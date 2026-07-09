GODIVA攜手白熊冰打造夢幻冰品，水果Ｘ煉乳Ｘ巧克力三重奏，日本7-ELEVEN限定販售。

日本國民冰品「白熊冰」今年夏天攜手GODIVA，讓冰品再升級，經典的煉乳和冰菓搭配上香濃巧克力，已經在泉日本的7-ELEVEN開賣，有甜有顏最能讓炎熱夏季消消暑，人在日本的你快把握機會吃一波吧。
當極致奢華的頂級比利時巧克力，遇上日本國民級的清涼碎冰甜點，今年夏天便利商店最強的「殿堂級聯名」正式誕生！享譽全球的頂級巧克力品牌GODIVA與日本夏日必吃的練乳冰菓 「白熊」 跨界聯動，推出超狂新品「白熊的奢華巧克力（白くまの贅沢チョコレート）」，在日本全國7-ELEVEN火熱開賣，數量有限，錯過就吃不到了。
GODIVAＸ經典白熊冰聯手出擊夢幻登場
這次聯名將「白熊冰」最標誌性的多汁水果與甜美練乳，層層堆疊進 GODIVA 的奢華巧克力世界裡。一匙挖下，能同時品嚐到巧克力的極致濃郁、北海道練乳的溫柔微甜、以及天然果肉的沁涼酸甜。這杯兼具高格調、多層次與消暑感的高顏值巧克力冰，絕對是今年夏天最受矚目的星級超商冰品。
GODIVA頂級黑巧基底與脆片流沙層次
這杯限定新品的基底完全展現了 GODIVA 作為巧克力大師的硬實力。最底層採用了香氣醇厚的巧克力冰沙，並在冰沙中大手筆拌入質地滑順的特製巧克力醬與巧克力脆片，打造絕妙口感。
冰沙上方則擠上一整圈使用比利時優質可可豆特製、風味濃郁深邃的黑巧克力冰淇淋。可可的微苦與厚實度，完美拉高了整杯超商冰品的格調。
復刻白熊靈魂！北海道鮮練乳與蜜漬雙色果肉
為了致敬經典的「白熊冰」，最頂端鋪滿了豐富的招牌配料！嚴選乳香濃郁的北海道產煉乳淋在黑巧克力冰淇淋上，將可可的微苦溫柔地包裹起來。最後，點綴上大塊清甜的草莓果肉與香甜多汁的蜜柑果肉。當舌尖咬下凍結果肉的瞬間，水果天然的酸甜感在嘴裡爆開，與巧克力的濃郁形成了絕佳的反差，讓整杯冰品雖然濃郁，卻依然保有刨冰般的清爽尾韻。
今年暑假預計前往日本的朋友，快把這款限定超商冰品筆記下來吧！炎炎夏日就讓這款夢幻聯名冰品療癒你的味蕾吧！
日本夏天也超熱，快來吃冰消暑吧
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