紀念商品，就能直接獲得限定的原創資料夾，若是在發售當天，同時加購由學研出版的另一款紀念冊，還可以獲得難得的抽獎機會，幸運兒有機會將限量300份的布丁狗直筆簽名原創拍立得相片帶回家，讓這次的收藏更有深度與增值空間。

巨大布丁狗見面會相約新宿本店

慶祝活動不侷限於紙本與商品，實體互動讓週年慶典更加熱絡，在2026年9月9日發售當天，特別企劃的布丁狗週年紀念號宣傳車將會親自駛入紀伊國屋書店新宿本店，活動現場更安排了一尊高度達到2.5公尺的巨大擁抱布丁狗充氣玩偶現身，讓所有到場的粉絲都可以近距離感受布丁狗的龐大魅力，活動時間配合書店營業時間，從早上10點持續到晚上20點，喜愛布丁狗的粉絲千萬不要錯過這個與偶像同樂的珍貴機會。

▲布丁狗30週年限定商品組合包裝，內含精緻公仔、原創貼紙與四格漫畫風格明信片。圖／ぴあ株式会社提供；窩客島整理







門市限定消費禮與抽獎活動

紀伊國屋書店購書限定贈獎

活動時間： 2026年9月9日（水）開始，贈品數量有限送完為止

活動內容：

凡於指定門市購買「布丁狗30週年布丁狗英雄公仔」商品，即可獲得限定原創クリアファイル（透明資料夾）乙個。

同日於指定門市同時購買「布丁狗30週年布丁狗英雄公仔」與學研出版之「布丁狗30th Anniversary のんびりポムポムBOOK」兩款商品，即可參加抽獎，有機會獲得限量300份的布丁狗直筆簽名原創チェキ（拍立得相片）。

布丁狗アニバーサリー号見面會

活動時間： 2026年9月9日（水）10:00～20:00

活動內容： 布丁狗週年紀念號宣傳車將駛入紀伊國屋書店新宿本店，活動現場將設置2.5公尺高的巨大擁抱布丁狗充氣玩偶，供粉絲現場互動。

紀伊國屋書店 新宿本店

營業時間：10:00～20:00

活動詳情網站：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1781348890/

線上預購通路





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

看完布丁狗的30週年超萌限定周邊，以下這些日本最新動態也值得你密切關注

推薦閱讀：彩虹社動物玩偶第6彈開賣！日本熱銷療癒桌上小物，全品項開箱亮點搶先看。

推薦閱讀：芝麻街×三麗鷗角色超萌聯名！角色臉型娃娃零錢包、繽紛甜甜圈系列，可愛到無法抵抗。

推薦閱讀：日本namco變身寶可夢30週年旗艦店！限定卡比獸巨型娃娃、免費御三家遮陽帽與集章攻略全公開。