GODIVA攜手白熊冰打造夢幻冰品，水果Ｘ煉乳Ｘ巧克力三重奏，日本7-ELEVEN限定販售。

日本國民冰品「白熊冰」今年夏天攜手GODIVA，讓冰品再升級，經典的煉乳和冰菓搭配上香濃巧克力，已經在泉日本的7-ELEVEN開賣，有甜有顏最能讓炎熱夏季消消暑，人在日本的你快把握機會吃一波吧。

當極致奢華的頂級比利時巧克力，遇上日本國民級的清涼碎冰甜點，今年夏天便利商店最強的「殿堂級聯名」正式誕生！享譽全球的頂級巧克力品牌GODIVA與日本夏日必吃的練乳冰菓 「白熊」 跨界聯動，推出超狂新品「白熊的奢華巧克力（白くまの贅沢チョコレート）」，在日本全國7-ELEVEN火熱開賣，數量有限，錯過就吃不到了。

GODIVAＸ經典白熊冰聯手出擊夢幻登場

這次聯名將「白熊冰」最標誌性的多汁水果與甜美練乳，層層堆疊進 GODIVA 的奢華巧克力世界裡。一匙挖下，能同時品嚐到巧克力的極致濃郁、北海道練乳的溫柔微甜、以及天然果肉的沁涼酸甜。這杯兼具高格調、多層次與消暑感的高顏值巧克力冰，絕對是今年夏天最受矚目的星級超商冰品。

▲白熊冰最具標誌性就是多汁水果與甜美練乳，攜手層層堆疊進GODIVA 的奢華巧克力就更奢華夢幻了。





GODIVA頂級黑巧基底與脆片流沙層次

這杯限定新品的基底完全展現了 GODIVA 作為巧克力大師的硬實力。最底層採用了香氣醇厚的巧克力冰沙，並在冰沙中大手筆拌入質地滑順的特製巧克力醬與巧克力脆片，打造絕妙口感。

冰沙上方則擠上一整圈使用比利時優質可可豆特製、風味濃郁深邃的黑巧克力冰淇淋。可可的微苦與厚實度，完美拉高了整杯超商冰品的格調。

▲最底層採用巧克力冰沙，在冰沙中大手筆拌入質地滑順的特製巧克力醬與巧克力脆片打造絕妙口感。





復刻白熊靈魂！北海道鮮練乳與蜜漬雙色果肉

為了致敬經典的「白熊冰」，最頂端鋪滿了豐富的招牌配料！嚴選乳香濃郁的北海道產煉乳淋在黑巧克力冰淇淋上，將可可的微苦溫柔地包裹起來。最後，點綴上大塊清甜的草莓果肉與香甜多汁的蜜柑果肉。當舌尖咬下凍結果肉的瞬間，水果天然的酸甜感在嘴裡爆開，與巧克力的濃郁形成了絕佳的反差，讓整杯冰品雖然濃郁，卻依然保有刨冰般的清爽尾韻。

今年暑假預計前往日本的朋友，快把這款限定超商冰品筆記下來吧！炎炎夏日就讓這款夢幻聯名冰品療癒你的味蕾吧！





日本夏天也超熱，快來吃冰消暑吧

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