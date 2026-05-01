去日本必吃！BAKE隱藏版「6.5圈超厚乳霜淇淋」限時買5送1，甜點控激推扎實口感這4家門市才有。

日本甜點巨頭BAKE推出夏季限定霜淇淋優惠，成功引發台日兩地甜點控的高度關注。資深編輯李維唐表示，這種高密度且極具視覺張力的冰品，正好切中現代人喜愛打卡與追求精緻輕奢的消費心理。

去日本玩如果只知道吃起司塔，那可就太外行了！以北海道香濃起司塔風靡全台的「BAKE CHEESE TART」，今年迎來品牌第11年，已經全面升級為起司菓子専門店。不只起司塔厲害，他們家其實藏著一款內行人才知道的夏季隱藏版王牌「BAKE特製霜淇淋」。今年夏天，品牌特別針對這款默默熱賣的靈魂商品，在全日本限定的4家門市舉辦超級划算的「夏日霜淇淋集點卡」活動。2026年6月1日到2026年9月14日期間，只要去指定門市吃冰就能集點，完全是台灣旅客規劃日本自由行時不可錯過的療癒行程。

▲這隻霜淇淋呈現極致厚實且緻密的紋理，優雅地疊加扭轉出整整6.5圈的誇張高度，最頂端微微勾起一個細緻的尖角。圖／BAKE CHEESE TART提供；窩客島編輯李維唐整理



比霜淇淋更扎實的霜淇淋，巨無霸6.5圈拍照超吸睛

這款霜淇淋之所以被日本網友推爆，是因為它跟一般市面上空氣感、走蓬鬆路線的霜淇淋完全不同。研發團隊特別降低了製程中的空氣含量，打造出非常少見、拿在手上很有份量的「硬挺扎實口感」。一入口就能感受到北海道純淨乳源的極致濃郁，就像把整杯鮮乳濃縮一樣，但奇妙的是後味卻非常清爽不甜膩。最讓人在意的是Regular尺寸居然整整繞了6.5圈，拿在手上巨大又療癒，拍起照來畫面感十足，在炎熱的日本街頭咬下一口，絕對能瞬間拯救被高溫融化的身心。



買5送1集點攻略，自由行拉車順便換一隻免費吃

為了讓大家在夏天吃得更過癮，品牌這次祭出的優惠非常有誠意。活動期間內只要在指定的4家門市購買任何一款霜淇淋，買1隻就能蓋1個章，而且很貼心地沒有單筆消費的集點上限，如果是跟親友同行，一次買齊就能迅速累積點數。只要集滿5個章，就可以在2026年9月30日之前，免費兌換1隻Small尺寸的霜淇淋。對於喜歡在日本到處踩點、甚至規劃在關東或廣島一帶旅遊的台灣朋友來說，這絕對是邊玩邊吃、順便賺一隻免費冰品的好機會。

▲這款霜淇淋之所以被日本網友推爆，是因為它跟一般市面上空氣感、走蓬鬆路線的霜淇淋完全不同。圖／BAKE CHEESE TART提供；窩客島編輯李維唐整理

雙重起司風味必點，鎖定東京與廣島這4家直營店

這次活動的指定商品誠意滿滿，除了有最吸睛的「Regular 6.5圈」甜筒與杯裝、適合小份量解饞的「Small 3.5圈」，更有起司控絕對會瘋狂的杯裝限定「雙重起司霜淇淋 3.5圈」，濃郁度直接破表。不過要注意的是，這款霜淇淋全日本只有4家特定門市有賣，台灣遊客最常去的東京周邊包含「BAKE CHEESE TART JR大宮店」、「ららぽーと海老名店」、自由之丘的「BAKE the SHOP自由が丘店」，以及去搭新幹線必經的「BAKE CHEESE TART ekie広島店」。由於集點卡數量有限，這段期間剛好要去日本旅遊的朋友，記得趕快把這幾家門市排進美食清單裡。

▲只要集滿5個章，就可以在2026年9月30日之前，免費兌換1隻Small尺寸的霜淇淋。圖／BAKE CHEESE TART提供；窩客島編輯李維唐整理



BAKE CHEESE TART夏日霜淇淋集點卡活動

活動時間：2026年6月1日至2026年9月14日（兌換至2026年9月30日）

活動內容：於指定門市購買任一款「ベイクTHEソフトクリーム」霜淇淋即可獲得1個印章，集滿5個印章可免費兌換「ベイクTHEソフトクリーム Small（杯裝或甜筒）」1個。

訂位(店家)資訊：本活動無提供線上訂位，限定以下4家日本門市現場販售。

BAKE CHEESE TART JR大宮店

BAKE CHEESE TART ららぽーと海老名店

BAKE CHEESE TART ekie広島店

BAKE the SHOP自由が丘店

除了這款讓人無法抗拒的濃厚系霜淇淋之外，日本街頭還有更多不容錯過的夏日限定甜點等著你去發掘。

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